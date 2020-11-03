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Как вырастить вешенку дома

Выращивание грибов — на самом деле, не такая уж и сложная задача. Главное — следовать некоторым правилам, и вы всегда будете с грибами! Легче и проще всего выращивать грибы, которые развиваются на опилках, такие как вешенки, например.

Как вырастить вешенку дома
Для выращивания вам понадобится исходный материал — сама вешенка. Не рекомендуется использовать покупной на рынке гриб, так как его могли выращивать с использованием большого количества нитратов. Лучше всего найти вешенку в лесу или заказать мицелий. В дальнейшем из выращенного гриба вы получите бесплатный мицелий — таким образом, процесс будет бесконечным и непрерывным.

Как вырастить вешенку дома
Также, помимо гриба (мицелия) вам понадобятся опилки. Берите любые, которые есть на участке, также используйте тонкие ветки и опавшие листья. Весь субстрат необходимо тщательно прокипятить в кастрюле около 10 минут, затем переложить в мешок и дать стечь в течение 1,5-2 ч., после чего использовать.
Как вырастить вешенку дома
Из полиэтилена делаем мешок. Внутри опилок (они должны быть влажными, но вода при сжимании не должна стекать!) распределяем кусочки ножки вешенки или мицелий. Важно: выращивать вешенки нужно герметично, поэтому, например, сетка или мешковина не подойдет. В полиэтилене делаем 5-6 надрезов для циркуляции воздуха.

В этих отверстиях начнут расти грибы.
Как вырастить вешенку дома
При температуре не выше 25 градусов оставьте грибы на срок 10-16 дней. После этого мицелий активно заполнит опилки, и начнут расти маленькие грибочки. В этот момент мешок нужно перенести в более прохладное помещение, например, на улицу или погреб (нужна будет досветка лампой), в зависимости от времени года. Грибы могут расти весь год, главное — создать ему нужные условия. Также влажность должна быть достаточной, и для этого нужно лишь обрызгивать мешок 3-4 раза в день из пульверизатора.
Как вырастить вешенку дома
В течение следующей недели грибы начнут активно расти. В общей сложности, начиная от момента распределения мицелия по опилкам, до появления взрослого гриба, пройдет 30 дней. У выросшего гриба можно отрезать ножки и снова использовать в дело — распределить по новому мешку с опилками. Отработанные опилки снова использовать нельзя — они теперь могут быть полезны только как удобрение или мульча на огороде.

Как вырастить вешенку дома
То же самое можно сделать и в стеклянной банке, которая хорошо держит влагу. Этот способ подойдет тем, кто хочет вырастить грибы именно у себя дома — на подоконнике кухни, например. Банку 3-4 л (чем больше, тем лучше) наполните теми же прокипяченными, отжатыми и слегка влажными опилками, распределите мицелий.
Как вырастить вешенку дома
Сверху закройте любым полиэтиленом, например, пакетом. Завяжите скотчем. В центре сделайте отверстие для циркуляции воздуха. Из мицелия грибы прорастают в среднем быстрее, чем из готовых ножек вешенки (на 1-1,5 недели быстрее), но по итогу гриб получается таким же большим, красивым и вкусным.
Как вырастить вешенку дома
Схема выращивания та же самая: сначала мицелию нужно дать заполнить все опилки, затем перенести в более прохладное влажное место (около 15 градусов) и ждать урожая. Из одной банки получается достаточное количество грибов на ужин одной семье! Можно ставить сразу несколько банок с периодичностью 5-7 дней, и вы всегда будете с грибами.
Как вырастить вешенку дома
Подробнее о выращивании грибов в домашних условиях смотрите в видео ниже:


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Вешенкагриб
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