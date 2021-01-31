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Лайфхаки от пользователей сети, в которых гармонично сочетаются польза и простота

Кто из нас не солит воду при варке яиц или не хранит швейные принадлежности в жестяной баночке из-под печенья? Но согласитесь, что часто нам не хватает новых хитростей, чтобы еще больше упростить себе быт.
Но благодаря интернету найти подходящий совет под свой запрос сегодня проще простого, тем более что люди показывают в соцсетях только то, что уже испробовали сами.
Хороших лайфхаков много не бывает, и герои этой статьи решили поделиться с миром парочкой новых советов. А мы только мотаем на ус и вам советуем.

Идеально для тех, кто хочет, чтобы духи пахли естественно: просто пшикнуть парфюм на расческу, а не на одежду, и расчесаться
Лайфхаки от пользователей сети, в которых гармонично сочетаются польза и простота

Обычная трубочка для питья и точилка — и вот что вышло: универсальный держатель для кабелей и проводов
Лайфхаки от пользователей сети, в которых гармонично сочетаются польза и простота

«Свитер сильно распушился, и я взял обычную губку: результат потрясающий»
Лайфхаки от пользователей сети, в которых гармонично сочетаются польза и простота

«Тот, кто изобрел этот лайфхак с пергаментной бумагой, должен быть номинирован на Нобелевскую премию»
Лайфхаки от пользователей сети, в которых гармонично сочетаются польза и простота

Они устроили себе самодельный кинотеатр прямо дома
Лайфхаки от пользователей сети, в которых гармонично сочетаются польза и простота

«Если вы из тех, кто никогда не знает, в каком направлении искать конец скотча, просто нарисуйте стрелку»
Лайфхаки от пользователей сети, в которых гармонично сочетаются польза и простота

Гениальный ход для тех, кто хочет собрать шваброй весь мелкий мусор
Лайфхаки от пользователей сети, в которых гармонично сочетаются польза и простота

«Моя жена придумала это, чтобы ее майки не занимали слишком много места в шкафу»
Лайфхаки от пользователей сети, в которых гармонично сочетаются польза и простота

«Мои дети любят фрукты, поэтому в качестве перекуса я нанизываю ягоды на палочки для мороженого и замораживаю их.

Дети в восторге»
Лайфхаки от пользователей сети, в которых гармонично сочетаются польза и простота

«Даже не знаю, какой лайфхак сына мне больше нравится: крепление кончика огурца зубочисткой, чтобы разрез не пересыхал, или охлаждение простыни, чтобы было приятно спать в жаркой комнате»
Лайфхаки от пользователей сети, в которых гармонично сочетаются польза и простота

«Если вам нужно заснять на веб-камеру какой-то документ или рисунок, можно использовать зеркальную часть диска»
Лайфхаки от пользователей сети, в которых гармонично сочетаются польза и простота

Лайфхак для тех, кто всегда варит больше макарон, чем надо

Лайфхаки от пользователей сети, в которых гармонично сочетаются польза и простота

Варите макароны на 1–2 минуты меньше, чем указано в рецепте, смешайте их с маслом и остудите их. Разделите блюдо на порции. А когда захотите кушать, просто разогрейте содержимое пакета в микроволновке.

«Закрепите карман шорт или штанов изнутри при помощи резинки, и вам не придется переживать, что ключи или телефон выпадут во время пробежки»
Лайфхаки от пользователей сети, в которых гармонично сочетаются польза и простота

«Если вы купили ребенку квадроцикл с пластиковыми колесами, прикрепите к ним старые велосипедные шины. Так будет меньше шума, лучше сцепление, а долговечность увеличится в разы»
Лайфхаки от пользователей сети, в которых гармонично сочетаются польза и простота

«Как-то услышала, что детям нравится, когда такой кувшин для лимонада используют в качестве игрушки для ванной. Но я добавила еще цветную соль для ванн»
Лайфхаки от пользователей сети, в которых гармонично сочетаются польза и простота

«Если ваша зарядка часто падает за кровать, можно вот так использовать втулку из-под туалетной бумаги»
Лайфхаки от пользователей сети, в которых гармонично сочетаются польза и простота

Этот хак подойдет людям, которые часто записывают себя на телефон, но при этом хотят видеть свое лицо
Лайфхаки от пользователей сети, в которых гармонично сочетаются польза и простота

«Мне удалось сварить безумно вкусное вареное яйцо. Выключите огонь в момент закипания и оставьте яйцо в кастрюле, пока вода не остынет. Результат — идеальная консистенция желтка и температура еды»
Лайфхаки от пользователей сети, в которых гармонично сочетаются польза и простота

«Обычные кабельные стяжки помогут превратить шины вашего велосипеда в идеальный вариант на зимнюю погоду»
Лайфхаки от пользователей сети, в которых гармонично сочетаются польза и простота

А у вас есть лайфхаки, которые передаются из поколения в поколение? Поделитесь с нами!

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