Актрисы, которые рассматривались на роль в «Интердевочке» вместо Елены Яковлевой

Культовая картина Петра Тодоровского «Интердевочка» вышла в прокат в 1989 году и сразу же стала невероятно популярной. Исполнительница главной роли — Елена Яковлева, превратилась в звезду советского кино первой величины и сделала после этого прекрасную карьеру в кино. Мы не представляем в роли Тани Зайцевой другую актрису, но, оказывается, что кроме Яковлевой рассматривались несколько претендентов.
Нужно сказать, что на кандидатуре Елены Яковлевой режиссер Тодоровский остановился не сразу. Более того, он вообще не видел актрису в этой роли, так как находил ее недостаточно выразительной и сексуальной. Получить роль Елене помогла супруга мэтра — Мирра Тодоровская, которая убедила мужа, что лучшего типажа он не найдет. Петр Ефимович был уверен, что Таня Зайцева, днем работающая обычной медсестрой, а ночью — валютной путаной, должна иметь соблазнительный вид и выдающиеся формы. На главную роль пробовали Любовь Полищук, Ингеборгу Дапкунайте и Ирину Розанову, которые также снялись в фильме. Но самыми серьезными кандидатурами стали пять актрис, каждая из которых, по мнению режиссера «Интердевочки», наиболее полно соответствовала образу Зайцевой, созданному писателем Владимиром Куниным.
1. Татьяна Догилева
Создавая в 1988 году свою смелую повесть, Владимир Кунин представлял в образе отчаянной медсестры Татьяну Догилеву. Ему казалось, что эта актриса лучше всего сможет сыграть советскую женщину, ищущую лучшей жизни. Но Тодоровский с ним был не согласен и начал пробовать других претенденток. Догилеву пригласили уже после того, как просмотрели нескольких других актрис, но она не пришла. Позднее актриса призналась, что, посмотрев «Интердевочку», поняла, что не зря проигнорировала кастинг — роль ей совершенно не подходила.
2. Катажина Фигура
В 80-е годы актриса Катажина Фигура была очень популярна у себя на родине в Польше и хорошо известна советским кинозрителям. Так как Кунин говорил, что писал свою книгу, наблюдая за польскими проститутками, то создатели фильма решили попробовать на роль Зайцевой соблазнительную польку. Но в случае с Фигурой не дошло даже до проб, так как Тодоровский и его команда просто не смогли договориться с зарубежной знаменитостью.
3. Наталья Андрейченко
К тому моменту, когда Тодоровский начал работать над своей «Интердевочкой», Наталья Андрейченко уже была известной актрисой и признанным мастером психологического образа. Ей отлично удавалось играть героев с непростой судьбой и она уже снималась у Тодоровского в фильме «Военно-полевой роман». Андрейченко прошла пробы, но режиссер не смог увидеть в ней убедительную медсестру Таню и сотрудничество не сложилось. Любимица взрослых и детей, звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания», не подошла на роль валютной путаны, что, может быть, и хорошо.
4. Лариса Гузеева
На тот момент, когда Тодоровский искал актрису на главную роль в «Интердевочку», Ларисе Гузеевой уже было 30 лет. Роль в этом фильме была настоящей мечтой актрисы и, по мнению многих, для создания образа у нее было достаточно привлекательности и харизмы. Роль Тани смогла бы, наконец, отделить Гузееву от «прилипшего» к ней образа героини «Жестокого романса», который преследовал ее повсюду. Но Петр Ефимович не нашел актрису на пробах достаточно убедительной и роль она не получила.
5. Ольга Битюкова
Ольга Битюкова была известна советским зрителям, преимущественно юным, по дилогии «Москва-Кассиопея» и «Отроки во Вселенной». В этих фантастических фильмах она сыграла девочку Варю Кутейщикову. В одном из интервью прессе Ольга рассказала, что также проходила пробы на главную роль в «Интердевочке», но отбор не прошла.
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