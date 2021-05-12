С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    только джапанам и подходит.Плацкарт по-японс...
  • Maxim Yushkin
    Четверть века назад смотрел документалку "Лица смерти", там и смертные казни были. Впечатляло.Современные виды ...
  • лариса
    1)"А ведь именно под воздействием высоких температур активизируются минералы и витамины." Сомнительно! Многие витамин...7 типичных ошибок...

«Лунная ночь на Днепре»: Почему зрители искали лампочку за картиной Куинджи


«Лунная ночь на Днепре»: Почему зрители искали лампочку за картиной Куинджи

Картину «Лунная ночь на Днепре» можно смело назвать самым известным шедевром русского художника Архипа Куинджи - одного из величайших русских пейзажистов второй половины XIX века. Картина отличается магнетизмом, загадочностью и высоким мастерством. Полотно желали увидеть десятки людей, выжидающих в длинных очередях еще до открытия мастерской художника, а самые любопытные даже искали лампочку за картиной.

Архип Куинджи

Архип Куинджи

 

Главное произведение в творчестве Куинджи


Художественное произведение «Лунная ночь на Днепре», которое всегда оказывало поистине завораживающий эффект на публику, стало легендарным еще до того, как оно было выставлено публично. По словам художника оно является главным произведением его жизни. Все знания и талант Куинджи были сосредоточены на том, чтобы передать иллюзорную природу лунного света и найти идеальную композицию для передачи пространства и настроения.
Источником света на картине является луна. Она проливает таинственный зеленый свет на реку и деревню на берегу. Большая часть картины объята темнотой, лишь несколько лучей света искажают темное пространство. Этого скудного света достаточно, чтобы увидеть плавное течение великой реки. Драматический контраст и мастерское использование цвета стали ключом к успеху картины.
Она настолько точно передает сияние лунного света и световых эффектов, что посетители выставки были просто поражены мастерством художника.
«Лунная ночь на Днепре»: Почему зрители искали лампочку за картиной Куинджи


По словам Крамского: «… река действительно величественна в своем течении, а небо реально, бездонно и глубоко». Куинджи называли «художником света» из-за его любви к контрастам кьяароскуро и впечатляющей манере, с помощью которой он передавал красоту закатов и лунные ночи.
«Лунная ночь на Днепре» изображала не столько конкретный взгляд, сколько бесконечное небесное пространство - вселенную. После написания этой картины творчество Куинджи приобрело созерцательное, философское восприятие мира, пронизывающее величие жизни. В отличие от его предыдущих работ, в которых реальность принимала совершенно определенные формы, здесь он ищет совершенно новые измерения. Отныне он стремился передать не драматические состояния природы и даже не ее прекрасные физические проявления, а нечто более существенное и вечное - ощущение вселенной как центра органического единства природы и человечества. Торжественные фосфоресцентные цвета «Лунной ночи на Днепре» вызывают высокие чувства, размышления о земной жизни и небесном мире. Романтическая гармония картины Куинджи сравнима с творчеством его предшественника - немецкого художника Каспара Давида Фридриха.
«Лунная ночь на Днепре»: Почему зрители искали лампочку за картиной Куинджи

«Двое, созерцающие луну» Каспара Давида Фридриха

 

Картина во славе


Слава об еще не завершенной картине и ее необычайной красоте и лирическом выражении так быстро распространилась по Петербургу, что заставила Куинджи организовать двухчасовые посещения своей студии по воскресеньям еще до официального представления. Собирались огромные очереди задолго до открытия мастерской. Куинджи продемонстрировал ее и своим друзьям, среди которых были писатель Иван Тургенев, химик Дмитрий Менделеев, поэт Яков Полонский, художники Иван Крамской и Павел Чистяков. К слову сказать, особую роль сыграл в истории картины именно Иван Тургенев. Его восторженный рассказ о новой картине на одном из вечеров услышал великий князь и знаток искусства Константин Константинович. Он приехал в мастерскую Куинджи в образе морского офицера (художник его не узнал). Когда князь сказал, что готов выкупить шедевр и спросил ее цену, Куинджи засмеялся и сказал, что у того таких денег нет, назвав стоимость в 5 тысяч рублей. Оказалось, что это был Великий князь Константин Константинович Романов, который и приобрел картину для своей коллекции. Князь настолько полюбил это полотно, что во все путешествия и поездки брал его с собой.

Выставка одной картины


«Лунная ночь на Днепре» была выставлена в 1880 году на Большой Морской улице в Петербурге, в зале Общества поощрения художников. Важно, что это была первая в России выставка одной картины, и она стала сенсацией. Художник предпринял все организационные меры, чтобы усилить эффект картины. Он приказал закрыть окна шторами, чтобы дневной свет не попадал в выставочный зал. Для еще большего усиления эффекта картину освещали одним электрическим лучом, направленным прямо на него. Выставка прошла успешно. Куинджи стал кумиром публики.

А есть ли лампа?


Некоторые скептики не могли поверить, что свет луны на картине может быть таким ярким, даже сияющим. Когда картина была выставлена, иллюзия света была настолько реалистична, что многие люди украдкой пытались заглянуть за холст. Наверняка там должна быть лампа. Там не было лампы. Другие предполагали, что Архипу Куинджи помог его друг - химик Менделеев, предоставив необходимые вещества для особого свечения. Но и это было неправдой.
«Лунная ночь на Днепре»: Почему зрители искали лампочку за картиной Куинджи

 

Многие были уверены, что у художника был какой-то особый секрет. И по сей день его захватывающая красота неизменно заставляет посетителей музея останавливаться перед ним в восхищении и удивлении. Куинджи был поистине «волшебником света», он экспериментировал и стремился к совершенству в своей цветовой и световой реализации - это можно увидеть и в других его произведениях. Его характерный стиль и освоенные приемы сделали картину уникальным шедевром.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





«Лунная ночь на Днепре»: Почему зрители искали лампочку за картиной Куинджи

И не забудьте:
«Лунная ночь на Днепре»: Почему зрители искали лампочку за картиной КуинджиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

1
Как правильно: ноль или нуль?
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

Как правильно: ноль или нуль?

Весенний маникюр 2021: 7 ярких идей
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

Весенний маникюр 2021: 7 ярких идей

20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы соседи по планете

20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями

Этим 10 людям наплевать на безопасность, но они почему-то все еще живы
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

Этим 10 людям наплевать на безопасность, но они почему-то все еще живы

С верой в лучшее: 4‑летний мальчик с опухолью на лице не унывает, несмотря на болезнь
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

С верой в лучшее: 4‑летний мальчик с опухолью на лице не унывает, несмотря на болезнь

КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ РУТИНЫ
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ РУТИНЫ

В Рязани ужесточили требования по вечерним рейсам к коммерческим перевозчикам
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

В Рязани ужесточили требования по вечерним рейсам к коммерческим перевозчикам

Бывший участник Comedy Club объяснил, почему распалось трио «Иванов, Смирнов, Соболев»
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Бывший участник Comedy Club объяснил, почему распалось трио «Иванов, Смирнов, Соболев»

Альбом старинных видов Московского Кремля
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы из Советского Союза

Альбом старинных видов Московского Кремля

В Волгограде приостановился рост цен на продукты
Материал, выбранный редакторами Миртесенnovostivolgograda

В Волгограде приостановился рост цен на продукты

В Красногвардейском районе подвели итоги школьного спорта сезона 2020-2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В Красногвардейском районе подвели итоги школьного спорта сезона 2020-2021

Могилевская областная организация РОО ´Белая Русь´ объявляет конкурс видеороликов ´Этих дней не смолкнет слава´.
Материал, выбранный редакторами МиртесенBobruin.by . Мой Бобруйск

Могилевская областная организация РОО ´Белая Русь´ объявляет конкурс видеороликов ´Этих дней не смолкнет слава´.

В Москве из-за шквального ветра рухнули два дерева, повреждены две машины
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

В Москве из-за шквального ветра рухнули два дерева, повреждены две машины

Полиция в Москве задержала избившего PR-директора "Спартака" мужчину
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Полиция в Москве задержала избившего PR-директора "Спартака" мужчину

Муж проиграл Любови Успенской: суд рассмотрел иск о разделе имущества певицы
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Муж проиграл Любови Успенской: суд рассмотрел иск о разделе имущества певицы

Жители Актау смогут бесплатно ездить на автобусах
Материал, выбранный редакторами МиртесенСайт города Актау

Жители Актау смогут бесплатно ездить на автобусах

Борщевик в России будут искать с помощью дронов
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

Борщевик в России будут искать с помощью дронов

ВПН-2020: Много ли времени займёт опрос?
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

ВПН-2020: Много ли времени займёт опрос?

Национальная лига Казахстана - мужчины 2020/21: Церемония награждения (12.05.21)
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Национальная лига Казахстана - мужчины 2020/21: Церемония награждения (12.05.21)

Легкий летний тест: Какая вы бабочка?
Материал, выбранный редакторами МиртесенFlytothesky

Легкий летний тест: Какая вы бабочка?

В Карачаево-Черкесии 13 мая объявлено нерабочим днем
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewstracker

В Карачаево-Черкесии 13 мая объявлено нерабочим днем

Стало известно о сроках завершения газификации в Подмосковье
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Стало известно о сроках завершения газификации в Подмосковье

Новую набережную в Кургане начали переделывать
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Новую набережную в Кургане начали переделывать

Картина дня

наверх