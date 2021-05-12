«Лунная ночь на Днепре»: Почему зрители искали лампочку за картиной Куинджи

Картину «Лунная ночь на Днепре» можно смело назвать самым известным шедевром русского художника Архипа Куинджи - одного из величайших русских пейзажистов второй половины XIX века. Картина отличается магнетизмом, загадочностью и высоким мастерством. Полотно желали увидеть десятки людей, выжидающих в длинных очередях еще до открытия мастерской художника, а самые любопытные даже искали лампочку за картиной.
Архип Куинджи
Главное произведение в творчестве Куинджи
Художественное произведение «Лунная ночь на Днепре», которое всегда оказывало поистине завораживающий эффект на публику, стало легендарным еще до того, как оно было выставлено публично. По словам художника оно является главным произведением его жизни. Все знания и талант Куинджи были сосредоточены на том, чтобы передать иллюзорную природу лунного света и найти идеальную композицию для передачи пространства и настроения.
Источником света на картине является луна. Она проливает таинственный зеленый свет на реку и деревню на берегу. Большая часть картины объята темнотой, лишь несколько лучей света искажают темное пространство. Этого скудного света достаточно, чтобы увидеть плавное течение великой реки. Драматический контраст и мастерское использование цвета стали ключом к успеху картины. Она настолько точно передает сияние лунного света и световых эффектов, что посетители выставки были просто поражены мастерством художника.
По словам Крамского: «… река действительно величественна в своем течении, а небо реально, бездонно и глубоко». Куинджи называли «художником света» из-за его любви к контрастам кьяароскуро и впечатляющей манере, с помощью которой он передавал красоту закатов и лунные ночи.
«Лунная ночь на Днепре» изображала не столько конкретный взгляд, сколько бесконечное небесное пространство - вселенную. После написания этой картины творчество Куинджи приобрело созерцательное, философское восприятие мира, пронизывающее величие жизни. В отличие от его предыдущих работ, в которых реальность принимала совершенно определенные формы, здесь он ищет совершенно новые измерения. Отныне он стремился передать не драматические состояния природы и даже не ее прекрасные физические проявления, а нечто более существенное и вечное - ощущение вселенной как центра органического единства природы и человечества. Торжественные фосфоресцентные цвета «Лунной ночи на Днепре» вызывают высокие чувства, размышления о земной жизни и небесном мире. Романтическая гармония картины Куинджи сравнима с творчеством его предшественника - немецкого художника Каспара Давида Фридриха.
«Двое, созерцающие луну» Каспара Давида Фридриха
Картина во славе
Слава об еще не завершенной картине и ее необычайной красоте и лирическом выражении так быстро распространилась по Петербургу, что заставила Куинджи организовать двухчасовые посещения своей студии по воскресеньям еще до официального представления. Собирались огромные очереди задолго до открытия мастерской. Куинджи продемонстрировал ее и своим друзьям, среди которых были писатель Иван Тургенев, химик Дмитрий Менделеев, поэт Яков Полонский, художники Иван Крамской и Павел Чистяков. К слову сказать, особую роль сыграл в истории картины именно Иван Тургенев. Его восторженный рассказ о новой картине на одном из вечеров услышал великий князь и знаток искусства Константин Константинович. Он приехал в мастерскую Куинджи в образе морского офицера (художник его не узнал). Когда князь сказал, что готов выкупить шедевр и спросил ее цену, Куинджи засмеялся и сказал, что у того таких денег нет, назвав стоимость в 5 тысяч рублей. Оказалось, что это был Великий князь Константин Константинович Романов, который и приобрел картину для своей коллекции. Князь настолько полюбил это полотно, что во все путешествия и поездки брал его с собой.
Выставка одной картины
«Лунная ночь на Днепре» была выставлена в 1880 году на Большой Морской улице в Петербурге, в зале Общества поощрения художников. Важно, что это была первая в России выставка одной картины, и она стала сенсацией. Художник предпринял все организационные меры, чтобы усилить эффект картины. Он приказал закрыть окна шторами, чтобы дневной свет не попадал в выставочный зал. Для еще большего усиления эффекта картину освещали одним электрическим лучом, направленным прямо на него. Выставка прошла успешно. Куинджи стал кумиром публики.
А есть ли лампа?
Некоторые скептики не могли поверить, что свет луны на картине может быть таким ярким, даже сияющим. Когда картина была выставлена, иллюзия света была настолько реалистична, что многие люди украдкой пытались заглянуть за холст. Наверняка там должна быть лампа. Там не было лампы. Другие предполагали, что Архипу Куинджи помог его друг - химик Менделеев, предоставив необходимые вещества для особого свечения. Но и это было неправдой.
Многие были уверены, что у художника был какой-то особый секрет. И по сей день его захватывающая красота неизменно заставляет посетителей музея останавливаться перед ним в восхищении и удивлении. Куинджи был поистине «волшебником света», он экспериментировал и стремился к совершенству в своей цветовой и световой реализации - это можно увидеть и в других его произведениях. Его характерный стиль и освоенные приемы сделали картину уникальным шедевром.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии