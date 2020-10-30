Традиции саудитов, непонятные для нас

С нами не соскучишься!

Налог в пользу бедных, зарисованные на рекламных плакатах лица и раздельные свадьбы. Поговорим об особенностях национальной культуры Саудовской Аравии.



ОНИ НАЧИНАЮТ ПРИКОРМ С ФИНИКОВ

У НИХ ЕСТЬ ПРОФЕССИИ ТОЛЬКО ДЛЯ САУДИТОВ

ОНИ ПЛАТЯТ НАЛОГ В ПОЛЬЗУ БЕДНЫХ

ОНИ ТОРОПЯТСЯ ЛИШЬ ЗА РУЛЕМ

ОНИ ЕДЯТ КУКУРУЗУ В КАЧЕСТВЕ ПЕРЕКУСА

ОНИ ОТМЕЧАЮТ СВАДЬБУ РАЗДЕЛЬНО

У НИХ ЗАПРЕЩЕНЫ АБОРТЫ

ОНИ НЕ ОТМЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД

ОНИ ЗАКРАШИВАЮТ ЛИЦА НА РЕКЛАМНЫХ ПЛАКАТАХ

У НИХ ЕСТЬ ПУБЛИЧНАЯ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ