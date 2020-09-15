С нами не соскучишься!

7 958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    Четверть века назад смотрел документалку "Лица смерти", там и смертные казни были. Впечатляло.Современные виды ...
  • лариса
    1)"А ведь именно под воздействием высоких температур активизируются минералы и витамины." Сомнительно! Многие витамин...7 типичных ошибок...
  • Надежда Новопашина
    И пусть себе лежит - это уже не вождь пролетариата, а уникальный памятник. А к тем, кто призывает к захоронению этой ...Что хранится сего...

Как правильно соединить медный и алюминиевый провод

Соединить медный и алюминиевый провод обычной скруткой – самая плохая идея из тех, что вообще можно было бы придумать. Прослужит такое соединение совсем недолго, а в конечном счете еще и пожар в помещении может устроить. Если нужно соединить алюминиевых и медный провода между собой, придется прибегнуть к другим «специальным» методикам. Кстати, вот все они.

Как правильно соединить медный и алюминиевый провод

1. Соединение болтами


Как правильно соединить медный и алюминиевый провод

Самый простой «бытовой» способ соединения алюминиевого и медного провода. Для его реализации нам в обязательном порядке нужны будут три шайбы и гайка. Суть этого простого метода в том, чтобы не дать контактироваться между собой меди и алюминию, но при этом обеспечить передачу электрическая между ними за счет внедрения дополнительного элемента. Правда, у болтового соединения есть и один большой минус – оно громоздкое. Затолкать такое в распределительную коробку получится далеко не всегда.

2. Соединение сжимом


Как правильно соединить медный и алюминиевый провод

Принцип данного метода полностью соответствует по своей логике описанному выше. Разница лишь в используемых материалах. Здесь на помощь приходят специальные штампованные пластинки с пазами и метами для винтов. Данное соединение рассчитано на то, чтобы прослужить верой и правдой долгий период времени. Оно выдерживает большие токи, а самое главное помещается в диэлектрический (пластиковый или резиновый) корпус.
Недостаток все тот же – громоздкость.

3. Соединением клеммными колодками


Как правильно соединить медный и алюминиевый провод

Существуют зажимные и винтовые клеммные колодки. Самое главное при выборе данного расходника обращать внимание на то из какого материала сделаны элементы зажима. В нашем случае они должны быть обязательно стальными, а не латунными. Лучше всего использовать именно зажимные колодки, так как для их соединения не нужно использовать никакие дополнительные инструменты. В целом у данного метода одни лишь плюсы, много места колодки также не занимают.

А также: соединение комбинированными гильзами


Как правильно соединить медный и алюминиевый провод

Один из самых компактных способов соединения проводов, сделанных из конфликтующих материалов. Трубка имеет два конца: один сделан из меди, второй из алюминия. Между ними находится стальная перегородка. Каждый провод вставляется в конце из своего материала, после чего необходимо осуществить обжимку контактов специальным инструментом. Это, к слову, и есть главная проблема, так как обжимной инструмент (кримпер) стоит денег.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как правильно соединить медный и алюминиевый провод

И не забудьте:
Как правильно соединить медный и алюминиевый проводПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Сделала доброе дело, но осадочек остался

Читать
Эксперт рассказала, как избавиться от сорняков на даче
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Эксперт рассказала, как избавиться от сорняков на даче

Дачникам дали советы по борьбе с сорняками в Подмосковье
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Дачникам дали советы по борьбе с сорняками в Подмосковье

Хочешь быть счастливым? Будь им!.. Главное, чтобы жена не узнала
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗашибись

Хочешь быть счастливым? Будь им!.. Главное, чтобы жена не узнала

Это мои одуваны. И я их буду есть...
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЖАКА

Это мои одуваны. И я их буду есть...

Как выпремить вмятину на автомобиле
Материал, выбранный редакторами Миртесенproavto21

Как выпремить вмятину на автомобиле

1
Декорирование окон: оригинальные идеи дизайна, принципы оформления в разных комнатах, фото
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Декорирование окон: оригинальные идеи дизайна, принципы оформления в разных комнатах, фото

Гороскоп на 12 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлавянская доктрина

Гороскоп на 12 мая

Главные ошибки при посадке винограда
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

Главные ошибки при посадке винограда

Бабушка приготовила пирожки с мясом по своему фирменному рецепту, я никогда не ела таких вкусных пирожков. Делюсь рецептом
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Бабушка приготовила пирожки с мясом по своему фирменному рецепту, я никогда не ела таких вкусных пирожков. Делюсь рецептом

Зеленцы — в бочку! Куда высадить огурцы, если места на огороде не хватает
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Зеленцы — в бочку! Куда высадить огурцы, если места на огороде не хватает

Дачный выбор: россияне в пять раз увеличили траты на товары для загородных домов
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Дачный выбор: россияне в пять раз увеличили траты на товары для загородных домов

Портрет деда Зеленского пронесли на шествии «Бессмертного полка» в Донецке
Материал, выбранный редакторами МиртесенВовкин

Портрет деда Зеленского пронесли на шествии «Бессмертного полка» в Донецке

Уход за аспарагусом: как вырастить цветущее растение
Материал, выбранный редакторами МиртесенЦветочки

Уход за аспарагусом: как вырастить цветущее растение

Идеи простых, но чудесно оформленных приусадебных участков
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Идеи простых, но чудесно оформленных приусадебных участков

17 рукожопов, которые лучше бы не брались за эту работу
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭпиЦентр позитива

17 рукожопов, которые лучше бы не брались за эту работу

Многолетний садовый цветок Безвременник (Сolchicum)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ мир цветов

Многолетний садовый цветок Безвременник (Сolchicum)

На каком расстоянии сажать виноград друг от друга
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша дача

На каком расстоянии сажать виноград друг от друга

Майские цветы
Материал, выбранный редакторами МиртесенFotoblo

Майские цветы

это ж надо так тупить
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрутой облом

это ж надо так тупить

Самый простой способ размножения гортензии черенками
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Самый простой способ размножения гортензии черенками

как сделать голубей из кружева своими руками. Мастер-класс
Материал, выбранный редакторами МиртесенДекоративное королевство

как сделать голубей из кружева своими руками. Мастер-класс

Салат «Муравейник» с курицей, овощами и картофельной соломкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Салат «Муравейник» с курицей, овощами и картофельной соломкой

Бисквитный торт Натюрморт. Нежное лакомство с шоколадным кремом
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Бисквитный торт Натюрморт. Нежное лакомство с шоколадным кремом

Домашнее печенье Персики. Простой и очень красивый десерт
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Домашнее печенье Персики. Простой и очень красивый десерт

Как возродить засохшие комнатные цветы
Материал, выбранный редакторами МиртесенNoi.md - независимый информационный портал

Как возродить засохшие комнатные цветы

10+ фантастических способов повторно использовать старую гладильную доску
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

10+ фантастических способов повторно использовать старую гладильную доску

Полное собрание дачных хитростей для дачников и огородников
Материал, выбранный редакторами МиртесенДомоводство

Полное собрание дачных хитростей для дачников и огородников

Очень опасные комнатные растения
Материал, выбранный редакторами МиртесенNoi.md - независимый информационный портал

Очень опасные комнатные растения

Опытный фермер рассказал 10 секретов высокого урожая огурцов
Материал, выбранный редакторами МиртесенДомоводство

Опытный фермер рассказал 10 секретов высокого урожая огурцов

Мой лук «по-турецки» съедается быстрее, чем мясо (трачу 15 минут и никакого уксуса).
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Мой лук «по-турецки» съедается быстрее, чем мясо (трачу 15 минут и никакого уксуса).

Плющ: как правильно ухаживать и пересадить
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал Бобер

Плющ: как правильно ухаживать и пересадить

Отбивные на кухне сочнее шашлыка: 5 тонкостей от поваров
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Отбивные на кухне сочнее шашлыка: 5 тонкостей от поваров

Многолетний садовый цветок Барвинок (Vinca)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ мир цветов

Многолетний садовый цветок Барвинок (Vinca)

В Латвии устроили "полосу препятствий" на пути к советским памятникам в День Победы
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

В Латвии устроили "полосу препятствий" на пути к советским памятникам в День Победы

Картофельные цветы: на столе выглядят как бутоны, но на самом деле внутри и гарнир, и горячее
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Картофельные цветы: на столе выглядят как бутоны, но на самом деле внутри и гарнир, и горячее

Московские усадьбы. Дом Пашкова.
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Московские усадьбы. Дом Пашкова.

Картина дня

наверх