10 простых советов, которые сэкономят деньги и нервы любому путешественнику-одиночке

3. Думайте о своей безопасности

Не оставляйте свои напитки без присмотра, пользуйтесь только официальными такси и заранее уточните сведения о районах города, которые считаются неблагополучными.

4. Лайфхак для девушек

В некоторые восточные страны девушке лучше взять с собой кольцо, чтобы носить его на безымянном пальце. Да, это не очень «по-феминистки», тем не менее этот немного странный способ может спасти от ненужных вопросов и действий.

5. Занимайте место за барной стойкой

Знакомьтесь с местными жителями в популярных тусовочных местах. Садитесь за барную стойку, если она есть в заведении, и разговаривайте с барменом, официантами или с вашими соседями. Если вы не обзаведетесь друзьями, то хотя бы разузнаете какие-нибудь местные секреты.