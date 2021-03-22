Во что играли дети, когда не было компьютеров

Нынешним детям не нужно слишком сильно напрягаться, чтобы придумывать себе развлечения – был бы интернет. То ли дело в старые добрые времена, когда подрастающему поколению приходилось проявлять невероятную изобретательность, чтобы спастись от скуки.
Ниже вы найдёте семь давно забытых способов, которым дети развлекались задолго до того, как окончательно переселиться во всемирную паутину:
1. Связанная птица
Если прочитав название, вы подумали, что в этой игре нужно было откуда-нибудь выпутаться, то вам недостаёт воображения. В 1907 году вышла книжка с играми для детских праздников. У одной из этих игр были следующие правила: «Запястья и лодыжки ребёнка, играющего роль «птицы» должны быть крепко связаны, локти опущены ниже коленей. Затем берётся палка и продевается над локтем, под коленками и над вторым локтем, как показано на картинке». Двоих подготовленных таким образом детей ставят рядом. Задача состоит в том, чтобы, оперируя только пальцами ног, свалить противника с ног.
2. Хватай и тяни
В прежние времена у детей не было компьютерных игр, где бы они могли выплеснуть агрессию, и она выходила из них естественным путём. В 1921 году игра «хватай и тяни» была рекомендована как идеальное спортивное состязание для школьников.
Две команды выстраивались в шеренги друг напротив друга. Между ними была прочерчена линия. Задача заключалась в том, чтобы схватить любого члена команды противника и перетянуть на свою сторону. Игра заканчивалась в тот момент, когда на проигравшей стороне оставался только один игрок. Что происходило с этим оставшимся игроком дальше, в рекомендациях не уточнялось.
3. Ножички
Эта игра была невероятно популярна среди мальчишек 19-20 веков. Суть заключалась в том, чтобы по очереди выполнять серию бросков перочинных ножиков с нарастающей сложностью: правой рукой, левой рукой, из-за спины, зажав нож между ухом и плечом и тд.
Каждый последующий нож должен был упасть и воткнуться в землю рядом с предыдущим. Некоторые особо рисковые парни кидали ножи так, чтобы они втыкались в миллиметрах от пальцев их собственных ног – чем ближе, тем больше шансов на выигрыш. Тому чей нож угодил прямо по ноге, выигрыш доставался автоматически.
4. Пни консервную банку
Наверняка вы представили себе нечто вроде бедных детей городских окраин, гоняющих вылизанную до блеска консервную банку за неимением мяча. На самом деле, эта игра больше похожа на прятки.
Все, кроме одного ведущего, прятались. Ведущий должен был найти всех детей (которым, по желанию, дозволялось перебегать с места на место). Найденные отправлялись с «тюрьму».
Но чаще всего все старания ведущего оказывались напрасными, потому что в любой момент оставшийся «на свободе» ребёнок мог подбежать к стоящей на самом видном месте банке и пнуть её. Если это происходило, то ведущий должен был идти поправлять банку, а «узники» разбегались кто куда и всё начиналось заново.
Взрослые, которым доводилось в детстве играть в эту игру, вспоминали, что в подавляющем большинстве случаев она заканчивалась, когда ведущий терял надежду и терпение и уходил домой.
5. Доберись до цели
Дети выстраивались в линию и, двигаясь попеременно, должны были добраться до находящейся впереди цели. Сложность заключалась в том, чтобы ни одно последующее движение не повторялось. Если вы оказались в конце очереди, то вам пришлось бы, например, скакать на одной ножке, хлопая в ладоши над головой. Эта игра приносила зрителям не меньше радости, чем игрокам. Это одно из немногочисленных развлечений, к участию в которых допускались девочки.
6. Собачьи бои
Этой игрой забавлялись даже взрослые дяди лет сорока, которым к концу рабочей недели надоедали всякие офисные церемонии, и хотелось «ослабить галстуки». На шеи двух игроков одевали ремень, и каждый пытался перетянуть противника на свою сторону. В это время «группы поддержки» должны были подбадривать игроков радостным собачьим лаем.
7. Угадай, кто ударил
Это было одно из любимейших развлечений в викторианскую эпоху. Игроки усаживаются в кружок, один кладёт голову кому-нибудь на колени, а остальные по очереди бьют беднягу по спине, требуя, чтобы тот назвал имя ударившего. Наградой победителю было освобождение от дальнейших побоев.
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