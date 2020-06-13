Ошибки, из-за которых люди могут выбрасывать купленные продукты

Ошибка 1: Не обращают внимание на состояние овощей в упаковке
Под пленкой может собираться конденсат. / Фото: ugecopack.ru Овощи в упаковках, которые предварительно расфасовали продавцы магазина, являются весьма популярными: не нужно копаться в куче огурцов, выбирая идеальные, стоять в очередь, чтобы взвесить их и так далее. Однако овощи под прозрачной пленкой не всегда являются свежими и приятными на вкус. Внимательно осмотрите упаковку: если на обратной стороне вы заметили конденсат, значит продукт, вероятнее всего, испорчен.
Ошибка 2: Думают, что в авокадо главное – цвет
Цвет авокадо - не главный показатель спелости. / Фото: Fruitnews.ru Всем известно, что по мере созревания авокадо темнеет. Однако это не главный признак спелости. Когда будете выбирать в супермаркете экзотический фрукт, обратите внимание на цвет под плодоножкой. Если он коричневый, то авокадо впоследствии окажется перезрелым. Если зеленый – то фрукт еще не успел перезреть, и у вас в запасе есть несколько дней, чтобы успеть съесть его.
Ошибка 3: Считают, что сухие листья у ананаса – это плохо
При выборе ананаса нужно обращать внимание на наличие сухих листьев. / Фото: News.myseldon.com Зрелость ананаса определяется очень просто – достаточно посмотреть на его листовую макушку. Если «султан» полностью зеленый, то листья сидят плотно и внутри фрукта ожидает белая мякоть без вкуса и запаха. Запомните: у спелого ананаса кончики листьев сухие и легко отходят, если за них потянуть. Выбранный экземпляр соответствует этой характеристике? Значит смело можете покупать его.
Ошибка 4: Игнорируют вес грейпфрутов
Сочные грейпфруты всегда тяжелые. / Фото: Remont.boltai.com Вкусные грейпфруты – большая редкость. И не потому что фрукт сам по себе не отличается великолепным вкусом, просто найти действительно спелый экземпляр достаточно сложно. Дело в том, что грейпфруты срывают с дерева задолго до того момента, как они полностью созреют. Но есть один маленький секрет, который поможет определить насколько фрукт спелый. Нужно просто подержать грейпфрут в руках. Самые сочные экземпляры являются самыми увесистыми.
Ошибка 5: Не обращают внимание на желтоватое куриное мясо
Желтый цвет мяса свидетельствует о другой технологии выращивания. / Фото: zen.yandex.com Более привычными для покупателей являются бледно-голубые бройлеры. А вот от мяса, которое имеет характерный желтоватый оттенок, люди стараются держаться подальше, считая, что у него истек срок годности. На самом деле, такое мясо является очень даже вкусным, а желтый цвет просто свидетельствует о другой технологии выращивания. Чтобы птицы набрали вес, их кормят зерном и кукурузой, последняя и придает мясу характерный оттенок. Как видите, ничего страшного в желтом цвете нет.
Ошибка 6: Не смотрят на цифры при выборе красной икры
Выпуклые цифры говорят о высоком качестве продукта. / Фото: Zen.yandex.ru Если вы относитесь к категории людей, которые любят красную икру, обязательно обращайте внимание на цифры, напечатанные на крышке жестяной банки. Они должны быть не вдавленными, а выпуклыми. Этот небольшой нюанс свидетельствует о том, что вы держите в руках качественный заводской продукт, а не продукт с сомнительным вкусом.
Ошибка 7: Переплачивают за «домашние» пельмени
Пельмени, вылепленные вручную, отличаются только внешним видом. / Фото: Pro.radiomayak.ru Пельмени очень любят большинство людей. Но так как самостоятельная лепка занимает много времени и подвластна не каждой хозяйке, фанаты отправляются за любимым лакомством в супермаркет. А там перед ними стоит выбор – либо купить так называемые домашние пельмени, вылепленные вручную, или отдать предпочтение продукту, созданному методом машинной лепки. И хотя первые сильно выигрывают в плане эстетичного внешнего вида, процесс изготовления и тех, и других ничем существенным не отличается. Просто производство «домашних» пельменей занимает больше времени, отсюда и завышенная цена.
Ошибка 8: Выбирают грецкие орехи в прозрачной упаковке
Грецкие орехи в прозрачной упаковке могут быть прогорклыми. / Фото: Kaksekonomit.com Чистить грецкие орехи – то еще удовольствие. Поэтому многие предпочитают не мучиться, а покупать готовый очищенный продукт. Однако в этом случае необходимо обязательно обращать внимание на вид упаковки. Если орехи хранятся в прозрачном пакете, а указанные цифры говорят, что срок годности на исходе, скорее всего продукт окажется прогорклым.
Ошибка 9: Покупают цикорий в пластиковых банках
Цикорий в пластиковой упаковке быстро впитывает влагу. / Irecommend.ru Пластиковые банки и бумажные пакеты – не лучшие варианты хранения цикория. Дело в том, что в них порошок быстро впитывает влагу и, соответственно, портится. Гораздо лучше покупать цикорий в вакуумной или герметичной упаковке. Тогда можно будет не переживать о его вкусе и хранить столько, сколько необходимо.
Ошибка 10: Думают, что темная курага несвежая
Темная курага натуральнее, чем оранжевая. / Фото: 2gis.ru Выбирать сухофрукты далеко не так просто, как кажется. Так, курага округлой формы ярко-оранжевого цвета с привлекательным блеском, которая кажется нам идеальным вариантом, на самом деле является несвежей. Дело в том, что подобный товарный вид продукту дарит не природа, а диоксид серы – вещество, которым обрабатывают курагу, когда срок ее годности подходит к концу. Так что, чем темнее и тусклее данный сухофрукт, тем он вкуснее.
Ошибка 11: Игнорируют глазурь при выборе зефира
Глазурь на зефире должна была глянцевая. / Фото: Otzovik.com Одним из самых коварных лакомств по праву считается зефир в шоколадной глазури. С тех пор, как популярность обрели пищевые суррогаты и пальмовое масло, найти действительно вкусную сладость высокого качества очень трудно. Однако если вы воспользуетесь следующим лайфхаком, эта проблема обойдет вас стороной. Возьмите зефир в руки и внимательно посмотрите на глазурь: если она матовая, значит перед вами соевый шоколад. Натуральная глазурь блестит и переливается на солнце, в этом ее отличительная черта.
Ошибка 12: Забывают, что товары «раскиданы» по отделам
Сыр лежит в разных отделах супермаркета. / Фото: Tass.ru Блуждать по магазину после тяжелого рабочего дня захочет далеко не каждый. Гораздо проще взять первый кусок сыра, который попадется под руку, и отправиться с ним на кассу. Но не стоит забывать, что один и тот же продукт хранится в нескольких отделах одновременно (упаковка, нарезка, на вес). Вполне возможно, что у вас получится найти более дешевую и вкусную альтернативу выбранного сыру.
Ошибка 13: Покупают расслоившийся мед
Два слоя у меда свидетельствуют о подделке. / Фото: Usp72.ru Вкусный натуральный мед – большая редкость для супермаркетов. В первую очередь необходимо помнить, что качественный продукт содержит частицы воска и пыльцы, которые с легкостью можно увидеть сквозь прозрачные стенки банки. Если же вы заметили, что в емкости образовалось два слоя (сверху плотный, а снизу жидкий), значит вместо натурального меда вас ждет подделка. Вполне возможно, что производитель щедро сдобрил продукт мукой, сахарным сиропом и крахмалом, а затем залил водой, чтобы масса увеличилась в объеме.
Ошибка 14: Покупают рыбу, плавающую в рассоле
Жидкость в вакуумной упаковке с рыбой - плохой знак. / Фото: Ua.all.biz Вакуумная упаковка с рыбой может изготавливаться из разных материалов и иметь практически любую форму. Однако продукт сохранит свой вкус и качество лишь в том случае, если воздух из тары будет откачан. Если вы взяли в руки упаковку и увидели в ней жидкость, значит во время приготовления была нарушена технология производства, и такую рыбу брать не стоит.
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