Как правильно соединить медный и алюминиевый провод

Соединить медный и алюминиевый провод обычной скруткой – самая плохая идея из тех, что вообще можно было бы придумать. Прослужит такое соединение совсем недолго, а в конечном счете еще и пожар в помещении может устроить. Если нужно соединить алюминиевых и медный провода между собой, придется прибегнуть к другим «специальным» методикам. Кстати, вот все они.









1. Соединение болтами

2. Соединение сжимом

3. Соединением клеммными колодками

А также: соединение комбинированными гильзами