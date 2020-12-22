Знаменитые актрисы с нестандартной красотой

Как бы там в медийном пространстве не старались подогнать всех девушек под одни стандарты красоты, недостаточно иметь просто привлекательные внешние данные. Тем более пластическая хирургия ушла вперед и может любой желающей сделать «губы как у Джоли» и вообще изменить черты лица. Но актрисы в нашей подборке не стали гоняться за канонами и отказались переделывать себя, сумев пойти против стереотипов. Ведь главное – это талант, харизма, обаяние, уверенность в себе и внутренняя гармония. На фоне шаблонных красавиц они, наоборот, смотрятся выигрышно, выгодно выделяясь среди остальных коллег.









Инна Чурикова (76 лет)

Мерил Стрип (70 лет)

Лия Ахеджакова (81 год)

Барбра Стрейзанд (78 лет)

Екатерина Васильева (74 года)

Сара Джессика Паркер (55 лет)

Алиса Фрейндлих (85 лет)

Тильда Суинтон (59 лет)