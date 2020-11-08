Подлинная история крейсера “Варяг”

Наверное, нет ни единого человека в России, который бы не слышал о самоубийственном подвиге крейсера «Варяг». Несмотря на то, что с описываемых ниже событий прошло уже более ста лет, память о неслыханном героизме до сих живет в сердцах и памяти людей. Но при этом, зная в общих чертах историю этого легендарного корабля, мы упускаем из вида многие удивительные детали, которыми богата его судьба.
Начало 20 века ознаменовалось столкновением интересов двух бурно развивающихся империй – Российской и Японской. Камнем преткновения стали принадлежащие России территории на Дальнем Востоке, которые японский император спал и видел принадлежащими его стране. 6 февраля 1904 года Япония разорвала все дипломатические отношения с Россией, а уже 9 февраля блокировала порт Чемульпо, где и находился безызвестный в ту пор «Варяг».
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Бронепалубный крейсер 1-го ранга был заложен в 1898 году. Строительство велось на верфях William Cramp and Sons в Филадельфии. В 1900 году крейсер передали Военно-морскому флоту Российской империи. По утверждению командира крейсера Руднева, корабль был доставлен с множеством строительных дефектов, из-за которых, как предполагалось, он не сможет развить скорость свыше 14 узлов. «Варяг» даже собирались вернуть обратно на ремонт. Однако на испытаниях осенью 1903 года крейсер развил скорость практически равную показанной на первоначальных испытаниях.
Дипломатическая миссия «Варяга»
Прославленный крейсер с января 1904 года находился в распоряжении российского посольства в Сеуле, стоял в нейтральном корейском порту Чемульпо и не предпринимал никаких военных действий. По злой иронии судьбы, «Варягу» и канонерской лодке «Кореец» пришлось вступить в заведомо проигрышный бой, первый в бесславно проигранной войне.
Перед боем
В ночь на 8 февраля из порта Чемульпо скрытно уплыл японский крейсер «Тиёда». Его уход не остался незамеченным для русских моряков. В тот же день «Кореец» отправился в Порт-Артур, но на выходе из Чемульпо был подвержен торпедной атаке и был вынужден вернуться обратно на рейд. Утром 9 февраля капитан первого ранга Руднев получил официальный ультиматум японского адмирала Уриу: сдаться и покинуть Чемульпо до полудня. Выход из порта блокировала японская эскадра, так что русские корабли оказались в ловушке, выбраться из которой не было ни единого шанса.
«Никаких разговоров о сдаче»
Около 11 часов утра к команде крейсера с речью обратился его командир. Из его слов следовало, что он врагу так просто сдаваться не намерен. Моряки полностью поддержали своего капитана. Вскоре после этого «Варяг» и «Кореец» снялись с рейда, чтобы отправиться в свой последний бой, в то время как команды иностранных военных кораблей отдавали честь российским морякам и исполняли национальные гимны. В знак уважения духовые оркестры на кораблях союзников исполняли государственной гимн Российской империи.
Бой при Чемульпо
«Варяг» практически в одиночку (недальнобойная канонерка не в счет) вышел против японской эскадры, насчитывающей 6 крейсеров и 8 миноносцев, оснащенных более мощным и современным оружием. Первые же попадания показали все уязвимости «Варяга»: из-за отсутствия броневых башен, орудийные расчеты несли большие потери, а взрывы приводили в неисправность орудия. За час боя «Варяг» получил 5 подводных пробоин, бесчисленное множество надводных и потерял почти все орудия. В условиях узкого фарватера крейсер сел на мель, представив собой соблазнительную неподвижную мишень, но потом каким-то чудом, к удивлению японцев, сам умудрился с нее сняться. За этот час «Варяг» выпустил по противнику 1105 снарядов, потопил один миноносец и повредил 4 японских крейсера. Впрочем, как впоследствии утверждали японские власти, ни один снаряд с русского крейсера цели не достиг, а каких-либо повреждений и потерь вовсе не было. На «Варяге» потери среди экипажа были большими: были убиты один офицер и 30 матросов, около двухсот человек получили ранения или были контужены.
По мнению Руднева, не оставалось ни единой возможности продолжать бой в таких условиях, поэтому было принято решение вернуться в порт и затопить корабли, чтобы они не достались в качестве трофеев противнику. Команды русских кораблей были отправлены на нейтральные суда, после чего «Варяг» затопили посредством открытия кингстонов, а «Кореец» взорвали. Это не помешало японцам достать крейсер со дна моря, отремонтировать его и включить в эскадру под названием «Соя».
Медаль за поражение
На родине героев Чемульпо ждали большие почести, несмотря на то, что битва была фактически проиграна. Экипаж «Варяга» был удостоен торжественного приема у императора Николая II и получил множество наград. О храбрых русских восторженно откликались и экипажи французских, немецких и английских судов, стоящих на рейде во время боя в Чемульпо.
Удивительно другое: героическим поступок русских моряков считали и их противники – японцы. В 1907 году Всеволод Руднев (к тому времени впавший в немилость у Николая II) японским императором был награжден орденом Восходящего солнца в качестве дани уважения мужеству и стойкости русских моряков.
Дальнейшая судьба «Варяга»
После русско-японской войны правительство Японии создало в Сеуле мемориальный музей героев «Варяга». После десяти лет плена «Варяг» был выкуплен у Японии в 1916 году вместе с другими русскими кораблями, захваченными в качестве военных трофеев.
После Октябрьской революции британское правительство приказало арестовать в своих портах все русские корабли, среди которых оказался и «Варяг». В 1920 году крейсер решено было пустить на металлолом в уплату долгов царской России, но по пути на завод, он попал в шторм и наскочил на скалы близ шотландского побережья. Все выглядело так, будто «Варяг» обладал своей собственной волей и, желая с честью завершить свою судьбу, совершил харакири. Что неудивительно, учитывая, что он провел в японском плене 10 лет. Намертво застрявший корабль не раз пытались достать со скал, но все попытки окончились неудачей, и теперь останки легендарного крейсера покоятся на дне Ирландского моря. 30 июля 2006 года на шотландском берегу недалеко от места гибели «Варяга» появилась мемориальная табличка, увековечивающая память самого прославленного корабля в истории Российского военного флота.
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