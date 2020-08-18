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Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Александровский дворец

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Большая библиотека

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Гардеробная и бассейн Николая II

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Игровая комната Цесаревича Алексея

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Кленовая гостиная

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Палисандровая гостиная

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Парадная анфилада. Зал с горкой

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Парадные залы Александровского дворца

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Парадный кабинет Николая II

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Приёмная Николая II

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Рабочий (старый )кабинет Николая II

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Спальня императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Спальня цесаревича Алексея Николаевича

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Угловая гостиная

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе


 

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