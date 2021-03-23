Разливные соки и молочные коктейли в СССР: какими были напитки родом из детства

Что продавали и по какой цене

В СССР соки изготавливали только из натурального сырья / Фото: author.today

Соки продавались на разлив и стоили от 8 до 20 копеек за стакан / Фото: m.fishki.net

Томатный сок был особенно популярен в Советском Союзе / Фото: Pinterest

com Дети и взрослые в СССР очень любили соки на разлив, которые предлагались в огромном ассортименте / Фото: twitter.com

Напитки наливали исключительно в стеклянные стаканы / Фото: twitter.com

Отдел «Соки-Воды» у советских людей всегда был востребован / Фото: vk.com

Молочные коктейли

Одновременно продавец мог делать три коктейля в разных блендерах / Фото: pandda.me

Вкуснейший напиток из молока и мороженного с добавлением сиропа готовился прямо при покупателе / Фото: fb.ru