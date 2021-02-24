10 зловещих фактов о Пабло Эскобаре, которого многие считали колумбийским Робин Гудом

Пабло Эскобар — кокаиновый король и крестный отец, который был крайне противоречивой личностью. С одной стороны, его любили (и боялись) многие колумбийцы, поскольку Пабло сочувствовал и зачастую помогал тем, кого, по его мнению, ущемляло правительство. Однако есть и другие факты, которые рассказывают совсем иную историю, - это был хладнокровный убийца, который не останавливался ни перед чем, чтобы заработать свои миллиарды.
1. Первые деньги и украденные надгробия
Для Эскобара бизнес всегда был выше морали, и этого правила он придерживался с самого начала. Он родился 1 декабря 1949 года в колумбийском Рионегро и вырос в близлежащем Медельине. Пабло был ребенком эпохи, известной как «Ла-Виоленсия», 10 лет вооруженных конфликтов, политических волнений и нищеты. Неудивительно, что Эскобар хотел другой жизни, поэтому он был готов на все, чтобы выбраться из нищеты, не взирая на любые моральные принципы. Одно из его первых незаконных занятий заключалось в том, что предприимчивый юноша воровал надгробные плиты с местных кладбищ, напильником счищал с них имена и продавал уже «чистые» надгробия панамским контрабандистам. Эскобар как-то сам сказал, что к 22 годам он будет миллионером, и у никогда не было даже сомнений в этом. В начале 1970-х у Эскобара сложилась довольно разносторонняя криминальная карьера. Но, как и многие начинающие наркобароны, он захотел стать лидером картеля, и потребовалось много кровопролития, чтобы добиться этого.
2. Взлет карьеры и наемные киллеры
Для того, чтобы Эскобар взлетел до вершины колумбийского наркобизнеса, ему пришлось убить немало своих «коллег». Но лично на его руках почти не было крови, вместо этого Пабло Эскобар контролировал сеть наемных убийц. Его лучшим киллером был Джон Хайро Веласкес, также известный как «Попай». Одним из самых заметных заказов Попая было убийство кандидата в президенты и яростного борца с наркотиками Луиса Карлоса Галана в 1989 году. После того, как Попай был осужден за это, он признался в 300 убийствах и о том, что отдал заказы своим подчиненным на убийство еще 3 000 человек. Попай сказал в интервью журналу Bocas: «Мне пришлось убить даже водителя автобуса. Мать друга Пабло Эскобара ехала на этом автобусе, и когда выходила из него, то попала под колеса и скончалась. Ее сын попросил Пабло Эскобара помочь ему отомстить. Я нашел водителя и убил его. При этом я ничего не чувствовал, это был просто заказ». В 1992 году Попай был приговорен к 52 годам лишения свободы, но, несмотря на его ошеломляющий «послужной список», его освободили в 2014 году.
3. Образ «Робин Гуда»
Невероятно, что несмотря на его кровавый террор, обычные люди считали Эскобара кем-то вроде Робин Гуда. Он строил школы и спортивные поля для местных общин, жертвовал большие суммы денег на благотворительность, финансировал лечение людей и строил дома для бедных. Его «кварталы» для бедных, которые стали известны в народе, как «Баррио Пабло Эскобар», существуют и сегодня, и в этих 2 800 домах живут более 12 000 человек. На въезде в эти кварталы даже висят плакаты с изображением наркобарона и подписью: «Добро пожаловать в Баррио Пабло Эскобар. Здесь вы дышите миром». Он никогда не упускал возможности для пиара и мечтал о том, чтобы однажды стать президентом Колумбии. Хавьер Пена, бывший агент DEA, который выслеживал Эскобара, сказал: «Люди любили его, и это часто мешало нам. Многие в Колумбии считали его чуть ли не Богом, но он был просто мастером-манипулятором».
4. Медельин - столица убийств Колумбии
В 1989 году в Медельине был самый высокий уровень убийств в Колумбии. Всего за один год в городе с населением в два миллиона были жестоко убиты более 2600 человек. По словам Чарльза Энтони Гиллеспи, который был послом США в Колумбии в период с 1985 по 1988 год, сказал, что город находился под полным контролем наркоимперии, и в нем ежедневно происходили убийства. Также он поведал, что в Колумбии появился целый социальный класс убийц, которых называли сикариями («наемными убийцами» на испанском языке). Это были дети, часто выросшие на улице, которых в основном воспитывали в маленьких бандах, где их учили убивать людей. Потом каждый такой ребенок проходил испытание. Ему вручали пистолет, садили на заднее сиденье мотоцикла и отправляли на городские улицы. Смысл заключался в том, что мотоцикл тормозил рядом с машиной, а юный сикарий стрелял через ее окно в голову водителю или пассажиру.
5. Смерть 107 человек на борту самолета
В 1989 году 101 пассажир и экипаж из шести человек были убиты во время взрыва на самолете рейса Avianca 203, следующего из Боготы в Кали. Боинг 727 разбился около Боготы, и это событие стало самым смертоносным преступлением в Колумбии на протяжении десятилетий. Эскобар провел этот теракт, чтобы убить кандидата в президенты Сесара Гавириа Трухильо. Однако Трухильо в последний момент отменил полет, и в конечном итоге стал президентом Колумбии. Взрыв также привел к гибели двух американцев, что заставило администрацию Буша начать настоящую охоту за Эскобаром.
6. Гибель детей
В начале 1993 года еще одна бомба Пабло Эскобара убила 20 человек, включая 4 детей, и ранила около 70 других жертв. Во время часа пик в торговом районе в северной Боготе возле книжного магазина, где маленькие дети покупали школьные принадлежности, взорвалась машина, начиненная 100 кг динамита. Эскобар, который в то время находился в бегах, предупредил правительство Колумбии о том, что он вызовет массовую панику, если ему не будут предоставлены те же политические права, что и «левым» партизанам страны. Президент Сесар Гавириа Трухильо сказал об этом теракте следующее: «Информация разведки указывает на то, что наркотеррорист Пабло Эскобар и остатки его организации убийц несут ответственность за этот жуткий поступок».
7. Девочки-подростки
В 1976 году, прежде чем начать свою «карьеру» в картеле, 26-летний Пабло Эскобар женился на 15-летней Марии Виктории Энео. И во время брака Эскобар ничуть не отказался от страсти к молодым девочкам. Несовершеннолетних девочек из бедных кварталов собирала на улицах группа его людей по названию Лос-Сенуэлос, а затем их привозили на вечеринки. В колумбийском журнале Semana была опубликована статья, в которой рассказывалось, как после одной из развращенных оргий Эскобара полиция обнаружила тела 24 молодых девушек, самой старшей из которых было 19 лет. В 1991 году он построил свою личную роскошную тюрьму «Ла-Катедраль», где он по договоренности с властями мог отбывать наказание после того, как сдался. При этом он по-прежнему продолжал заниматься незаконной деятельностью. Даже колумбийская полиция не допускалась ближе, чем на 5 километров к «Ла-Катедраль». Сообщалось также, что Эскобару продолжали привозить молодых девушек в его роскошную тюрьму.
8. Его семье пришлось «пройти через ад»
Даже после смерти Эскобара его жене и сыну пришлось переехать в Аргентину, где они жили в изгнании. Его жена Мария Хенао сменила свое имя на Мария Сантос Кабальеро, а его сын Хуан Пабло стал Хуаном Себастьяном Маррокином Сантосом. В 2000 году они были арестованы за отмывание денег и приговорены к 15 месяцам тюремного заключения, но вскоре освобождены из-за недостатка доказательств. Жена Эскобара сказала: «Я являюсь узником в Аргентине только потому, что я колумбийка. Они хотят бороться с призраком Пабло Эскобара, просто чтобы показать, что Аргентина ведет борьбу с незаконным оборотом наркотиков».
9. Подкуп колумбийского правительства
Эскобара так боялись, что он смог подкупить даже самых высокопоставленных политиков, чиновников и судей. Его девизом была фраза «Plata o plomo», что означает «серебро или свинец» - отсылка к тому, что тех, кого нельзя было подкупить деньгами, убивали. Марк Боуден, автор книги «Убийство Пабло: охота за величайшим преступником мира» писал, что в период с 1976 по 1980 год банковские депозиты в четырех крупных городах Колумбии выросли более чем в два раза. В страну вливалось настолько много незаконных американских долларов, что элита страны начала искать способы поиметь с этого свою долю, не нарушая закон. Администрация президента Альфонсо Лопеса Михельсена разрешала практику, которую центральный банк называл «открытием бокового окна». Заключалась она в конвертации неограниченного количества долларов в колумбийские песо.
10. Собственный брат пошел против Эскобара
В убийстве Эскобара по сути участвовал его собственный брат, бывший бухгалтер Роберто Эскобар. Хуан Себастьян Маррокин Сантос, сын Пабло, написал в своей книге «Пабло Эскобар: Мой Отец»: «Мой дядя Роберто Эскобар был официальным информатором DEA и активно помогал врагам Пабло. И это делал не только Роберто, но и его братья, сестры, и даже его собственная мать. Этой историей я не горжусь, но, к сожалению, это было именно так». Военизированная группа Los PEPES, картель Кали, правительства США и Колумбии, а также Роберто сумели в итоге добиться раскола в картеле Медельина и сделать самых близких к Эскобару людей его врагами. 2 декабря 1993 года, после 16 месяцев преследования Эскобара, его выследили по телефонному звонку (наркобарон звонил сыну) и застрелили на крыше дома в Медельине. Более 25 000 местных жителей провели похоронную процессию для Пабло. После его смерти газета «Нью-Йорк Дейли Ньюс» сообщила, что «местные жители плакали и стенали, горюя из-за смерти наркобарона, которого считали спасителем бедных».
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