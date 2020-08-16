На чем экономил Джон Рокфеллер: привычки и странности самого богатого человека в мире

Джон Дэвисон Рокфеллер | Фото: persona.rin.ru 8 июля исполняется 179 лет со дня рождения человека, чье имя стало синонимом богатства, – Джона Рокфеллера . Он был первым долларовым миллиардером и самым богатым человеком конца XIX – начала ХХ вв. Секрет своего успеха он видел в умении трудиться, вести учет своих расходов и привычке экономить. Иногда его практичность и бережливость достигала пугающих масштабов.

Один из самых богатых людей в мире | Фото: persona.rin.ru

Джон Дэвисон Рокфеллер родился в 1839 г. в городе Ричфорд, штат Нью-Йорк. Отец Джона называл себя «ботаническим доктором» – он продавал различные эликсиры сомнительного происхождения, в том числе напитки для бессмертия. Его называли гулякой и аферистом. Но он научил сына правильно обращаться с деньгами. Джон писал: «Он часто торговался со мной и покупал у меня различные услуги. Он научил меня, как нужно покупать и продавать. Мой отец просто „натаскивал“ меня на обогащение!».

Первый долларовый миллиардер | Фото: persona.rin.ru

В 7-летнем возрасте Джон начал выращивать индюшек на продажу и копать картофель у соседей за деньги. Все, что он получал, сберегал в копилке, доходы фиксировал в блокноте. В 13 лет Джон одолжил знакомому фермеру 50 долларов под 7,5 % годовых.

Бизнес отца не приносил стабильных доходов, и мать учила шестерых детей экономить на всем. Джон Рокфеллер любил повторять: «Я был воспитан на принципе: работай и экономь!».

Человек, чье имя стало синонимом богатства | Фото: forbes.ru

В колледже Рокфеллер не доучился: он посчитал, что ему будет вполне достаточно 3-хмесячных бухгалтерских курсов. С 16 лет он начал работать ассистентом бухгалтера в небольшой компании, это была его первая и последняя работа по найму. После этого он вместе с компаньоном занялся собственным бизнесом: они основали торговый дом «Кларк и Рочестер», занимавшийся продажей зерна, мяса, сена и других товаров.

Джон Дэвисон Рокфеллер | Фото: utmagazine.ru

Вскоре Рокфеллер занялся поисками нефти, чтобы производить из нее керосин. Так была основана компания «Standard Oil», озолотившая своего хозяина. Компаньон Рокфеллера Морис Кларк говорил: «Джон верил только в две вещи на земле – в баптистское вероучение и нефть». Разбогатев, Джон стал скупать другие нефтяные компании. К 1880 г. Рокфеллер контролировал 95% нефтедобычи в Америке. Его монополию называли «величайшей, мудрейшей и самой нечестной из всех, когда-либо существовавших».

Один из самых богатых людей в мире | Фото: persona.rin.ru

Джон Рокфеллер женился на набожной девушке, с которой познакомился еще во время учебы. Свадьба была более чем скромной, молодожены поселились в дешевой съемной квартире и обходились без слуг. На тот момент Джон уже был владельцем нефтеперерабатывающего завода. Рокфеллер воспитывал своих детей так же, как когда-то воспитывали его: приучал экономить и позволял работать. Дети получали деньги за заточку карандашей, занятия музыкой, воздержание от конфет, прополку огорода, колку дров. За проступки и опоздания к завтраку детей штрафовали. Рокфеллер был умеренным в еде, не употреблял спиртного и не курил, равнодушно относился к одежде и редко менял костюмы, не посещал театров и клубов. Любимым его блюдом был хлеб с молоком. Жена Джона ходила в залатанных платьях и была такой же бережливой: когда муж предложил купить детям по велосипеду, она ответила, что хватит и одного на четверых – так они научатся делиться.

Первый долларовый миллиардер | Фото: pagetutor.com и static.gazeta.ua

Джон Рокфеллер мечтал получить 100 млн долларов и дожить до ста лет. Первая мечта вскоре осуществилась: компания «Standard Oil» приносила 3 млн долларов ежегодно, кроме того Рокфеллер владел 16-ю железнодорожными и 6-ю сталелитейными компаниями, 9-ю фирмами, торгующими недвижимостью, 6-ю пароходствами, 9-ю банками и 3-мя апельсиновыми рощами. В пересчете на сегодняшний курс доллара его состояние равнялось бы 310 млн долларов. Несмотря на привычку на всем экономить, Рокфеллер тратил огромные суммы на благотворительность: вкладывал в исследовательскую медицину, спонсировал университеты и музеи, жертвовал церквям и общинам баптистов. Вторая мечта Рокфеллера тоже почти сбылась: он дожил до 97 лет.

Человек, чье имя стало синонимом богатства