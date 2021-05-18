Что представляет собой оружие ромфея, которым рубили хоботы боевым слонам

Нож – одно из древнейших орудий, которое было создано человеком. С началом обработки металлов люди смогли значительно утяжелить и удлинить конструкцию ножа, научившись превращать его в длинное клинковое оружие: мечи и сабли. В истории античного оружейного дела попадаются и вовсе экзотические образцы вооружения. Например, древние фракийцы использовали в бою причудливые на вид ромфеи. Самое время разобраться с тем, что из себя представляет данное оружие.
Вот такое оружие. |Фото: yandex.ru.
На территории восточных Балкан существует географическая и историческая область под названием Фракия. Сегодня ее земли входят в состав Турции, Греции и Болгарии. Во времена античности здесь проживали многочисленные фракийские племена, которые достаточно часто сталкивались со своими более цивилизованными и хорошо организованными соседями, сначала греками, а позднее римлянами. И те, и другие, сразившись с фракийскими воинами, отмечали использование весьма странного клинкового оружия.
Римлян это оружие очень удивило. |Фото: pinterest.dk.
Речь, конечно же, идет о ромфее. Многие по ошибке считают ее двуручным мечом. На самом деле это не так, или не совсем так. Археологические находки и описания античных авторов явно указывают на то, что ромфея имела изогнутое лезвие и одностороннюю заточку. Все это делает ее (в рамках современной терминологии) не мечом, а саблей. Большой двуручной саблей. Весьма иронично, что греческие и римские авторы считали не клинковым оружием, а древковым, иными словами – копьем.
Страшная штука была, по всей видимости. |Фото: pinterest.ca.
Общая длина сабли составляла 1200-1400 мм из которых около 800 мм приходилось на клинок. Учитывая внушительные габариты оружия, можно смело предположить, что применялось оно преимущественно в двуручном хвате подобно тому, как позднесредневековые ландскнехты и рыцари применяли полуторные и двуручные мечи. Возможно, что ромфею действительно можно было использовать вместе со щитом в качестве короткого копья. Об этом, в частности, регулярно пишут все те же античные авторы.
Оружие использовалось очень долго. |Фото: yandex.by.
Применялись ромфеи с конца V века до нашей эры. Самое ранее письменное упоминание об этом оружии относиться к 326 году до н.э и касается битвы при Гидаспе, которая произошла в рамках индийского похода Александра Великого. Судя по имеющимся данным, в составе его армии были союзные фракийцы, которые вооружались своим традиционным арсеналом. Именно в этом описании есть упоминания о том, как союзники македонцев использовали свои загнутые в обратную сторону сабли, чтобы рубить хоботы боевым слонам индийского царя Пора.
Римляне потом набирали фракийцев в союзники. |Фото: yandex.com.
В последствии ромфеи еще не раз всплывут в греческих и римских письменных источниках. В частности, об этом оружии писал Тит Ливий, рассказывая о сражении 197 года до н.э при Киноскефалах, где сошлась на поле фаланга македонцев и римские легионы. История изучения двуручной сабли подкреплена не только письменными свидетельствами, но и многочисленными археологическими находками (в том числе в могильных курганах). Большинство ромфей и их остатков было найдено на территории современной Болгарии.
А вот где Фракия. ¦Фото: balto-slavica.org.
Какая была у данного оружия тактическая ниша в реальном античном бою – сказать крайне сложно. Одно можно отметить с уверенность, что ромфея оказалась весьма эффективным средством борьбы. Доказывает это хотя бы тот факт, что применялась она вплоть до конца римского владычества на Средиземноморье. Союзные отряды при легионах, набранные из фракийцев, почти всегда имели в своем распоряжении устрашающего вида сабли.
Блогер Skallagrim (фехтовальщик HEMA) демонстрирует дакийский вариант ромфеи (современная реконструкция):
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