8 лучших фильмов, которые были сняты в СССР Ялтинской киностудией

Индустрия кино в Советском Союзе была поистине огромной. Одной из старейших киностудий являлась Ялтинская, услугами которой пользовались почти все киностудии СССР и множество зарубежных кинофирм. Часто в титрах фильмов значатся «Мосфильм» или киностудия имени Горького, но снимались картины или отдельные её части именно в Ялте. К сожалению, эта студия сегодня находится в весьма плачевном состоянии, но мы предлагаем вспомнить лучшие картины, снимавшиеся в Крыму в период расцвета киностудии.
«Праздник святого Йоргена», 1930 год, режиссёр Яков Протазанов
Изначально немой фильм был озвучен спустя пять лет после премьеры. Картина снята по мотивам романа датского писателя
Геральда Берстеда, а сила её воздействия на зрителя не ослабела за 90 лет, прошедших с момента выпуска ленты на экраны. Игорь Ильинский, Анатолий Кторов, Михаил Климов, Иван Аркадин, Мария Стрелкова и другие актёры блестяще передают дух времени и впечатляют своей талантливой игрой.
«Илья Муромец», 1956 год, режиссёр Александр Птушко
Этот широкоэкранный фильм о былинном русском богатыре снимался в то время, когда Ялтинская студия была в составе «Мосфильма», но все съёмки проходили в Крыму. Сказка получилась удивительной в своём воздействии на зрителя и сегодня вызывает не меньший интерес, чем полвека назад.
В главной роли снялся Борис Андреев, а ещё в картине можно увидеть Михаила Пуговкина, Нинель Мышкову, Андрея Абрикосова,
Сергея Мартинсона, Шукура Бурханова, Наталью Медведеву и других замечательных актёров.
«Прощайте, голуби», 1960 год, режиссёр Яков Сегель
Сегодня найдётся немного зрителей, которые помнят этот фильм, но песня «Вот и стали мы на год взрослей», впервые прозвучавшая в картине, и сегодня звучит на выпускных вечерах. Трогательная лента о любви непременно понравится любителям кино и позволит насладиться игрой Алексея Локтева, Светланы Савёловой, Валентины Телегиной
, Савелия Крамарова и других актёров.
«Волшебная лампа Алладина», 1966 год, режиссёр Борис Рыцарев
Удивительно красивая восточная сказка была одним из самых любимых фильмов советских детей. Яркие сцены, самобытные герои и добро, которое непременно победит в финале зло. Талантливая игра Бориса Быстрова, юной Додо Чоговадзе,
Сарры Каррыева, Андрея Файта, Отара Коберидзе и ещё многих актёров сделали фильм необыкновенно атмосферным и даже таинственным.
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1967 год, режиссёр Леонид Гайдай
Этот фильм в особых представлениях не нуждается, потому что только при одном воспоминаниях о «Кавказской пленнице» на лице непроизвольно появляется улыбка, а пред глазами
встают незабываемые кадры и сцены этой поистине вечной комедии.
«Пираты ХХ века», 1979 год, режиссёр Борис Дуров
Популярность этого фильма очень трудно переоценить. Это был первый советский боевик, и в 1980 году он стал лидером проката, а позже завоевал звание самого кассового советского фильма.
Картина отличается нетривиальным сюжетом, уникальной режиссурой и потрясающей игрой исполнителей главных ролей Николая Ерёменко-младшего, Талгата Нигматулина и Петра Вельяминова.
«Через Тернии к звёздам», 1980 год, режиссёр Ричард Викторов
Научно-фантастический фильм в 2020 году празднует 40-летие с момента выхода на экраны. А зрители, едва услышат название картины, сразу вспомнят прекрасную инопланетянку в исполнении Елены Метёлкиной, а также Степана Лебедева в воплощении Вадима Ледогорова, Виктора Климова, образ которого
сделал незабываемым Александр Лазарев-старший.
«Человек с бульвара Капуцинов», 1987 год, режиссёр Алла Сурикова
Режиссёр собрала в своей картине самый звёздный состав, который только можно себе представить: Андрей Миронов, Александра Яковлева, Олег Табаков, Наталья Фатеева и ещё много известных и талантливых актёров. Невероятная история, случившаяся на рубеже XIX—XX веков и рассказанная творческой группой фильма 33 года назад,
до сих пор не оставляет зрителей равнодушными.источник
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