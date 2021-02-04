Как быстро и эффективно удалить царапины с обеденных тарелок

Царапины на тарелке - не приговор, ведь даже от них можно избавиться

Винный камень против царапин

Винный камень образуется на дне и пробках винных бочек / Фото: list-name.ru

Cream of Tartar переводится как винный порошок / Фото: specii-pripravi.ru

Последовательность действий

Присыпьте сухую вымытую тарелку порошком винного камня / Фото: furnishhome.ru

Налейте сверху немного воды, чтобы получить белую пасту / Фото: furnishhome.ru

Потрите царапины губкой или пальцем / Фото: furnishhome.ru

Помойте тарелку и натрите до блеска / Фото: furnishhome.ru

Если царапины неглубокие, подойдет и пищевая сода / Фото: polsov.com