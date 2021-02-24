Богатейшие шейхи мира

Слово «шейх» заставляет вспомнить восточные сказки, а жизнь настоящих шейхов, по сути, и есть та самая сказка, в которой несметные богатства сочетаются с красотой, семейными узами, древними традициями и передовыми технологиями. В этом выпуске вы найдете самых богатых шейхов мира.









Шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян

Хамдан бин Мохаммед бин Рашид аль-Мактум

Шейх Мохаммед Хусейн Али аль-Амуди

Шейх Мансур бин Зайед аль-Нахайян

Шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум