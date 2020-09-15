Как правильно соединить медный и алюминиевый провод

Соединить медный и алюминиевый провод обычной скруткой – самая плохая идея из тех, что вообще можно было бы придумать. Прослужит такое соединение совсем недолго, а в конечном счете еще и пожар в помещении может устроить. Если нужно соединить алюминиевых и медный провода между собой, придется прибегнуть к другим «специальным» методикам. Кстати, вот все они.
1. Соединение болтами
Самый простой «бытовой» способ соединения алюминиевого и медного провода. Для его реализации нам в обязательном порядке нужны будут три шайбы и гайка. Суть этого простого метода в том, чтобы не дать контактироваться между собой меди и алюминию, но при этом обеспечить передачу электрическая между ними за счет внедрения дополнительного элемента. Правда, у болтового соединения есть и один большой минус – оно громоздкое. Затолкать такое в распределительную коробку получится далеко не всегда.
2. Соединение сжимом
Принцип данного метода полностью соответствует по своей логике описанному выше. Разница лишь в используемых материалах. Здесь на помощь приходят специальные штампованные пластинки с пазами и метами для винтов. Данное соединение рассчитано на то, чтобы прослужить верой и правдой долгий период времени. Оно выдерживает большие токи, а самое главное помещается в диэлектрический (пластиковый или резиновый) корпус. Недостаток все тот же – громоздкость.
3. Соединением клеммными колодками
Существуют зажимные и винтовые клеммные колодки. Самое главное при выборе данного расходника обращать внимание на то из какого материала сделаны элементы зажима. В нашем случае они должны быть обязательно стальными, а не латунными. Лучше всего использовать именно зажимные колодки, так как для их соединения не нужно использовать никакие дополнительные инструменты. В целом у данного метода одни лишь плюсы, много места колодки также не занимают.
А также: соединение комбинированными гильзами
Один из самых компактных способов соединения проводов, сделанных из конфликтующих материалов. Трубка имеет два конца: один сделан из меди, второй из алюминия. Между ними находится стальная перегородка. Каждый провод вставляется в конце из своего материала, после чего необходимо осуществить обжимку контактов специальным инструментом. Это, к слову, и есть главная проблема, так как обжимной инструмент (кримпер) стоит денег.
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