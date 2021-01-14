Можно ли есть продукты обрезав плесень

Если найдя заплесневелые продукты, вы сразу же отправляете их в мусорное ведро – остановитесь! Возможно, кое-что из этого еще пригодно в пищу.





Некоторые виды сыров

Твердые фрукты и овощи

Сушеное и соленое мясо

Хлеб и другая выпечка

Варенье и джемы

Орехи и бобы

Плесень на некоторых видах сыра — часть производственного процесса. Поэтому если на поверхности горгонзолы, стилтона, азиаго или пармезано образовалась белесая корка, не переживайте: сыр можно есть, срезав двухсантиметровый слой продукта.Но: следите, чтобы лезвие ножа не контактировало с плесенью.Самая большая проблема с плесенью – невидимый глазу грибок, проникающий глубоко внутрь продукта. Его вы удалить не сможете при всем желании. «Корни» плесени делают еду невкусной и потенциально опасной для употребления.Но к твердым видам фруктов и овощей с плотной текстурой это не относится. Капусту, картофель, болгарский перец, морковь, репу и некоторые сорта груш вы можете есть без всяких опасений, если срежете всю плесень и еще около двух с половиной сантиметров «здоровой» мякоти.Мясо с плесенью – это и звучит, и выглядит ужасно. Но на самом деле существует ряд мясных продуктов, наличие плесени на которых считается нормой. Речь идет о твердой салями и ветчине (окороке) домашнего посола, на которых со временем образуется белый налет.Производители специально покрывают мясо дрожжами, чтобы создать особую корочку, защищающую продукт от проникновения бактерий. Благодаря ей мясные продукты остается пригодным в пищу в течение нескольких месяцев.Изделия из теста обладают пористой структурой, по которой плесени очень легко пробираться внутрь продукта. Защититься от грибка вы не сможете, даже обрезав «цветущую» корку.Мягкие сыры и сырная нарезкаВ отличие от твердых сыров, текстура которых не способствует распространению плесени, мягкие сыры наподобие бри или камамбера портятся довольно быстро.Еще одна опасность, которая вас подстерегает – бактерия E.coli, которая легко и быстро размножается в жидкой молочной среде.Вам придется выбросить и заплесневевший твердый сыр, если вы купили его уже в нарезке. Домашние творожные сыры – еще один продукт из группы риска. Плесень появляется в них задолго до того, как вы увидите ее глазами.Соблазн снять плесневелый слой с варенья и съесть его, конечно, велик. Но это не спасет вас от микотоксинов, распространившихся по продукту. Это вам не маленькое пятнышко на твердом сыре, которое без труда можно срезать ножом. Удалить полностью грибки и плесень из джема или варенья – задача практически невыполнимая. Увы, но от любимой сладости придется отказаться!Несмотря на их плотную текстуру, орехи и бобовые входят в пятерку продуктов с высоким риском образования плесени. Предотвратить ее появление практически невозможно – также как и удалить ее, если на продукте появились признаки порчи.