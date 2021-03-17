На зло врагам, на радость маме: как не допустить ошибок, которые не дают приготовить шикарное блюдо

Ошибка 1: Промывать макароны

Если промыть макароны, исчезнет крахмал, который скрепляет пасту с соусом. / Фото: vladtime.ru

Ошибка 2: Готовить помидоры вместе с другими овощами

/ Фото: domovodstvo-kulinariya.ru Помидоры замедляют скорость приготовления других продуктов./ Фото: domovodstvo-kulinariya.ru

Ошибка 3: Солить бульон в начале

Если положить соль в начале, бульон может оказаться пересоленным. / Фото: povarenok.ru

Ошибка 4: Делать картофельное пюре блендером

Блендер превращает картофель в клейстер. / Фото: photorecept.ru

Ошибка 5: Класть много начинки в пиццу

Кусок пиццы не должен прогибаться под весом начинки. / Фото: ladyspecial.ru

Ошибка 6: Варить изделия из теста в недостаточном количестве воды

Пельмени нужно варить в кастрюле, почти доверху наполненной водой. / Фото: liveinternet.ru

Ошибка 7: Запекать картофель сразу после нарезки

Между нарезкой и запеканием должно пройти не пять минут,, а хотя бы два часа

Ошибка 8: Долго варить овощи

Брокколи нельзя варить дольше двух минут