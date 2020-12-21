9 знаменитостей, которые смогли побороть наркотическую зависимость: Дана Борисова, Стас Пьеха и др

Бытует мнение, что творческим людям нужна постоянная подзарядка в виде мощных эмоций. И нередко, не находя их из вне, актеры, музыканты, художники ищут вдохновение с помощью веществ, затуманивающих сознание. Только зачастую они не предполагают, что баловство в большинстве случаев приводит к губительной зависимости. К счастью, знаменитости, о которых пойдет речь ниже, были на краю пропасти, но смогли справиться ср смертельной тягой.
Шура
Шура
В начале нулевых один из самых эпатажных отечественных артистов резко пропал из виду поклонников, а когда вновь вышел в свет, то его мало кто узнал: певец так сильно поправился, а вид его был болезненным, что лишь отдаленно напоминал себя прежнего. Как оказалось, у Шура все это время боролся с раком, одной из причин появления которого стала наркотическая зависимость. Сам музыкант тоже не стал скрывать, что на пике славы принимал «нехорошие» вещества, которые порой ему заменяли еду.
Звезде пришлось пройти курс химиотерапии и реабилитации. К счастью, ему удалось полностью победить болезнь, а вместе с этим избавиться и с пагубными привычками. Сейчас Шура вновь вернулся в форму и ведет здоровый образ жизни.
Эминем
Эминем
Знаменитый рэпер никогда не скрывал, что черпает вдохновение для своих песен из историй из собственной жизни. Многие наверняка замечали, что в его композициях упоминается и о том, что Эминем не понаслышке знает, что такое передозировка. И это тоже правда: однажды он «накачался» так, что его еле успели спасти. И только после этого инцидента, который чуть не закончился трагически, музыкант решил, что все же жизнь для него важнее.
Дана Борисова
Дана Борисова
Несколько лет назад эффектная блондинка, которая в свое время была кумиром всех военнослужащих, оказалась в центре неприятного скандала. Благодаря маме девушки и вездесущему Андрею Малахову вся страна узнала о том, что Борисова долгое время принимает наркотики. Дошло все до того, что друзья ее обманом отправили лечиться от зависимости в Тайланд, придумав историю о том, что телеведущую пригласили сниматься в чужой стране в реалити-шоу.
После долгих месяцев лечения Дана вернулась на Родину и утверждает, что полностью избавилась от губительной тяги. Однако многие поклонники в этом сомневаются. Ведь артистка до сих пор удивляет странным поведением, а ее дочь даже несколько раз сбегала из дому, обвиняя родного человека в неадекватном поведении.
Робби Уильямс
Робби Уильямс
Британский певец в свое время каких только зависимостей не имел, и остается только удивляться, как его организм выдержал постоянную горючую смесь из наркотиков, спиртного, разных таблеток и других веществ. Но однажды Уильямс понял, что таким образом он скоро доведет себя до могилы и поэтому принял решение пройти курс реабилитации. Оказался он успешным, ведь после лечения Робби начал вести здоровый образ жизни.
Влад Топалов
Влад Топалов
Первую порцию популярности Сергей Лазарев и Влад Топалов получили, будучи участниками группы «Smash!». Но если после распада дуэта «темненький» смог построить успешную сольную карьеру, то «светленький» ударился во все тяжкие и попал в плен наркотического дурмана. Он и сам признается, что смутно помнит события из жизни, которые происходили за годы, которые он принимал наркотики. В конце концов, его организм не выдержал, и у молодого человека начала отказывать почка. К счастью, врачи успели вовремя приехать, а сам певец долгое время пролежал в больнице и даже пытался свести счеты с жизнью.
Но артисту удалось взять себя в руки и полностью «очиститься». Сегодня Топалов –примерный семьянин: с женой Региной Тодоренко воспитывает сына. К тому же певец участвует в различных благотворительных акциях, направленных на борьбу с наркоманией.
Элтон Джон
Элтон Джон
Принимать наркотики британского певца заставила депрессия: он долгое время не мог признаться общественности в своей нетрадиционной ориентации и переживал из-за того, что даже сам не может принять себя таким, какой он есть. Но из наркотического дурмана Джона вытащила любовь: Дэвид Ферниш стал его судьбой, и пара даже официально оформила отношения. Перемены к лучшему заставили Элтона по-другому взглянуть на жизнь, и в 1990 году он окончательно избавился от влияния опасных веществ.
Стас Пьеха
Стас Пьеха
Глядя на интеллигентного с виду артиста, и не скажешь, что и он тоже был в наркотическом плену. Однако и он побывал на краю пропасти, причем еще в юном возрасте.
По словам Стаса, его родителей часто не было дома, и он заполнял чувства ненужности и одиночества сильными веществами. И увлекся так, что трижды пережил инфаркт. Помогла изменить жизнь юноше его знаменитая бабушка Эдита Пьеха, которая добилась того, чтобы внук перестал общаться с людьми, которые толкали его в бездну, перевезла в столицу, затем отправила на учебу в Англию и настояла на том, чтобы он перестал принимать наркотики.
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Голливудская актриса с наркотиками познакомилась еще в детстве, и попробовать их ей предложила мама, которая не представляла жизни без шумных вечеринок со всеми вытекающими последствиями. Взрослея, Дрю проводила время среди золотой молодежи, среди которой запрещенные вещества были в почете, и уже в 13 лет попала в больницу из-за передозировки. Только после этого Бэрримор поняла, что, если и дальше так будет продолжаться, до совершеннолетия не доживет. Борьба шла с переменным успехом, но все же девушка смогла выйти из нее победителем.
Гуф
Гуф
Алексей Долматов (настоящее имя рэпера) подсел на наркотики после развода с женой Айзой Анохиной, хотя знакомые утверждают, что у молодого человека зависимость была еще задолго до этого события: известно, что Гуф принимал героин, но семейная жизнь повлияла на него лучшим образом, однако полностью избавиться от пагубной привычки он не смог.
А после расставания музыкант ударился во все тяжкие и даже несколько раз оказывался за решеткой. И только тогда Алексей понял, что нужно что-то делать и отправился на реабилитацию в одну из израильских клиник. Правда, после лечения рэпер признался, что совсем завязать с наркотиками не смог, но от тяжелых видов отказался.
Анджелина Джолиhttp://vs-t.ru/9-znamenitostej-kotorye-smogli-poborot-narkoticheskuyu-zavisimost-dana-borisova-stas-pexa-i-dr
Анджелина Джоли
Удивительно, но актриса, которой восхищается весь мир, когда-то не могла считаться образцом для подражания. И даже больше, Анджелина не отличалась примерным поведением, любила эпатировать публику и баловалась не только легкими наркотиками, но и даже перешла на героин. С тех пор прошло много времени , но Джоли предпочитает не вспоминать о тех годах, оправдываясь тем, что тогда была совсем другим человеком.
Лолита
Лолита
Лолита – одна из немногих публичных людей, которые не скрывают, что принимали одурманивающие вещества. По признанию певицы, наркотики в свое время помогали ей избавиться от депрессии и усталости. До определенного момента она считала, что это просто невинный способ расслабиться, но со временем поняла, что ее все больше и больше затягивает. Да и близкие начали замечать, что артистка изменилась. После этого Лолита решила, что не стоит губить свою жизнь.
Бритни Спирс
Поп-принцесса, в свое время успешно эксплуатировавшая образ примерной девочки, в один момент словно слетела с катушек. Фанаты просто перестали узнавать кумира: она вела себя неадекватно, дралась с папарацци, побрилась налысо и вообще чудачила по полной. Из-за этого Спирс даже лишилась опеки на обоими сыновьями.
Как оказалось, причиной такого поведения стали наркотики, которые певица принимала не один год. Но сейчас, как утверждает певица, она справилась с зависимостью.
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