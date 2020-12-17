Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей Алкидов16 декабря, 13:35
    Первый рецепт-абсолютная классика!!! лучше не бывает !!!Квашеная капуста
  • Мастер Нума15 декабря, 13:16
    Вот оптимальный способ сохранить фигуру https://vm.tiktok.com/ZSt2w3AX/Неожиданные прегр...
  • Дина Хасанова13 декабря, 13:47
    Великолепно!!!20 мыслей Пушкина...

6 оригинальных салатов к новогоднему столу

6 оригинальных салатов к новогоднему столу

Декабрь — самое время экспериментировать с новогодними блюдами, чтобы было чем удивить домашних и гостей. И для этого необязательно проводить целый день на кухне. Все можно сделать просто и вкусно.

А сегодня мы предлагаем приготовить несколько необычных красочных салатов, чтобы вы могли создать праздничное настроение уже сейчас.

6 оригинальных салатов к новогоднему столу

6 оригинальных салатов к новогоднему столу

1. Французский салат с апельсином и авокадо

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана винного уксуса (60 мл или 4 ст. л.)
  • 300 г зеленых салатных листьев (например, романо)
  • 1/4 ч. л. паприки
  • 1 ст. л. меда
  • 1 апельсин
  • 1/2 стакана растительного масла (120 мл)
  • резаный жареный миндаль или другие орешки (по желанию)
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 авокадо
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1/2 головки репчатого (лучше красного) лука

Приготовление:

  1. Апельсин разберите на дольки, затем нарежьте дольки поперек тонкими ломтиками. Авокадо порежьте тонкими ломтиками, лук — тонкими перышками.
  2. Смешайте в миске нарезанные листья салата, кусочки авокадо, апельсина и лука.
  3. В отдельной миске смешайте все ингредиенты для заправки, хорошо все взбейте вилкой. Заправку можно сделать заранее и поставить в холодильник.
  4. Перед подачей на стол полейте салат заправкой (количество — по вкусу). Аккуратно перемешайте и сразу подавайте на стол.
6 оригинальных салатов к новогоднему столу

2. Швейцарский новогодний салат

Ингредиенты:

  • 1 небольшой пучок листьев свеклы или 5-6 небольших листьев красной капусты
  • 1/3 чашки семян граната
  • 100 г крупного красного винограда «Глобус»
  • 2 мандарина без косточек
  • 1 маленький репчатый лук
  • 1/2 стакана сырых орехов пекан
  • 2 ст. л. сушеной клюквы
  • 1 сладкое яблоко
  • 2 ст. л. яблочного уксуса
  • кориандр, соль, перец, куркума по вкусу
  • 1 ст. л. кленового сиропа
  • 1 ломтик поджаренного тоста для украшения

Приготовление:

  1. Листья свеклы или капусты нарежьте тонкими лентами.
  2. Виноград порежьте на половинки, лук, мандарины и яблоко — на кубики, орехи некрупно измельчите.
  3. Для заправки смешайте яблочный уксус, кленовый сироп и специи.
  4. Хлебный тост поджарьте, дайте остыть и острым ножом или формочкой вырежьте из него звездочку.
  5. Аккуратно перемешайте все ингредиенты, выложите горкой на тарелку и украсьте звездочкой.
6 оригинальных салатов к новогоднему столу

3. Салат из курицы с ананасом

Ингредиенты:

  • 1 крупный ананас
  • 400 г филе курицы
  • горсть грецких орехов
  • небольшой пучок кинзы
  • несколько перьев зеленого лука
  • 4 ст. л. майонеза
  • 1/2 ч. л. карри
  • соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Тщательно помойте и разрежьте ананас на 2 половины. Острым ножом выньте мякоть и нарежьте ее кубиками.
  2. Куриное филе отварите, остудите и нарежьте кубиками. Измельчите лук и листья кинзы. Чтобы усилить пикантный вкус орехов, обжарьте их на сухой сковороде 3 минуты и тоже порубите.
  3. Смешайте в миске курицу, ананас, зелень и орехи. Отдельно смешайте майонез с карри и солью. Поместите салат в половинку ананаса и слегка поперчите.
6 оригинальных салатов к новогоднему столу

4. Салат из пекинской капусты с креветками

Ингредиенты:

  • 1 небольшой кочан пекинской капусты
  • 100 г креветок
  • 1 кислое яблоко
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. уксуса
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 3-4 перышка зеленого лука
  • 100 мл растительного масла (для жарки)
  • 2 г приправы для моркови по-корейски
  • соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Разогрейте растительное масло, обжарьте в нем измельченный чеснок, смесь специй для моркови по-корейски.
  2. Из очищенного от кожуры яблока выньте сердцевину, нарежьте его тонкими дольками.
  3. Очищенные креветки бросьте в кипяток на 10–15 секунд, достаньте и дайте остыть. Оставьте несколько штук для украшения, а оставшиеся нарежьте примерно на 3-4 части каждую, чтобы чувствовались на зубок.
  4. Нашинкуйте капусту, соедините ее с яблоком и креветками.
  5. Смешайте уксус, оливковое масло, обжаренный со специями чеснок, соль и перец.
  6. Заправьте салат.
6 оригинальных салатов к новогоднему столу

5. Салат «Нисуаз» с курицей

Ингредиенты:

  • 300 г куриного филе
  • 250 г мороженой стручковой фасоли
  • 4 яйца
  • 5 небольших картофелин
  • 50 г маслин без косточки (каламата)
  • 150 г помидоров черри
  • 100 г салата
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 2 ч. л. зернистой горчицы
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 2 зубчика чеснока

Приготовление:

  1. Куриное филе отварите до готовности. Остудите и нарежьте кусочками шириной 1,5 см.
  2. Для заправки очистите чеснок и измельчите. Взбейте масло с горчицей и добавьте чеснок и лимонный сок. Снова взбейте.
  3. Куриный бульон доведите до кипения, отварите в нем фасоль до мягкости. Отбросьте на дуршлаг и остудите.
  4. Картофель отварите в мундире, остудите и порежьте на четвертинки.
  5. Яйца отварите в мешочек — 5–6 минут, очистите и разрежьте на половинки. Маслины можно нарезать кружочками, а можно оставить цельными, помидоры нарежьте на половинки.
  6. Соедините салат, фасоль, картофель и помидоры, заправьте половиной заправки, перемешайте. Выложите на блюдо, положите сверху кусочки курицы, маслины, половинки яиц. Полейте оставшейся заправкой.
6 оригинальных салатов к новогоднему столу

6. Салат с пастой и тунцом

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. каперсов
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1/2 ч. л. тертой лимонной цедры
  • 5-6 крупных листьев салата
  • 150 г помидоров черри
  • 250 г макаронных изделий (пасты)
  • 1 зубчик чеснока
  • 20 маслин без косточки (каламата)
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 350 г консервированного тунца в собственном соку
  • листья базилика
  • соль

Приготовление:

  1. Макароны отварите в подсоленной кипящей воде. Отбросьте на дуршлаг. Положите в миску, добавьте 1 ст. л. оливкового масла, перемешайте.
  2. Вскройте банку с тунцом, слейте большую часть сока, мякоть тунца раздавите вилкой, чтобы получились небольшие кусочки. Добавьте к макаронам.
  3. Приготовьте заправку: чеснок очистите и измельчите. В небольшой емкости смешайте оставшееся оливковое масло, чеснок, лимонный сок и цедру, соль и перец.
  4. Полейте салат заправкой, перемешайте, выложите на блюдо. Украсьте помидорами и листьями базилика.
  5. Праздничного вам настроения!

 

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх