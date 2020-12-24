В чём встречать Новый год, дабы привлечь удачу и выглядеть «на все 100»

Осталось совсем немного до главного праздника в году – Нового года. А значит самое время продумать не только меню, но и подобрать правильную одежду, чтобы задобрить главный символ года и заручиться его поддержкой. Какую же одежду подобрать, в каких тонах и от чего стоит отказаться?
Главные цвета 2021 года
Металлик снова в тренде. \ Фото: google.com.ua.
Символ грядущего года – это Металлический Бык. Поскольку данное животное достаточно спокойное, уравновешенное и трудолюбивое, ему не к лицу кричащие, неоновые и слишком яркие оттенки. Он отдает предпочтение скромным, простым и классическим нарядам.
Цвета грядущего года. \ Фото: yandex.ua.
Лучшим выбором станут ткани, созданные из натуральных волокон – хлопок, шелк, лён и овечья шерсть. Основным цветом года будет белый. А потому в новогоднюю ночь не лишним будет облачиться в белый брючный костюм или же в укороченное или наоборот, длинное белое платье, подчеркивающее достоинства и скрывающее недостатки.
Белый цвет и оттенки голубого. \ Фото: youtube.com.
Не менее уместными будут оттенки золота, желтый, а также коричневый цвета. Подойдёт как пастельная их гамма в виде бежа и телесного, так и более насыщенные тона – шоколад и кофе.
Чёрный, стальной, золотой - выбирай себе любой. \ Фото: google.com.ua.
В год Металлического Быка рекомендуется одеваться и в небесно-голубые оттенки в том числе, поскольку они являются наиболее благоприятными. Ещё одним любимым цветом Быка является зелёный во всех его проявлениях, от цвета сочной травы и листвы, до насыщенного изумрудного, бутылочного и даже лёгкого бирюзового.
Новогодние цвета. \ Фото: pinterest.com.
Как было сказано выше, классика в особом почёте в этом году. А потому несмотря на важность белого цвета, не стоит списывать со счетов и черный в том числе. Особенно хорошо он будет сочетаться с другими оттенками, а также с легкими, флористическими принтами.
Платья в нежных тонах. \ Фото: google.com.
В этом году в особой моде будут металлические украшения или же изделия их чистых металлов с ярким блеском. Лучше всего выбирать серебро, золото, а также платину в спокойных, естественных тонах с минимальными вставками. Для ценителей других материалов подойдет титан и вольфрам.
Украшения из золота. \ Фото: jewelrecycle.com.
Исходя из всего этого, можно также подобрать правильные украшения для дома на новый год. Сервировать стол лучше всего в золотисто-серебряном, сине-белом или черно-белом оттенке, используя качественные столовые приборы из серебра, а также забывая об излишних украшениях и декоре.
Браслет с 2-каратным желтым бриллиантом, сапфирами и бесцветными бриллиантами из коллекции Flying Cloud от Chanel. \ Фото: jewellerymag.ru.
Оригинальные украшения из золота. \ Фото: style.rbc.ru.
А вот чтобы заполучить удачу и быть в тренде в этом году, стоит отказаться от всего красного, а также его оттенков. Бордовый, терракотовый, пурпурный, винный, марсала и даже розовый – точно не лучший выбор для одежды в этом году. Отложите на задние полки шкафа цвет морской волны, оранжевый, а также яркие, кислотные оттенки и животные принты.
Сервировка новогоднего стола в чёрно-белой гамме. \ Фото: nastroy.net.
Идеи для сервировки новогоднего стола. \ Фото: google.com.ua.
В золотых тонах. \ Фото: kleo.ru.
Что надеть в новогоднюю ночь
Платья на Новый год. \ Фото: twitter.com.
Если хочется на новогоднем празднике блистать в платье – выбирайте интересные фасоны и посадки. В моде – модель на одно плечо, с открытой спиной или интересными, блестящими вставками. Подойдут как классические платья до колена, так и удлиненные модели на тонких бретельках.
Новогодние наряды. \ Фото: facebook.com.
Выбирая юбку, обратите внимание на модные в новом году юбки-плиссе, а также пышные, лёгкие и летящие. Обратите внимание на необычные ассиметричные модели, а также юбки с высокой талией. Откажитесь от полюбившихся мини: выбирайте миди или же классическое макси с металлическим или перламутровым отливом.
Юбки-плиссе. \ Фото: novafashion.ru.
Шелковые, легкие, из натуральных тканей, комбинезоны – отличный выбор для ношения на празднике. Зауженные или наоборот, очень широкие, с цветочным или металлизированным принтом, а также усыпанные пайетками – вот лучший выбор для новогодней ночи.
Блузы на Новый год. \ Фото: pinterest.com.
Выбирая что-то для верха, возьмите на вооружение топы на маленьких бретельках, классические рубашки, а также блузки с галстуком, которые отделаны люрексом или пайетками. Особенно популярными будут вещи в винтажном, ретро стиле с летящими рукавами и свободными фасоном.
Идеи для Новогоднего образа на корпоратив.\ Фото: ratatum.com.
Отдавайте предпочтение необычному крою – асимметрии, рукавам-фонарикам, бутонам, оригинальным вырезам и драпировке. В моду войдут откровенные наряды из полупрозрачных тканей и тюли, буфы и шифон, украшенные ручной вышивкой.
Чтобы быть в тренде, выбирайте вещи с перламутровым сиянием или жемчужным переливом, а также украшенные горстями жемчуга. А ещё, поскольку Бык не любит животные принты, выбирайте модный ныне градиент или красочную абстракцию в пастельных тонах.
Платья на любой вкус. \ Фото: g2021.su.
Обратите внимание и на обувь: в этом году она должна быть максимально простой. Никаких шпилек, брошек, ярких деталей и броских элементов. Отдавайте предпочтение пастельной гамме с интересными вариантами каблука и носка, а также смело используйте варианты из меха или сетки.
Как подобрать одежду под знак Зодиака
В чём встречать Новый год знакам Зодиака. \ Фото: vtemu.by.
В зависимости от собственного звездного знака, необходимо выбирать определенные типы одежды, оттенки и даже декор, чтобы выглядеть максимально элегантно и женственно.
1. Овен: откажитесь от ярких цветов и оттенков, которые вам так нравятся. Выбирайте нюдовые или пастельные, в крайнем случае – цвет жженого кирпича.
2. Телец: лучшим выбором станет практичная одежда – топ с брюками с металлическим блеском, лёгкая шифоновая белая блуза или серебристое платье.
3. Близнецы: этому практичному знаку отлично подойдет белая рубашка и классические черные брюки, или же брючный костюм в нежных оттенках.
Лёгкие и летящие наряды. \ Фото: yandex.ua.
4. Рак: выбирайте натуральную цветовую гамму, а также не забудьте про яркие, массивные и броские металлические украшения.
5. Лев: любовь к украшениям сыграет вам на руку – выбирайте массивные, яркие, оригинальные, и в большом количестве, сочетая с простой одеждой.
6. Дева: выходите из практичного образа и примеряйте стильные, соблазнительные платья и рубашки с глубоким вырезом.
Платья благородных цветов и оттенков. \ Фото: google.com.ua.
7. Весы: добавьте в свой гардероб что-то необычное, ассиметричное и оригинальное, будь то платье или стильный брючный комбинезон с широкими штанинами.
8. Скорпион: платье с декольте или брючный костюм – лучший выбор, особенно в паре с кружевом или ручной вышивкой.
9. Стрелец: рекомендуем выбирать платья или юбки серебристых тонов, дополняя их с помощью пиджаков в деловом стиле.
Платья с юбкой-плиссе. \ Фото: ok.ru.
10. Козерог: используйте любой наряд со своего гардероба, но не забудьте добавить яркий макияж или украшения.
11. Водолей: обратите внимание на вещи с пышными рукавами с летящими тканями.
12. Рыбы: встречайте год в золотистой одежде, отдавая предпочтение приталенным вариантам.
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