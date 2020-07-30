Актрисы, которые рассматривались на роль в «Интердевочке» вместо Елены Яковлевой

Культовая картина Петра Тодоровского «Интердевочка» вышла в прокат в 1989 году и сразу же стала невероятно популярной. Исполнительница главной роли — Елена Яковлева, превратилась в звезду советского кино первой величины и сделала после этого прекрасную карьеру в кино. Мы не представляем в роли Тани Зайцевой другую актрису, но, оказывается, что кроме Яковлевой рассматривались несколько претендентов.



Нужно сказать, что на кандидатуре Елены Яковлевой режиссер Тодоровский остановился не сразу. Более того, он вообще не видел актрису в этой роли, так как находил ее недостаточно выразительной и сексуальной. Получить роль Елене помогла супруга мэтра — Мирра Тодоровская, которая убедила мужа, что лучшего типажа он не найдет. Петр Ефимович был уверен, что Таня Зайцева, днем работающая обычной медсестрой, а ночью — валютной путаной, должна иметь соблазнительный вид и выдающиеся формы. На главную роль пробовали Любовь Полищук, Ингеборгу Дапкунайте и Ирину Розанову, которые также снялись в фильме. Но самыми серьезными кандидатурами стали пять актрис, каждая из которых, по мнению режиссера «Интердевочки», наиболее полно соответствовала образу Зайцевой, созданному писателем Владимиром Куниным.



1. Татьяна Догилева

2. Катажина Фигура

3. Наталья Андрейченко

4. Лариса Гузеева

5. Ольга Битюкова