Подлинная история крейсера “Варяг”

Наверное, нет ни единого человека в России, который бы не слышал о самоубийственном подвиге крейсера «Варяг». Несмотря на то, что с описываемых ниже событий прошло уже более ста лет, память о неслыханном героизме до сих живет в сердцах и памяти людей. Но при этом, зная в общих чертах историю этого легендарного корабля, мы упускаем из вида многие удивительные детали, которыми богата его судьба.



Начало 20 века ознаменовалось столкновением интересов двух бурно развивающихся империй – Российской и Японской. Камнем преткновения стали принадлежащие России территории на Дальнем Востоке, которые японский император спал и видел принадлежащими его стране. 6 февраля 1904 года Япония разорвала все дипломатические отношения с Россией, а уже 9 февраля блокировала порт Чемульпо, где и находился безызвестный в ту пор «Варяг».



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Дипломатическая миссия «Варяга»

Перед боем

«Никаких разговоров о сдаче»

Бой при Чемульпо

Медаль за поражение

Дальнейшая судьба «Варяга»