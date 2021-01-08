Невыносимо сухой воздух — бич современных квартир с центральным отоплением. Невозможность отрегулировать температуру в доме приводит не только к нещадной жаре, но и к проблемам с дыханием. Однако современные технологии помогают справляться с любыми трудностями.

Чтобы пережить зиму без сухости в горле и жжения в глазах, нужно просто знать, как выбрать хороший увлажнитель воздуха.







Мы не на шутку обеспокоены этим актуальным вопросом. Поэтому сегодня мы покажем, как выглядит этот чудо-прибор, и расскажем обо всех его особенностях. Оставайся на связи: будет познавательно!



КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШИЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Типы увлажнителей

Особенности

Итак, первым делом давай разберемся, что не так с сухим воздухом. Во-первых, от степени влажности зависит общий микроклимат в квартире. Во-вторых, это влияет на наш иммунитет и здоровье маленьких детей, а также состояние растений и домашних животных. Не зря специалисты говорят, что чем суше воздух в помещении, тем выше вероятность подхватить вирусную инфекцию.В первую очередь, это происходит потому, что слизистые оболочки пересыхают и просто не выполняют свою защитную функцию. Чтобы избежать этого, воздух следует увлажнять самостоятельно. Оптимальный показатель влажности в квартире колеблется от 40 до 60 %.Это максимально комфортные условия и для работы, и для отдыха.Сегодня на рынке представлено огромное количество различных увлажнителей на любой вкус. Они отличаются своими характеристиками, размером и формой. Например, в офисе можно использовать небольшой портативный увлажнитель, который удобно ставить прямо на рабочий стол около себя. Как правило, они подключаются при помощи USB-провода.Если ты выбираешь прибор для дома, прежде всего тебе нужно ознакомиться со всеми видами увлажнителей и принципом их работы. Наибольшей популярностью пользуются ультразвуковые модели. Они производят мелкодисперсную водяную пыль, другими словами, холодный пар. Такой увлажнитель абсолютно безопасен, что особенно актуально, если дома есть дети.Еще одно преимущество ультразвуковых увлажнителей — бесшумность работы. Например, это идеальный вариант для того, чтобы поставить прибор в детскую комнату и включать его ночью. Как правило, в таких увлажнителях нет фильтров. Поэтому для него лучше всего использовать чистую дистиллированную воду.Существуют более продвинутые виды увлажнителей со встроенным ионизатором. Благодаря ему воздух в квартире становится чище и свежее, будто бы ты находишься в горах. Это позволит тебе дышать еще легче, а также улучшит качество сна и укрепит иммунитет. Конечно, подобные модели увлажнителей стоят значительно дороже. Но оно того стоит!На второй план отошли паровые увлажнители. В них вода сначала нагревается, а затем испаряется. По сути своей это напоминает работу обычного электрического чайника. Из-за того, что прибор производит горячий пар, его едва ли можно назвать безопасным. Хотя такие модели хорошо и быстро увлажняют воздух, больше они подходят не для квартир, а для цветочных оранжерей, например.Часто в увлажнителях есть функция ароматизации. Она позволяет использовать эфирные масла, помещая их в специальный отсек или резервуар. Правильно подобранное масло не только сделает воздух приятнее, но и улучшит твое самочувствие или работоспособность.Кроме того, более дорогие модели оснащены встроенным гигростатом. С его помощью ты сможешь самостоятельно следить за уровнем влажности воздуха в помещении. Некоторые приборы отключаются автоматически, когда показатель влажности достигает нужной отметки. Это очень удобная функция, благодаря которой в квартире всегда будет поддерживаться оптимальная влажность.Если ты планируешь приобрести хороший увлажнитель, обрати внимание на площадь его действия. Не покупай аппарат, рассчитанный на площадь больше, чем тебе нужно по факту. Тогда влажность в квартире может стать слишком высокой. А это создаст благоприятную среду для развития плесени и бактерий.Также обращай внимание на громкость работы увлажнителя. Производители обязательно указывают этот показатель в характеристиках. В среднем громкость составляет 10–70 дБ. Не менее важный показатель — объем резервуара для воды. От него зависит площадь, которую сможет охватить прибор.