Исторические снимки Александровского дворца в Царском селе

Александровский дворец
Большая библиотека
Гардеробная и бассейн Николая II
Игровая комната Цесаревича Алексея
Кленовая гостиная
Палисандровая гостиная
Парадная анфилада. Зал с горкой
Парадные залы Александровского дворца
Парадный кабинет Николая II
Приёмная Николая II
Рабочий (старый )кабинет Николая II
Спальня императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны
Спальня цесаревича Алексея Николаевича
Угловая гостиная
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