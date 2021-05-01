Рейтинг лучших городов для велолюбителей

В текущем году исполнится 130 лет со дня изобретения велосипеда современного типа. Эта заслуга принадлежит англичанину Джону Кемпу Старли. Его транспортное средство, получившее название «велосипед безопасности», отличалось от предшественников наличием двух колёс одинакового размера с приводом на заднее. Оно приводилось в движение благодаря цепи и педалям.



По случаю юбилея представляем список городов с самой развитой велокультурой в мире. В отборе учитывались факторы популяризации велосипеда, как экологического транспорта, наличие велоинфраструктуры, взаимодействие велосипедистов, автомобилистов и пешеходов, и соблюдение правил безопасности.



В комментариях указаны цены на аренду велосипедов для жителей города.







Норвегия. Тронхейм. Годовой абонемент — 100 норвежских крон. (Joakim Formo)







Колумбия. Богота. Цена аренды зависит от компании проката. (Claudio Olivares Medina)







Канада. Монреаль. Годовой абонемент — около $85. (Adam Fagen)







Испания. Барселона. Годовой абонемент — около €50; прокат на 2 часа — €0,74. (calafellvalo)







Дания. Копенгаген. Месячный абонемент — около $13. (Justin Swan)







Ирландия. Дублин. Годовой абонемент — около €20; прокат на 2 часа — €0,5. (melfoody)







Швейцария. Базель. Годовой абонемент — около $250.

(Ricardo Hurtubia)Япония. Токио. Годовой абонемент — около $50. (henry…)Нидерланды. Амстердам. Цена аренды зависит от компании проката и класса самого велосипеда. (Amsterdamized)Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)