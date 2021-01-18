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Как вырастить очень крупный лук

Если вам хочется вырастить вкусный, очень крупный (от 0,5 до 1 кг и больше) и не сильно острый лук, то воспользуйтесь простыми хитростями, которые точно работают! Советы пригодятся каждому начинающему дачнику и огороднику.

Как вырастить очень крупный лук
Прежде всего, следует подобрать семена крупноплодного лука. Хорошо подойдут, например, семена лука Эксибишен.

Как вырастить очень крупный лук
Ещё до высадки, с любыми семенами лука нужно проделать небольшую хитрость. Замочите их в растворе 3% аптечной перекиси водорода на 30 минут, а затем высадите в грунт, как обычно. Даже промывать не обязательно.

Как вырастить очень крупный лук
Высевать лук лучше всего в отдельные маленькие горшочки, например, пластиковые стаканчики. После процедуры с перекисью водорода, всхожесть и урожайность повышаются в разы! Это работает с любым сортом лука.
Как вырастить очень крупный лук
Подробнее о том, как вырастить крупный лук, смотрите в видео ниже:


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