Как быстро и эффективно удалить царапины с обеденных тарелок

Царапины на тарелке - не приговор, ведь даже от них можно избавиться
Наверное, многие сталкивались с проблемой появления царапин от вилки и ножа на обеденной посуде. Будь то дорогой сервиз или бюджетная тарелка из IKEA, мы используем их практически ежедневно. Это значит, что нам не удастся сохранить первозданный внешний вид нашей посуды. Но мы можем раз и навсегда избавиться от этих следов.
Винный камень против царапин
Винный камень образуется на дне и пробках винных бочек / Фото: list-name.ru
Нет, у нас нет машины времени. Мы используем другое средство – винный камень. Что это? Органическое вещество, продукт брожения вина. Он образуется на дне и пробках винных бочек и выглядит как небольшие темно-бордовые или темно-коричневые кристаллы. Но в магазинах чаще всего винный камень продается в виде белого порошка без вкуса и запаха. Именно он понадобится нам для того, чтобы «освежить» поцарапанные тарелки.
Cream of Tartar переводится как винный порошок / Фото: specii-pripravi.ru
Чтобы избавиться от царапин на посуде, понадобится:
- порошок винного камня;
- немного воды;
- губка для мытья посуды;
- бумажное полотенце.
Последовательность действий
Шаг 1. Помойте и насухо вытрите поцарапанную тарелку.
Присыпьте сухую вымытую тарелку порошком винного камня / Фото: furnishhome.ru
Шаг 2. Насыпьте порошок винного камня, добавьте немного теплой воды и тщательно размешайте до кашеобразного состояния. Не перестарайтесь с количеством воды, чтобы у вас получилась белая паста.
Налейте сверху немного воды, чтобы получить белую пасту / Фото: furnishhome.ru
Шаг 3. Используя губку или палец, круговыми движениями втирайте получившуюся смесь в царапины.
Потрите царапины губкой или пальцем / Фото: furnishhome.ru
Шаг 4. Когда увидите, что дно тарелки стало белым и гладким, смойте остатки пасты и вытрите посуду полотенцем.
Помойте тарелку и натрите до блеска / Фото: furnishhome.ru
Шаг 5. Отполируйте тарелку до блеска и наслаждайтесь безупречным видом вашей посуды.
Результат превзошел все ожидания. Без огромных затрат можно вернуть красоту и сияние любимой посуде. А для неглубоких царапин вместо порошка винного камня используйте обычную пищевую соду. Последовательность действий аналогичная.
Если царапины неглубокие, подойдет и пищевая сода / Фото: polsov.com
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