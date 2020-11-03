Как вырастить вешенку дома

Выращивание грибов — на самом деле, не такая уж и сложная задача. Главное — следовать некоторым правилам, и вы всегда будете с грибами! Легче и проще всего выращивать грибы, которые развиваются на опилках, такие как вешенки, например.





Для выращивания вам понадобится исходный материал — сама вешенка. Не рекомендуется использовать покупной на рынке гриб, так как его могли выращивать с использованием большого количества нитратов. Лучше всего найти вешенку в лесу или заказать мицелий. В дальнейшем из выращенного гриба вы получите бесплатный мицелий — таким образом, процесс будет бесконечным и непрерывным.





Также, помимо гриба (мицелия) вам понадобятся опилки. Берите любые, которые есть на участке, также используйте тонкие ветки и опавшие листья. Весь субстрат необходимо тщательно прокипятить в кастрюле около 10 минут, затем переложить в мешок и дать стечь в течение 1,5-2 ч., после чего использовать.



Из полиэтилена делаем мешок. Внутри опилок (они должны быть влажными, но вода при сжимании не должна стекать!) распределяем кусочки ножки вешенки или мицелий. Важно: выращивать вешенки нужно герметично, поэтому, например, сетка или мешковина не подойдет. В полиэтилене делаем 5-6 надрезов для циркуляции воздуха.

В этих отверстиях начнут расти грибы.При температуре не выше 25 градусов оставьте грибы на срок 10-16 дней. После этого мицелий активно заполнит опилки, и начнут расти маленькие грибочки. В этот момент мешок нужно перенести в более прохладное помещение, например, на улицу или погреб (нужна будет досветка лампой), в зависимости от времени года. Грибы могут расти весь год, главное — создать ему нужные условия. Также влажность должна быть достаточной, и для этого нужно лишь обрызгивать мешок 3-4 раза в день из пульверизатора.В течение следующей недели грибы начнут активно расти. В общей сложности, начиная от момента распределения мицелия по опилкам, до появления взрослого гриба, пройдет 30 дней. У выросшего гриба можно отрезать ножки и снова использовать в дело — распределить по новому мешку с опилками. Отработанные опилки снова использовать нельзя — они теперь могут быть полезны только как удобрение или мульча на огороде.То же самое можно сделать и в стеклянной банке, которая хорошо держит влагу. Этот способ подойдет тем, кто хочет вырастить грибы именно у себя дома — на подоконнике кухни, например. Банку 3-4 л (чем больше, тем лучше) наполните теми же прокипяченными, отжатыми и слегка влажными опилками, распределите мицелий.Сверху закройте любым полиэтиленом, например, пакетом. Завяжите скотчем. В центре сделайте отверстие для циркуляции воздуха. Из мицелия грибы прорастают в среднем быстрее, чем из готовых ножек вешенки (на 1-1,5 недели быстрее), но по итогу гриб получается таким же большим, красивым и вкусным.Схема выращивания та же самая: сначала мицелию нужно дать заполнить все опилки, затем перенести в более прохладное влажное место (около 15 градусов) и ждать урожая. Из одной банки получается достаточное количество грибов на ужин одной семье! Можно ставить сразу несколько банок с периодичностью 5-7 дней, и вы всегда будете с грибами.Подробнее о выращивании грибов в домашних условиях смотрите в видео ниже: