Как постирать пуховик, чтобы не идти на рынок за новым: стирка вручную и в машинке-автомат

Готовить верхнюю одежду к зиме нужно летом

Указания на ярлычке

С правилами стирки можно ознакомиться на ярлычке пуховика / Фото: static.onlinetrade.ru

Внимательно изучайте этикетку, чтобы определить: стирать вручную или нести в химчистку / Фото: mabon.ru

Подготовительный этап

Первым делом проверьте карманы и выверните их перед стиркой / Фото: polnaymoda.ru

Точечно обработайте загрязнения губкой или щеточкой / Фото: i.ytimg.com

Машинная стирка

Специальные шарики для стирки пуховиков предотвращают сбивание наполнителя / Фото: domovei.com

Ручная стирка

Предварительно замочите пуховик на 15-30 минут / Фото: mamamoet.ru

Сушка пуховиков

Сушить куртку нужно в вертикальном положении, повесив изделие на плечики / Фото: severdv.ru

Работа над ошибками

Попробуйте разровнять скомковавшийся наполнитель вручную / Фото: severdv.ru

От порошковых пятен избавит повторная стирка / Фото: katuna.ru

Достаточно проветрить пуховик на балконе или улице / Фото: domashniy.net

Хранение верхней одежды

Хранить пуховик следует в хлопчатобумажном чехле с лавандовыми саше / Фото: brabag.ru