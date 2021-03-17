На зло врагам, на радость маме: как не допустить ошибок, которые не дают приготовить шикарное блюдо

Увы, неудачи на кухне случаются у всех – сухое мясо, паста, которая напоминает кашу, сырые внутри пироги и множество других «шедевров». Novate.ru рассказывает о нескольких самых популярных ошибках, которые допускают хозяйки в процессе готовки. Именно они мешают приготовить достойное блюдо, на зависть всем подругам.
Ошибка 1: Промывать макароны
Если промыть макароны, исчезнет крахмал, который скрепляет пасту с соусом. / Фото: vladtime.ru
Привычка промывать макаронные изделия после варки «досталась» нам от мам и бабушек, которые искренне считали: если не провести эту процедуру, спагетти слипнутся и будут напоминать кашу. Однако у итальянцев на этот счет есть другое мнение. Дело в том, что после приготовления пасты на ее поверхности остается ценный крахмал, который позволяет соусу лучше впитываться. Соответственно, если макаронные изделия промыть, заправка не будет на них держаться.
Возьмите на заметку: Итальянские хозяйки никогда не выливают воду, в которой варились макароны. Они используют ее для разбавления слишком густых соусов, а также в качестве основы некоторых из них.
Ошибка 2: Готовить помидоры вместе с другими овощами
Помидоры замедляют скорость приготовления других продуктов. / Фото: domovodstvo-kulinariya.ru
Эту ошибку допускают многие начинающие повара – в процессе приготовления рагу или любого другого блюда, включающего в себя большое количество разнообразных овощей, они кладут помидоры одновременно с луком, морковью, картофелем и прочими продуктами. На вкусе готового блюда это не отражается, однако на процессе приготовления – очень даже. Кислота, которая содержится в томатах, увеличивает время приготовления других овощей, поэтому вместо привычных 30 минут, блюдо может готовиться 50. По этой же причине профессиональные повара добавляют уксус непосредственно перед подачей блюда.
Ошибка 3: Солить бульон в начале
Если положить соль в начале, бульон может оказаться пересоленным. / Фото: povarenok.ru
Так как вода в процессе варки имеет свойство выкипать, не следует класть соль в бульон в начале варки, иначе появится риск приготовить пересоленное блюдо. Обратите внимание: чтобы бульон получился наваристым, насыщенным по вкусу, мясо стоит класть в холодную воду. А вот если вы хотите сварить нежную и мягкую курицу, тогда вода для ее приготовления должна кипеть.
Ошибка 4: Делать картофельное пюре блендером
Блендер превращает картофель в клейстер. / Фото: photorecept.ru
Несмотря на то, что картофельное пюре часто присутствует в праздничном и повседневном меню большинства российских семей, много хозяек не могут готовить его так, как это делают профессиональные шеф-повара. У одних просто не получается сделать блюдо без комочков однородной консистенции, а вторые принимают решение измельчить картофель блендером, в результате чего получают несъедобную массу, липкую и тягучую.
Самый простой и проверенный способ – слить с готового картофеля воду и подсушить его на плите в той кастрюле, в которой он варился. Это нужно для того, чтобы ушла оставшаяся влага и овощ смог лучше впитывать в себя масло, молоко и сливки. Кстати, они должны быть комнатной температуры.
Ошибка 5: Класть много начинки в пиццу
Кусок пиццы не должен прогибаться под весом начинки. / Фото: ladyspecial.ru
Многим хозяйкам кажется, что чем больше начинки в пицце, тем она получается красивее, аппетитнее и вкуснее. Однако в этом вопросе очень важно соблюдать баланс и строгие пропорции. Поэтому старайтесь придерживаться рецептуры и класть ровно столько продуктов, сколько указано. Таким образом, вы получите хрустящее тесто, которое не будет прогибаться и ломаться под весом начинки, и сможете есть его руками, как принято в Италии.
Ошибка 6: Варить изделия из теста в недостаточном количестве воды
Пельмени нужно варить в кастрюле, почти доверху наполненной водой. / Фото: liveinternet.ru
Паста, вареники, хинкали и прочие продукты из теста любят воду, поэтому их нужно варить в большом количестве жидкости. Если налить в кастрюлю недостаточное количество воды, то вместо вкусного блюда, которое сметут с тарелки за пять минут, получите клейстер. Кроме того, что пельмень будут прилипать друг к другу, кусочки теста также останутся на стенках кастрюли, а отмыть ее будет ой как непросто.
Ошибка 7: Запекать картофель сразу после нарезки
Между нарезкой и запеканием должно пройти не пять минут,, а хотя бы два часа
Наверняка, все слышали рекомендацию относительно того, что мясо после приготовления должно немного отдохнуть. У картофеля тоже есть подобная «фишка», однако отдыхать ему нужно до запекания, а не после. Дело в том, что приготовить блюдо, как с картинки, с хрустящей корочкой снаружи и мягкое внутри, невозможно, если отправлять картофель в духовку сразу после нарезки. Его нужно вымочить в холодное воде два-три часа, чтобы ушел лишний крахмал, и только после этого выкладывать на противень предварительно смазанные маслом. Еще один вариант – отварить картофель до полуготовности, затем замариновать в масле и специях, а потом запечь в духовке. Получится не менее вкусно, чем в первом варианте.
Ошибка 8: Долго варить овощи
Брокколи нельзя варить дольше двух минут
Дальше если вы терпеть не можете недоваренные овощи, стоит помнить, что некоторые из них нельзя долго подвергать термической обработке. Так, например, брокколи и шпинат не переносят длительное варки, поэтому их просто обдают кипятком или проваривают пару минут в кипятке. В зависимости от овоща, время приготовления варьируется от двух до пяти минут. Подобный способ приготовления не только сохранит цвет овощей, но также сократит до минимума потерю витаминов и подарит великолепный вкус.
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