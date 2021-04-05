Как бороться с налетом на кране без вреда для сантехники

С налетом на кране нужно бороться решительно, но аккуратно

Средства, которые нельзя использовать

Категорически запрещены кислотные средства для унитазов и порошки с абразивами

Рекомендации по борьбе с известковым налетом

Можно использовать разбавленный уксус, лимонную кислоту и лимон / Фото: posudaguide.ru

Мойте кран мягкими поролоновыми мочалками или тряпочками / Фото: hammer.com.ua

Что делать с темными пятнами на кране

Темные пятна появляются под воздействием кислот / Фото: sun9-74.userapi.com

Паста ГОИ и полироль для хромированных поверхностей избавят от темных загрязнений