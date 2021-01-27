Как постирать пуховик, чтобы не идти на рынок за новым: стирка вручную и в машинке-автомат

Готовить верхнюю одежду к зиме нужно летом
Лето - отличная пора не только для отдыха, но и для подготовки зимней одежды. Самое время постирать пуховик и вычистить мех. При неправильном уходе изделие может скомковаться и утратить привлекательный внешний вид. Мы подскажем, как нужно стирать и хранить пуховик, чтобы он прослужил дольше.
Указания на ярлычке
С правилами стирки можно ознакомиться на ярлычке пуховика / Фото: static.onlinetrade.ru
Прежде всего необходимо разобраться: можно ли стирать пуховик самостоятельно или следует обратиться в химчистку. Учитывайте следующие маркеры:
- перечеркнутый таз говорит о том, что стирка изделия запрещена;
- рука и таз означают, что допускается только чистка вручную. Если подобного маркера нет, можно стирать верхнюю одежду в машинке;
- числовые обозначения - наивысший температурный порог;
- линия под маркером таза обозначает деликатную стирку.
Внимательно изучайте этикетку, чтобы определить: стирать вручную или нести в химчистку / Фото: mabon.ru
Полиамидные, полиэстеровые, нейлоновые и синтепоновые куртки в большинстве случаев допустимо стирать в машинке-автомат. Главное - придерживаться рекомендаций, чтобы не сбился пух, не осталось пятен от порошка или неприятного сырого аромата. Стирать верхнюю одежду следует как минимум раз зимой и обязательно летом, когда изделия быстрее сохнут.
Подготовительный этап
Первым делом проверьте карманы и выверните их перед стиркой / Фото: polnaymoda.ru
Перед стиркой пуховой куртки в машинке-автомат, необходимо подготовить изделие.
1. Проверьте карманы, достаньте все содержимое и вытрясите мелкий мусор.
2. Осмотрите изделие на предмет пятен и потертостей. Самые грязные места - карманы, манжеты, воротниковая область и нижняя часть.
3. Незначительные пятна обработайте хозяйственным мылом. Для серьезных загрязнений воспользуйтесь пятновыводителем. Лайфхак: тональное средство или пудру легко стереть мицеллярной жидкостью или пастой для чистки зубов.
Точечно обработайте загрязнения губкой или щеточкой / Фото: i.ytimg.com
4. Застегните все заклепки и молнии, чтобы в процессе стирки фурнитура не оторвалась.
5. Проверьте швы на куртке. Если сквозь них пробивается наполнитель, стирайте изделие вручную.
6. Обязательно выверните пуховик наизнанку.
7. Стирайте все куртки по отдельности, даже если они одного цвета.
Машинная стирка
Специальные шарики для стирки пуховиков предотвращают сбивание наполнителя / Фото: domovei.com
1. Выбирайте для стирки мягкие гели или специальные средства для пуховиков. Обычный порошок плохо вымывается и может оставить на изделии белые полосы. Кондиционером пользоваться можно.
2. Бросьте в барабан несколько мячиков для тенниса или специальных шариков для пуховиков. Они предотвращают сбивание наполнителя в ходе стирки.
3. Если в машинке предусмотрена программа для пуховиков, выбирайте ее. В противном случае запускайте режим стирки шерстяных, шелковых, иных деликатных материалов. Температуру выставляйте до 30 градусов.
4. Отключите отжим, поскольку пух способен скомковаться, а наполнитель - вылезти через швы. Если совсем не обойтись, выбирайте не более 400-600 оборотов.
5. Полоскать куртку допустимо несколько раз, чтобы полностью вымыть стиральное средство.
Ручная стирка
Предварительно замочите пуховик на 15-30 минут / Фото: mamamoet.ru
1. Стиральное средство - гель или специальный порошок. Температура - до 30 градусов.
2. Предварительно замочите куртку на 15-30 минут. Грязь на рукавах и воротнике нужно удалить.
3. Не трите части куртки друг о друга, иначе рискуете нарушить слой наполнителя.
4. Затертые участки обрабатывайте губкой или мягкой щеточкой.
5. Несколько раз прополощите пуховик, деликатно отожмите, не скручивая материал, и прополощите снова.
6. Оставьте куртку сушиться над ванной или поставьте под изделие тазик, чтобы стекла влага.
Сушка пуховиков
Сушить куртку нужно в вертикальном положении, повесив изделие на плечики / Фото: severdv.ru
Правильно постирать куртку - полдела. Надо ее еще высушить.
1.Расстегните все молнии и выверните карманы. Сам пуховик оставьте сушиться изнаночной стороной. Встряхните, чтобы наполнитель распределился по изделию.
2. Сушить лучше всего в висящем на плечиках положении, чтобы вода быстрее стекала. Не выжимайте изделие. После стирки заверните пуховик в махровое полотенце на 30 минут, и оно впитает влагу.
3. Нельзя применять фен, вешать верхнюю одежду возле радиаторов или батарей, располагать изделия под прямыми лучами солнца. Пух может настолько сильно скомковаться, что разбить его окажется непросто.
4. Для ускорения процесса расположите куртку в хорошо проветриваемом месте и время от времени взбивайте наполнитель.
5. Выделяйте на сушку пару дней и не торопите события. Позвольте пуху хорошенько обсохнуть естественным путем. Недосохший наполнитель будет подгнивать и источать неприятный аромат сырости.
Работа над ошибками
1. Скомковался наполнитель
Попробуйте разровнять скомковавшийся наполнитель вручную / Фото: severdv.ru
Иногда даже при соблюдении всех рекомендаций наполнитель сбивается в комки. Скорее всего, виной тому - неправильный режим стирки. Попробуйте раскатать наполнитель вручную. Если ничего не вышло, перестирайте изделие.
2. Пятна
От порошковых пятен избавит повторная стирка / Фото: katuna.ru
Не до конца выстиранные загрязнения могут быть по нескольким причинам. Первая - плохо вымылось средство для стирки. В таком случае прополоскайте куртку еще раз. Вторая - из-за плохой обработки наполнителя перья выделяют жир, который оседает на материале. Тут придется перестирать верхнюю одежду с использованием антижировых средств.
3. Неприятный аромат
Достаточно проветрить пуховик на балконе или улице / Фото: domashniy.net
В результате недостаточной или, наоборот, долгой сушки у пуховика появляется специфический запах. Отправьте изделие проветриться на балкон, улицу или повторно постирайте куртку.
Хранение верхней одежды
Хранить пуховик следует в хлопчатобумажном чехле с лавандовыми саше / Фото: brabag.ru
1. Убедитесь, что пуховик полностью высох и не пахнет.
2. Упакуйте изделие в хлопчатобумажный чехол и повесьте в темный, прохладный шкаф. Целлофановые чехлы лучше не использовать, поскольку изделия с пуховым наполнителем через них не дышат.
3. В карманы куртки и чехол положите лавандовые сашетки для отпугивания моли.
4. Выбирайте плечики по размеру, чтобы на изделии не было заломов.
5. Не кладите в карманы пуховика тяжелые предметы, поскольку они будут отвисать, деформируя изделие.
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