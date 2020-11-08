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Чем заяц отличается от кролика?

Чем заяц отличается от кролика?

Чем заяц отличается от кролика?

Не каждый по фотографии различит зайца от кролика. Эти очаровательные животные с мягким мехом и длинными ушами кажутся практически неотличимыми на первый взгляд.

Но на самом деле между зайцами и кроликами можно найти массу отличий.



Начать стоит с того, что у зайца и кролика один и тот же предок – дикий европейский кролик, а значит оба животных принадлежат к одному отряду – зайцевидные, являясь таким образом прямыми родственниками. Правда на этом сходство между ними, пожалуй, и заканчивается. Так как при кажущемся внешнем сходстве даже выглядят эти животные абсолютно по-разному.


Чем заяц отличается от кролика?


В первую очередь животные отличаются естественным ареалом обитания. Зайцы живут почти во всем мире. А вот кролики в дикой природе встречаются только в ряде регионов Африки, Южной Америке и на Юго-Востоке Европы. Что касается внешнего вида, то заяц намного крупнее. В отличие от кроликов зайцы не просто линяют, но еще и меняют окрас своего меха, подобного волкам.


Чем заяц отличается от кролика?


Зайцы весят около 5 кг и достигают 60 и более сантиметров в длину. Кролики намного мельче – не тяжелее 2,5 кг, а длина тела – до 45 см. Зайцы много и активно бегают, поэтому ноги у них длиннее. Кролики лучше роют норы.

Отличаются животные своим поведением и социальной структурой.
Кролики более оседлые. Они не меняют место обитания без острой нужды и роют норы в которых проходит существенная часть их жизни. А самое главное кролики живут большими семьями. Зайцы – одиночки, которые не привязываются к конкретной местности, не строят убежищ и встречаются с другими особями только во время брачного периода.

Кролики намного активнее и быстрее размножаются. Собственно потому и появилось крылатое выражение «плодятся, как кролики». Беременность крольчихи длится 32 дня, зайчихи – 45 дней. Зайцы дают потомство только в брачный период. Кролики заняты увеличением популяции круглый год при достаточном количестве еды в месте их обитания.


Чем заяц отличается от кролика?
Зайцы


В помете кроликов до 16 детенышей. Крольчихи не оставляют детей, при этом гарантированно убьют детенышей не из своего помета, если те каким-то образом окажутся рядом. У зайцев помет составляет чаще всего 2 детеныша. Зайчихи часто оставляют потомство на несколько суток в поисках пропитания. Однако, другие зайчихи часто кормят чужих детенышей, если услышат их писк в лесу.

Но самое интересное в том, что кролики легко приручаются и прекрасно переносят соседство с человеком. А вот зайцы абсолютно дикие. Приручить зайца невозможно, а самое главное, они не терпят неволи.

Попытки одомашнивания зайцев осуществлялись, но безуспешно. Дикие животные стремились сбежать при малейшей возможности, несмотря на созданные условия: жилище, изобилие и доступность кормов, отсутствие опасных хищников. Свобода для них оказалась важнее прочих благ.


Чем заяц отличается от кролика?
Кролики


Интересный факт: кролики были привезены в Австралию в 1788 с безобидной целью – для получения мяса. Постепенно животных начали разводить, а также выпускать на свободу. Это привело к тому, что примерно в 1950 году их популяция насчитывала 600 миллионов особей. Так кролики стали серьезной проблемой для континента.

Нашествие кроликов в Австралии, 1938 год:

Чем заяц отличается от кролика?

 

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