Беременность и сопутствующие заболевания

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Беременность – несомненно, самый прекрасный период в жизни каждой женщины. Однако будущая мама должна тщательно следить за своим здоровьем. Вынашивание ребенка – большой стресс для организма, в нем происходит перестройка, на фоне которой возникают различные заболевания. О самых распространенных из них, мы подробно расскажем в нашей статье.

Грыжа

Во время беременности у женщины может образоваться грыжа в различных отделах организма. Чаще всего диагностируется паховая грыжа. Обусловлено это тем, что паховый канал становится уязвимым из-за повышенного внутрибрюшного давления.

Симптомы паховой грыжи следующие:



округлое новообразование в области пупка, которое выпячивается над животом в положении стоя;



боли, отдающие в поясничный отдел;



запоры;



метеоризм.



Заболевание лечится только хирургическим путем – проводится герниопластика. Однако во время беременности делать подобную операцию нельзя. Необходимо дождаться естественных родов. Если грыжа имеет большие размеры, то выполняется кесарево сечение.

Чтобы грыжа не прогрессировала, женщина должна носить специальный поддерживающий бандаж.

Рак груди

Во время беременности в организме женщины увеличивается количество эстрогенов в 30 раз. Это необходимо для подготовки груди к периоду лактации.

Однако гормональная стимуляция ускоряет рост раковых клеток, поэтому может быть поставлен диагноз рак молочной железы. Он хорошо поддается лечению на ранних стадиях. Но в запущенной форме пациентке может понадобиться удаление молочной железы , которое является крайней мерой.

Задача каждой женщины вовремя заметить патогенные изменения в груди, что в период беременности может быть сложно. Но есть универсальные маркеры, которые помогут понять, рак или нет. К ним относятся:



появление в молочных железах плотных узлов;



боль и тяжесть в груди;



выделения из сосков;



увеличение лимфоузлов в области подмышек.



Лечение рака груди во время беременности зависит от срока вынашивания плода. В первом триместре рекомендовано прерывание беременности и стандартное лечение онкологии. На поздних сроках терапия возможна только после родов.

Варикоз

Варикоз во время беременности – очень частое явление. Обусловлено это тем, что значительно возрастает нагрузка на вены таза и нижних конечностей. Заболевание сопровождается крайне неприятными симптомами:



боли ноющего характеристика;



судороги, особенно в ночное время;



потемнение участков кожи;



вздутие вен над поверхностью кожи.



По мере прогрессирования варикоза возникает риск образования тромбоза, причем у беременных он в несколько раз выше. Чтобы предотвратить самые неблагоприятные симптомы, необходимо записаться на консультацию к флебологу.

Варикоз лечится несколькими способами, в зависимости от тяжести заболевания. Может проводится операция минифлебэктомия https://pirogov-clinic.com.ua/services/operativnaya-khirurgiya/operatsii-na-venakh/, кроссэктомия, некрэктомия с использованием лазера. На начальных стадиях можно обойтись консервативными методами – мазями и медикаментозной терапией.