Опасные предметы в вашем доме

Эти вещи кажутся безобидными на первый взгляд, но на самом деле могут представлять серьезную угрозу здоровью.





1. Освежители воздуха

2. Увлажнители

3. Комоды

4. Аромасвечи

5. Жалюзи

6-7. Разбросанные вещи и скользкие полы

Летучие органические соединения (ЛОС) присутствуют почти во всех ароматизированных продуктах – чистящих и моющих средствах, освежителях воздуха. Высокий уровень воздействия ЛОС может вызывать раздражение слизистых носа, горла и глаз, оказывать вредное воздействие на дыхательную систему и вызывать аллергические реакции. Более того, в результате исследований выяснилось, что постоянное использование искусственных отдушек повышает риск развития онкологии.Для многих людей они являются спасением, особенно в периоды отопительного сезона, когда воздух в помещениях становится слишком сухим. Тем не менее, без надлежащего ухода и соблюдения правил использования увлажнителей на фильтрах и других внутренних деталях может образовываться плесень, которая будет распространяться в помещении вместе с паром. Рекомендуется регулярно проверять фильтры увлажнителя, а также ежедневно менять в нем воду, если вы используете его постоянно. Ограничить использование увлажнителей до нескольких часов в день.Неоднократно были зарегистрированы случаи, когда упавший комод приводил к гибели ребенка.Конечно, комоды не падают сами по себе и для взрослого человека совершенно безопасны. Это происходит, когда ребенок начинает забираться по комоду вверх, выдвигая ящики и используя их как ступеньки лестницы. Известны случаи, когда европейским компаниям приходилось отзывать и даже полностью снимать с производства некоторые модели комодов из-за многочисленных детских травм. В целом, производители мебели рекомендуют придерживаться простых правил безопасности – использовать специальный крепеж в виде крючка, с помощью которого заднюю стенку комода следует крепить к стене, а также не ставить на комоды тяжелые предметы, например, телевизоры.Специалисты предупреждают, что нельзя весь вечер находиться в комнате, где горят аромасвечи. Концентрация опасных веществ в воздухе сильно возрастает. Речь идет о свечах, которые содержат искусственные ароматизаторы, а именно они в основном продаются в магазинах. Содержащиеся в таких свечах токсичные вещества способны привести к астме и аллергическим реакциям.Зажигайте свечи только в проветриваемом помещении, не зажигайте слишком много и не оставляйте их гореть несколько часов подряд.Выбирайте свечи из натуральных веществ – пчелиного или соевого воска.Среди самых опасных вещей, о которых почти никто не задумывается, – шнуры, регулирующие оконные жалюзи. В группе риска – дети: в США, например, от удушения таким шнуром погибают два ребенка каждый месяц. Опасность представляет попадание в петлю регулировочного шнура. Сейчас производители изготавливают жалюзи с укороченными шнурами, но все же соблюдайте базовые правила:По возможности откажитесь от жалюзи в детской комнате. И в любом случае не ставьте детскую кроватку рядом с окном, где установлены жалюзи.Не опускайте шнуры на высоту, доступную детям, а фиксируйте их с помощью крючков.Каждый год сотни тысяч человек получают травмы из-за того, что просто упали дома, споткнувшись или поскользнувшись на скользком полу. Большинство падений можно предотвратить с помощью простых правил:Во время ремонта выбирайте нескользкие напольные покрытия, особенно это касается плиточного пола.Старайтесь, чтобы в доме не было порогов, а если они есть, постелите защитный коврик или ковролин.Не разбрасывайте вещи на полу, не оставляйте сумки или обувь, о которые можно споткнуться.Все помещения в доме должны быть хорошо освещены.