6 оригинальных салатов к новогоднему столу

Декабрь — самое время экспериментировать с новогодними блюдами, чтобы было чем удивить домашних и гостей. И для этого необязательно проводить целый день на кухне. Все можно сделать просто и вкусно.
А сегодня мы предлагаем приготовить несколько необычных красочных салатов, чтобы вы могли создать праздничное настроение уже сейчас.
1. Французский салат с апельсином и авокадо
Ингредиенты:
- 1/4 стакана винного уксуса (60 мл или 4 ст. л.)
- 300 г зеленых салатных листьев (например, романо)
- 1/4 ч. л. паприки
- 1 ст. л. меда
- 1 апельсин
- 1/2 стакана растительного масла (120 мл)
- резаный жареный миндаль или другие орешки (по желанию)
- 1 ст. л. сахара
- 1 авокадо
- 1/2 ч. л. соли
- 1/2 головки репчатого (лучше красного) лука
Приготовление:
- Апельсин разберите на дольки, затем нарежьте дольки поперек тонкими ломтиками. Авокадо порежьте тонкими ломтиками, лук — тонкими перышками.
- Смешайте в миске нарезанные листья салата, кусочки авокадо, апельсина и лука.
- В отдельной миске смешайте все ингредиенты для заправки, хорошо все взбейте вилкой. Заправку можно сделать заранее и поставить в холодильник.
- Перед подачей на стол полейте салат заправкой (количество — по вкусу). Аккуратно перемешайте и сразу подавайте на стол.
2. Швейцарский новогодний салат
Ингредиенты:
- 1 небольшой пучок листьев свеклы или 5-6 небольших листьев красной капусты
- 1/3 чашки семян граната
- 100 г крупного красного винограда «Глобус»
- 2 мандарина без косточек
- 1 маленький репчатый лук
- 1/2 стакана сырых орехов пекан
- 2 ст. л. сушеной клюквы
- 1 сладкое яблоко
- 2 ст. л. яблочного уксуса
- кориандр, соль, перец, куркума по вкусу
- 1 ст. л. кленового сиропа
- 1 ломтик поджаренного тоста для украшения
Приготовление:
- Листья свеклы или капусты нарежьте тонкими лентами.
- Виноград порежьте на половинки, лук, мандарины и яблоко — на кубики, орехи некрупно измельчите.
- Для заправки смешайте яблочный уксус, кленовый сироп и специи.
- Хлебный тост поджарьте, дайте остыть и острым ножом или формочкой вырежьте из него звездочку.
- Аккуратно перемешайте все ингредиенты, выложите горкой на тарелку и украсьте звездочкой.
3. Салат из курицы с ананасом
Ингредиенты:
- 1 крупный ананас
- 400 г филе курицы
- горсть грецких орехов
- небольшой пучок кинзы
- несколько перьев зеленого лука
- 4 ст. л. майонеза
- 1/2 ч. л. карри
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Тщательно помойте и разрежьте ананас на 2 половины. Острым ножом выньте мякоть и нарежьте ее кубиками.
- Куриное филе отварите, остудите и нарежьте кубиками. Измельчите лук и листья кинзы. Чтобы усилить пикантный вкус орехов, обжарьте их на сухой сковороде 3 минуты и тоже порубите.
- Смешайте в миске курицу, ананас, зелень и орехи. Отдельно смешайте майонез с карри и солью. Поместите салат в половинку ананаса и слегка поперчите.
4. Салат из пекинской капусты с креветками
Ингредиенты:
- 1 небольшой кочан пекинской капусты
- 100 г креветок
- 1 кислое яблоко
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. уксуса
- 1 ст. л. оливкового масла
- 3-4 перышка зеленого лука
- 100 мл растительного масла (для жарки)
- 2 г приправы для моркови по-корейски
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Разогрейте растительное масло, обжарьте в нем измельченный чеснок, смесь специй для моркови по-корейски.
- Из очищенного от кожуры яблока выньте сердцевину, нарежьте его тонкими дольками.
- Очищенные креветки бросьте в кипяток на 10–15 секунд, достаньте и дайте остыть. Оставьте несколько штук для украшения, а оставшиеся нарежьте примерно на 3-4 части каждую, чтобы чувствовались на зубок.
- Нашинкуйте капусту, соедините ее с яблоком и креветками.
- Смешайте уксус, оливковое масло, обжаренный со специями чеснок, соль и перец.
- Заправьте салат.
5. Салат «Нисуаз» с курицей
Ингредиенты:
- 300 г куриного филе
- 250 г мороженой стручковой фасоли
- 4 яйца
- 5 небольших картофелин
- 50 г маслин без косточки (каламата)
- 150 г помидоров черри
- 100 г салата
- 3 ст. л. оливкового масла
- 2 ч. л. зернистой горчицы
- 1 ст. л. лимонного сока
- 2 зубчика чеснока
Приготовление:
- Куриное филе отварите до готовности. Остудите и нарежьте кусочками шириной 1,5 см.
- Для заправки очистите чеснок и измельчите. Взбейте масло с горчицей и добавьте чеснок и лимонный сок. Снова взбейте.
- Куриный бульон доведите до кипения, отварите в нем фасоль до мягкости. Отбросьте на дуршлаг и остудите.
- Картофель отварите в мундире, остудите и порежьте на четвертинки.
- Яйца отварите в мешочек — 5–6 минут, очистите и разрежьте на половинки. Маслины можно нарезать кружочками, а можно оставить цельными, помидоры нарежьте на половинки.
- Соедините салат, фасоль, картофель и помидоры, заправьте половиной заправки, перемешайте. Выложите на блюдо, положите сверху кусочки курицы, маслины, половинки яиц. Полейте оставшейся заправкой.
6. Салат с пастой и тунцом
Ингредиенты:
- 2 ст. л. каперсов
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1/2 ч. л. тертой лимонной цедры
- 5-6 крупных листьев салата
- 150 г помидоров черри
- 250 г макаронных изделий (пасты)
- 1 зубчик чеснока
- 20 маслин без косточки (каламата)
- 1 ст. л. лимонного сока
- 350 г консервированного тунца в собственном соку
- листья базилика
- соль
Приготовление:
- Макароны отварите в подсоленной кипящей воде. Отбросьте на дуршлаг. Положите в миску, добавьте 1 ст. л. оливкового масла, перемешайте.
- Вскройте банку с тунцом, слейте большую часть сока, мякоть тунца раздавите вилкой, чтобы получились небольшие кусочки. Добавьте к макаронам.
- Приготовьте заправку: чеснок очистите и измельчите. В небольшой емкости смешайте оставшееся оливковое масло, чеснок, лимонный сок и цедру, соль и перец.
- Полейте салат заправкой, перемешайте, выложите на блюдо. Украсьте помидорами и листьями базилика.
- Праздничного вам настроения!
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