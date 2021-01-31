Лайфхаки от пользователей сети, в которых гармонично сочетаются польза и простота

Кто из нас не солит воду при варке яиц или не хранит швейные принадлежности в жестяной баночке из-под печенья? Но согласитесь, что часто нам не хватает новых хитростей, чтобы еще больше упростить себе быт.

Но благодаря интернету найти подходящий совет под свой запрос сегодня проще простого, тем более что люди показывают в соцсетях только то, что уже испробовали сами.

Хороших лайфхаков много не бывает, и герои этой статьи решили поделиться с миром парочкой новых советов. А мы только мотаем на ус и вам советуем.



Идеально для тех, кто хочет, чтобы духи пахли естественно: просто пшикнуть парфюм на расческу, а не на одежду, и расчесаться





Обычная трубочка для питья и точилка — и вот что вышло: универсальный держатель для кабелей и проводов





«Свитер сильно распушился, и я взял обычную губку: результат потрясающий»





«Тот, кто изобрел этот лайфхак с пергаментной бумагой, должен быть номинирован на Нобелевскую премию»





Они устроили себе самодельный кинотеатр прямо дома





«Если вы из тех, кто никогда не знает, в каком направлении искать конец скотча, просто нарисуйте стрелку»





Гениальный ход для тех, кто хочет собрать шваброй весь мелкий мусор





«Моя жена придумала это, чтобы ее майки не занимали слишком много места в шкафу»





«Мои дети любят фрукты, поэтому в качестве перекуса я нанизываю ягоды на палочки для мороженого и замораживаю их. Дети в восторге»





«Даже не знаю, какой лайфхак сына мне больше нравится: крепление кончика огурца зубочисткой, чтобы разрез не пересыхал, или охлаждение простыни, чтобы было приятно спать в жаркой комнате»





«Если вам нужно заснять на веб-камеру какой-то документ или рисунок, можно использовать зеркальную часть диска»





Лайфхак для тех, кто всегда варит больше макарон, чем надо







Варите макароны на 1–2 минуты меньше, чем указано в рецепте, смешайте их с маслом и остудите их. Разделите блюдо на порции. А когда захотите кушать, просто разогрейте содержимое пакета в микроволновке.



«Закрепите карман шорт или штанов изнутри при помощи резинки, и вам не придется переживать, что ключи или телефон выпадут во время пробежки»





«Если вы купили ребенку квадроцикл с пластиковыми колесами, прикрепите к ним старые велосипедные шины. Так будет меньше шума, лучше сцепление, а долговечность увеличится в разы»





«Как-то услышала, что детям нравится, когда такой кувшин для лимонада используют в качестве игрушки для ванной. Но я добавила еще цветную соль для ванн»





«Если ваша зарядка часто падает за кровать, можно вот так использовать втулку из-под туалетной бумаги»





Этот хак подойдет людям, которые часто записывают себя на телефон, но при этом хотят видеть свое лицо





«Мне удалось сварить безумно вкусное вареное яйцо. Выключите огонь в момент закипания и оставьте яйцо в кастрюле, пока вода не остынет. Результат — идеальная консистенция желтка и температура еды»





«Обычные кабельные стяжки помогут превратить шины вашего велосипеда в идеальный вариант на зимнюю погоду»





А у вас есть лайфхаки, которые передаются из поколения в поколение? Поделитесь с нами!