Как бороться с налетом на кране без вреда для сантехники

С налетом на кране нужно бороться решительно, но аккуратно
Как бы старательно вы не ухаживали за смесителем на кухне и в ванной, на нем все равно появляется известковый налет. Кроме того, что он портит эстетику кранов, так еще и разрушает металл. Обычно хозяйки пытаются избавиться от отложений порошками или кислотами. Однако первое средство может поцарапать поверхность крана, а второе - оставить пятна. В этой статье мы расскажем, как правильно очищать смеситель и чего делать категорически не стоит.
Средства, которые нельзя использовать
Категорически запрещены кислотные средства для унитазов и порошки с абразивами
1. Чистящее средство для унитаза
Кажется, что вещество, удаляющее ржавчину, отлично сработает и на кране с известковым налетом. Однако на деле средство для унитаза оставит на хромированной поверхности темные разводы, от которых потом тоже придется избавляться. Подобный эффект получается и при использовании концентрированных кислот.
2. Чистящие порошки
В состав порошков входят мелкие абразивные частички, которые буквально соскребают загрязнения. А вместе с ними могут и поцарапать блестящую поверхность крана. Если хотите использовать бытовую химию, подбирайте только вещества с пометкой «для смесителей». Средства для мытья раковины, кафеля, плиты или унитаза категорически не подходят.
Рекомендации по борьбе с известковым налетом
Можно использовать разбавленный уксус, лимонную кислоту и лимон / Фото: posudaguide.ru
1. Кислоты вредны только в большой концентрации. Если разбавить 9% уксус с водой в равных частях или растворить 1 ч.л. лимонной кислоты в жидкости, получится деликатное очищающее средство.
Также можно протереть кран лимоном, разрезанным пополам.
2. Если известковый налет не поддается, предварительно его размочите. Обмотайте смесители туалетной бумагой или тряпками, смоченными в очистителе, минут на 10-15. После этого протрите кран еще раз.
3. Используйте только мягкую поролоновую губку или тряпочку. Ни в коем случае не трите хромированную поверхность металлической мочалкой. Царапины разрушают защитный слой смесителя, поэтому он ржавеет быстрее.
Мойте кран мягкими поролоновыми мочалками или тряпочками / Фото: hammer.com.ua
4. Для труднодоступных мест вооружитесь старой зубной щеткой с мягкими щетинками. Также допустимо удалять налет пастой без абразивных частичек.
5. После очищения тщательно промойте кран, чтобы на его поверхности не сохранились остатки чистящих средств. В противном случае они могут прореагировать с материалом.
6. В завершение натрите смеситель мягкой тряпкой, чтобы удалить разводы и лишнюю воду.
Что делать с темными пятнами на кране
Темные пятна появляются под воздействием кислот / Фото: sun9-74.userapi.com
Если вы все же перестарались с кислотной бытовой химией, проблему решат деликатные полирующие средства. Главное: никаких абразивов и агрессивного физического воздействия. Вещества наносите губкой, мягкой зубной щеткой или тряпкой.
Действенные средства:
1. Паста ГОИ - универсальное чистящее вещество, полирующее любые поверхности: от металлов до дисплеев гаджетов. Лучше использовать тонкую пасту самого темного, черно-зеленого оттенка. Именно она подходит для чистовой полировки.
2. Полироль для хрома - автомобильное средство хорошо работает и в хозяйстве. Внимательно изучите состав, чтобы в нем не было абразивов. Средство восстановит блеск не только хромированных дисков, но и кранов.
Паста ГОИ и полироль для хромированных поверхностей избавят от темных загрязнений
Таким образом, для чистки сантехники с известковым налетом нельзя использовать порошки, средства с кислотами, хлором и абразивными частичками. Из-за них вы рискуете поцарапать поверхность, что приведет к ржавчине. Если на смесители остались темные пятна после неудачных экспериментов, воспользуйтесь пастой ГОИ или полиролью для хрома. Эффективные средства для борьбы с налетом - это слабый кислотный раствор или бытовая химия для чистки смесителей. В продолжение темы также рекомендуем прочесть, как испортить акриловую ванну в два счета, или советы по уходу за полимерным материалом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии