На черный день: какие продукты можно хранить много месяцев, а какие лучше съесть сразу

Несмотря на то, что мы в любой момент можем выйти в магазин и приобрести необходимые продукты, большинство людей предпочитают запасаться ими на несколько месяцев вперед. И это неудивительно, ведь ситуация в мире достаточно нестабильная, и непонятно, когда объявят о второй волне карантина. Novate.ru решил рассказать, какую еду можно покупать с запасом, а какую лучше не оставлять на черный день.
1. Сгущенное молоко
Сгущенное молоко хранится 12 месяцев. / Фото: drive2.ru
Несмотря на то, что этот продукт перед фасовкой проходит специальную обработку, во время которой гибнут микроорганизмы, он может храниться не больше года. И речь идет не о любом сгущенном молоке, а только о том, который продается в жестяных банках. Храниться продукт должен строго при температуре от 0°C до +10°С. Если же положить его в морозилку, например, или поставить в жаркое место, то на поверхности образуются кристаллы сахара.
2. Рыбные консервы
Рыбные консервы хранятся не более двух лет. / Фото: m.realnoevremya.ru
Консервы также не стоит закупать на черный день. Большинство из них хранится не более двух лет, исключением является только печень трески и лосось, которые могут простоять на полке кухонного шкафчика до 30 месяцев. Хранить рыбные консервы нужно при температуре от 0 до +5˚С. Если при открытии жестяной банки вы почувствовали неприятный запах, заметили водянистость и дряблую консистенцию рыбы, значит консервы испортились. При выборе продуктов обязательно обращайте внимание на упаковку: банка не должна быть ржавой или иметь вмятины.
3. Тушенка
Тушенка хранится до четырех лет. / Фото: liveinternet.ru
Тушенка будет храниться в два раза дольше, чем рыбные консервы. Так, продукт в жестяных герметичных банках может простоять в шкафчике четыре года и при этом не испортиться. Обязательно проверьте тару на герметичность, опустив ее в ведро с водой, и слегка надавив. Если вы заметили пузырьки воздуха, значит тушенка не подлежит хранению. Внимательно осмотрите емкость и на предмет ржавчины: окисление металла приводит к порче продукта.
Интересный факт:Тушенку, которая производилась на первом в России консервном заводе, можно было есть даже спустя сто лет. В Научно-исследовательском институте проблем хранения Росрезерва и сейчас стоит банка «Щей с мясом и кашею». На таре стоит дата изготовления: 1900 год. Тушенка до сих пор съедобна, несмотря на то, сколько лет прошло со дня ее производства.
4. Пшено и манная крупа
Пшено хранится до 6 месяцев, манка - до 10
Пшено может храниться не больше полугода, так как в его составе содержится много жира. При контакте с кислородом он окисляется, в результате чего каша становится горькой. Что касается манки, то она тоже недалеко ушла. Срок годности нелюбимой каши всех детей составляет не более десяти месяцев. Не стоит многого ожидать и от овсяных хлопьев. Максимальный срок хранения, который они могут вам предложить – четыре месяца.
5. Гречка, рис, перловка
Крупы могут храниться полтора года
Эти крупы вполне могут храниться полтора года. Чтобы продлить срок годности, воспользуйтесь следующим лайфхаком: нагрейте сковороду и на раскаленную поверхность высыпьте крупу. После этого закатайте продукты в стеклянные банки и поставьте в шкафчик или кладовку. Уберечь шлифованный рис от затхлого запаха и появления насекомых сможет стручок жгучего перца, который нужно положить в емкость с крупой. А в гречку для этих же целей можно добавить лавровый лист. Обратите внимание, что бурый рис, который рекомендуют употреблять приверженцам правильного питания, может храниться в среднем полгода, максимум – восемь месяцев. По истечению этого времени его смело можно будет выбросить.
6. Горох
Горох хранится 24 месяца. / Фото: spasibovsem.ru
Этот продукт хранится 24 месяца. Рекомендуем сразу после покупки просушить горох, чтобы не образовалась плесень. После этого нужно пересыпать его в стеклянную банку и добавить щепотку соли, чтобы там не завелись жучки. Хранить сушеный горох нужно в темном сухом месте с температурой, не превышающей показатель +25°С.
7. Макароны
Макароны из твердых сортов пшеницы хранятся 4 года. / Фото: dacha-sad.ru
Если вы планируете в черный день питаться макаронами, то покупайте изделия из твердых сортов пшеницы, они могут храниться до четырех лет. Во избежание быстрой порчи продукта, сразу после покупки доставайте их из заводской упаковки и пересыпайте в стеклянные банки. Что касается обычный макарон, то срок их хранения составляет не более 12 месяцев.
12. Сахар и соль
Сахар и соль должны храниться в сухом, темном месте. / Фото: misanec.ru
Насчет этого продукта долго можно не переживать. Если хранить его в сухом темном месте, то он простоит до восьми лет. Однако стоит учитывать тот факт, что у сахара есть одно неприятное свойство: он быстро впитывает посторонние запахи. Поэтому проследите, чтобы он стоял подальше от продуктов с интенсивным ароматом. В идеале его нужно хранить в одном шкафчике с мукой или крупами.
А вот у соли нет срока годности, это вечный продукт. Однако, если в нее попадет вода, то она превратится в камень. Уберечь продукт от сырости поможет не только правильно выбранное место хранение, но также несколько зерен риса, положенные внутрь упаковки.
13. Сырокопченая колбаса
Сырокопченую колбасу можно хранить три месяца. / Фото: agrosmak.ua
Колбаса, приготовленная по госту, может лежать три месяца, если температура составляет от +12 до +15˚С. Однако это касается только целой палки колбасы. А вот нарезка должна хранится исключительно в холодильнике. Если вы нарушите ее упаковку, то съесть продукт нужно будет в течение нескольких дней. Кстати, если вы планируете долго хранить колбасное изделие, смажьте палку растительным маслом, чтобы она не стала слишком жесткой.
14. Мясо и рыба
Мясо и рыбу нужно хранить в морозилке
Если положить мясо в морозилку, то оно сможет там храниться около шести месяцев. Однако здесь есть несколько тонкостей. Во-первых, сразу после покупки мясо нужно помыть и нарезать на порции. Обратите внимание, что действовать нужно именно в таком порядке, ведь если порезать немытое мясо, то вся грязь перенесется на срез, что приведет к заражению продукта микробами. Не стоит замораживать большой кусок мяса, ведь каждый раз вам придется полностью его размораживать, чтобы отрезать необходимую порцию.
Что касается цельной курицы и нарезанного на стейки мяса, то оно может пролежать в морозилке 12 месяцев. Замороженная жирная рыба будет храниться около четырех месяцев, нежирная – около восьми. И не забывайте, что все эти продукты нельзя замораживать повторно. А перед тем, как положить их в холодильник, стоит продумать качественную упаковку. Если этого не сделать, то мясо станет жестким из-за потери влаги.
15. Масло
Сливочное масло нужно хранить в морозилке, а подсолнечное - в темном месте
Сливочное масло лучше всего хранить в морозилке – в этом случае оно сможет пролежать четыре месяца. Что касается растительного масла, то срок его годности составляет полтора года, но только в том случае, если оно находится в герметичной упаковке и стоит в темном, прохладном месте, куда нет доступа солнечным лучам. А вот после открытия бутылки срок годности масла уменьшается до 60 дней, по истечению которых его уже нельзя будет использовать для приготовления пищи.
16. Чай и кофе
Срок хранение может варьироваться от 12 до 36 месяцев
В зависимости от разновидности и условий хранения срок годности этих напитков может варьироваться от 12 до 36 месяцев. Чтобы увеличить его, покупайте кофе в зернах и сразу пересыпайте в банку, которая плотно закрывается. Если вы являетесь фанатом молотого кофе, помните, что его нельзя хранить больше полутора лет. И то, только в том случае, если порошок будет пересыпан в специальный пакет с клапаном либо герметичную емкость.
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