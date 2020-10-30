Традиции саудитов, непонятные для нас

Налог в пользу бедных, зарисованные на рекламных плакатах лица и раздельные свадьбы. Поговорим об особенностях национальной культуры Саудовской Аравии.
ОНИ НАЧИНАЮТ ПРИКОРМ С ФИНИКОВ
Финики — это первая пища после материнского молока, которую дают детям. Потому что в них содержится огромное количество микроэлементов и витаминов. По этой же причине саудиты применяют финики практически при любых заболеваниях, начинают с них ужин во время поста и заканчивают ими завтрак перед постом. Считают, что, если съедать по семь фиников в день, будешь здоров всегда. И съедают. Тем более сортов в стране продается очень много! Но самым-самым полезным считается аджва (именно он упоминается в Священном Коране). У этих фиников мягкая коричнево-черная кожица, слегка сладкая мякоть, а по вкусу они напоминают чернослив.
У НИХ ЕСТЬ ПРОФЕССИИ ТОЛЬКО ДЛЯ САУДИТОВ
В описаниях вакансий довольно часто встречается пометка «Только для граждан Саудовской Аравии». В основном это должности в госучреждениях, руководящие посты в компаниях. В качестве обслуживающего персонала саудит устраиваться не будет. Для этого есть индийцы, пакистанцы, филиппинцы. Экспаты из Европы и США едут сюда в основном за высокими зарплатами в IT-сфере и медицине, хотя их можно встретить и в других областях. Только не там, где указано «Saudi National».
ОНИ ПЛАТЯТ НАЛОГ В ПОЛЬЗУ БЕДНЫХ
Несмотря на то что налога с зарплаты в стране нет, есть так называемый налог в пользу бедных — закят. Он составляет 2,5% от чистого дохода. Правда, платят его не все, только граждане королевства, которые владеют бизнесом и ценными бумагами, а также компании стран Персидского залива, работающие на территории Саудовской Аравии. Собранные деньги направляют на социальные нужды. Если же вы решите нанять няню или домработницу или пригласить в свою компанию западного специалиста, вам придется заключить договор, где будет прописано, что вы оплатите этому человеку визу, билет, страховку и жилье. Так государство поддерживает приезжих.
ОНИ ТОРОПЯТСЯ ЛИШЬ ЗА РУЛЕМ
И дело не только в жаре, которая стоит в Саудовской Аравии круглый год. Несмотря на то что женщинам законодательно разрешили не носить абайю, большинство по-прежнему предпочитает полностью покрывать тело. Мужчины же в основном ходят в тобе, которая напоминает просторный халат. Попробуйте побегать в таком одеянии! Можно лишь степенно перемещаться из одной точки в другую. Вот никто и не торопится. Но стоит саудитам сесть за руль автомобиля, все кардинально меняется. Ехать в крайнем правом ряду с разрешенной скоростью 120 км/ч и увидеть, как тебя обгоняют по обочине, — обычное дело. Правила дорожного движения есть, но соблюдать их не принято. При этом камеры, отслеживающие нарушителей, и огромные штрафы местных жителей совершенно не пугают.
ОНИ ЕДЯТ КУКУРУЗУ В КАЧЕСТВЕ ПЕРЕКУСА
Кукуруза является популярным фастфудом не только в Мексике, Никарагуа и на Кубе, но и в Саудовской Аравии. Только здесь ее продают не початками, а в зернах. Вагончики, где можно купить это блюдо, стоят чуть ли не на каждом шагу. Кукурузу сначала варят, потом разделяют на зерна, а перед продажей их сдабривают маслом и солью. Получается не только очень питательно, но и полезно. Есть принято ложечкой, которая выдается каждому покупателю. Правда, это вовсе не означает, что в стране нет американского фастфуда. Есть, и едят его если не все, то почти все. Но здесь есть свой нюанс: собравшись перекусить в «Макдональдсе», учтите, что одним чизбургером или гамбургером вы не отделаетесь. Продаются только сеты. Конечно, можно попросить не класть картофель фри, но в чеке он все равно будет указан.
ОНИ ОТМЕЧАЮТ СВАДЬБУ РАЗДЕЛЬНО
Во многих мусульманских странах это правило является скорее символическим, но не в Саудовской Аравии. (О других необычных свадебных традициях разных стран — в этой статье.) Здесь раздельные вечеринки — условие обязательное. Раздельные — это значит не просто два зала одного ресторана, а зачастую два разных здания и порой даже в разные дни. На самом деле церемонии три. Первые две являются семейными: молодые подписывают брачный контракт, читается Коран, а жених одаривает невесту украшениями. Раздельно отмечается лишь третья церемония, на которую приглашаются родственники и друзья: мужчины собираются в одном месте, женщины — в другом. Под конец торжества женскую вечеринку посещает жених. О его прибытии сообщается заранее, чтобы гостьи могли переодеться. Оголенные руки допустимы лишь молодой жене, да и то если новобрачный приедет без родственников-мужчин. В противном случае она также должна покрыться праздничным хиджабом.
У НИХ ЗАПРЕЩЕНЫ АБОРТЫ
О том, что будущего ребенка можно проверить на отклонения в развитии еще в утробе, здесь не думают. Саудитки подходят к вопросу просто: забеременела — буду рожать. Иностранцам, живущим в стране, в некоторых клиниках предлагают сделать платный анализ на проверку психических отклонений плода. Но и здесь не все так просто. Кровь сдается на 12-й неделе и отправляется в Германию или другую европейскую страну. Следовательно, результат приходит, когда прерывать беременность уже поздно. Но даже если женщина решится на это, придется выехать за рубеж, что потребует дополнительное время. Отсюда большое количество особенных детей.
ОНИ НЕ ОТМЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД
Елка, Дед Мороз, Снегурочка, салат оливье — обо всем этом 31 декабря в Саудовской Аравии можно забыть, отмечание смены дат считается чуждым исламу. В 2013 году религиозная полиция выпустила специальное предупреждение, в котором подданных королевства известили: встреча Нового года будет сурово наказываться. Магазинам запретили продавать цветы и подарки 31 декабря и 1 января, а жителям страны — публично выражать радость. Однако в 2016 году власти решили поубавить пыл борцов с пороками. Теперь отмечать вроде бы можно, но только при закрытых дверях и негромко. Проще всего это сделать в компаунде, закрытом комплексе жилых домов c собственной инфраструктурой. Это самая распространенная форма для проживания иностранных специалистов в странах Ближневосточного региона. Официально же в стране три праздника: Ураза-байрам (окончание Рамадана), Курбан-байрам (праздник жертвоприношения, отмечаемый через 70 дней после Ураза-байрама) и Национальный день Саудовской Аравии.
ОНИ ЗАКРАШИВАЮТ ЛИЦА НА РЕКЛАМНЫХ ПЛАКАТАХ
К запрету на фотосъемку людей в Саудовской Аравии подходят особенно строго. Более того, с 2005 по 2012 год власти пытались запретить импорт и продажу сотовых телефонов с камерами. Их владельцев могли не только оштрафовать, но и посадить в тюрьму на срок до года, а аппарат при этом изъять. Однако отгородиться от прогресса оказалось сложно: смартфоны ввозились контрабандой, и запрет сняли. На приезжих, фотографирующих городские пейзажи, и раньше мало кто обращал внимание. С введением туристических виз их и вовсе перестали замечать. Но не стоит экспериментировать и направлять объектив на молящихся или женщину! Вот тут вряд ли удастся отделаться по-хорошему. Изображений людей нет нигде, все лица тщательно закрашиваются. Исключение — короли, чьи портреты висят не только в музеях, но и в различных учреждениях, на баннерах. Вот и получается, что, согласно исламу, бога и простых смертных изображать нельзя, а правителей королевства — пожалуйста!
У НИХ ЕСТЬ ПУБЛИЧНАЯ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ
Такой вид наказания применяется во многих странах, но обычно приговор приводят в исполнение за закрытыми дверями. В Саудовской Аравии, где развлечения долгое время официально были под запретом, казнь является своего рода представлением. Посетить ее может каждый. Причем проводится она с использованием всего спектра «технологий»: повешения, обезглавливания, закидывания камнями, расстрела, а также распятия. Чаще всего так наказывается убийство, богохульство, атеизм, колдовство, торговля наркотиками, изнасилование и гомосексуализм.
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