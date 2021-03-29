За что велись самые вопиющие в истории гражданские войны и к чему они привели

Гражданские войны вполне справедливо называют самой разрушительной формой боевых конфликтов для любой страны, ведь это противостояние внутри страны между крупными группировками. Как правило, борьба ведется за власть, возможны экономические, религиозные, национальные причины. Как бы то ни было, фактически ни один житель страны не может остаться в стороне от конфликта, даже если не примкнет к той или иной стороне. К тому же, разрушительная сила гражданских войн катастрофична и мировая история таких конфликтов лишь подтверждает это.
Китайская гражданская война
1927-1950
Китайская война была одной из самых кровопролитных.
Война, длившаяся не одно десятилетие, унесла огромное количество жизней, к тому же в столь густонаселенном Китае любые военные действия приводили к более масштабным жертвам, чем на других территориях. Причиной конфликта была борьба за власть и шла она между Национальной народной партией и Коммунистической партией Китая. Ироничность происходящего в том, что гражданская война шла с перерывами, в несколько этапов. В 1937 году обе стороны объединили усилия, когда стране грозил внешний враг.
После победы на Японией, конфликт между партиями продолжился. Сказать однозначно о количестве жертв в этом противостоянии невозможно. Одни историки считают, что цифра превышает 12 млн человек. Но если включать сюда всех пострадавших за эти годы, в том числе и беженцев, репрессированных и пропавших без вести, то цифра возрастает до 35 млн.
О том, кому досталась победа в этой войне общеизвестно, но насколько высока была цена, которую пришлось заплатить за это?
Тайпинское восстание
1850-1864
Восстание тайпинов.
Снова Китай, но более раннего периода, это восстание еще называют Крестьянской войной. В историю оно вошло как наиболее кровопролитное, причем не только в 19 веке, но и за весь период. Армия крестьян под предводительством Хун Сюцюаня боролась за свободу, причем к ним примкнули и разбойники, и пираты, и другие криминальные элементы, которые преследовали свои интересы и им было выгодно падение империи Цин, в состав которой тогда и входил Китай.
Крестьянам удалось одержать несколько внушительных побед, в их армии царила железная дисциплина и погибших они фактически не считали. По оценкам современных историков их было до 20 млн человек, восставшим удалось добиться определенных благ, но цена была несоизмерима. К тому вскоре в тайпинской общине возникли свои внутренние распри, глава восстания был потерян, а новое государство потеряло свое влияние.
Российская гражданская война
1917-1922
Красным и белым было, что делить.
Этот конфликт называют наиболее крупным в мире, ослабленным после Первой Мировой войны, едва ли не сразу после Октябрьской Революции 1917 года и прихода к власти большевиков, в стране развернулась красно-белое противостояние. За «красных» боролись армия рабочих и крестьян, а за «белых» помещики, духовенство, офицеры и прочая интеллигенция. Шла борьба за власть, причем для установления собственного государственного строя, за который и шло противостояние.
Принято считать, что начало Гражданской войны обусловлено переселением противников новой большевистской власти на юг и формирование там отрядов из «белых». В большинстве своем это были бывшие офицеры, к которым примыкали добровольцы, не согласные с итогами Октябрьской революции. Одним из примечательных имен антибольшевиков стал Колчак, который наступал с Сибири, хотя притеснения большевиков и наступление на них начались повсеместно.
Гражданская война легла в основу многих фильмов.
Поначалу, особенно с учетом иностранной поддержки, преимущество было на стороне белых. Большевистская верхушка даже рассматривала вопрос о срочной эвакуации, но ход Гражданской войны изменился, и расстановка сил поменялась. К 20-ым годам белые сами подвергались гонениям и отступали по всем фронтам. Впрочем, большевики устроили им настоящий большевистский террор.
Итогом российской гражданской войны стало не только создание новой страны советов, но и миграция из России большинства элиты, капитала и выдающихся личностей. Многие из них бежали за лучшей жизнью в Европу и на Запад, сумев перевезти не только свои семьи, ресурсы, но и собственный потенциал. Большинство из них сумели устроиться в миграции и не переставали тосковать по Родине, среди них было много и представителей творческой элиты, литераторов, которые оставили заметный культурный след.
Нигерийская гражданская война
1967-1970
Гражданская война в Нигерии.
Одна из самых кровопролитных войн, возникновение которой казалось вполне логичным. Если в случае, когда распри случаются в стране, которая объединена одним культурным кодом, историей и там, действительно «брат идет на брата», то здесь история совсем иная. Нигерия – искусственно созданное государство, ранее оно зависело от Великобритании, но в 1960 году получило независимость. Однако самостоятельность тут же вышла боком.
В ту пору на этой территории проживало 60 млн человек, которые являлись представителями 300 этносов. Эдакая гремучая смесь, густонаселенность и тяжелые условия жизни дали свои результаты – вспыхнула гражданская война. Борьба шла между тремя крупнейшими народностями, к тому же, богатые запасы нефти, лишь добавляли остроты конфликту, привлекая зарубежные силы в виде финансирования той или иной стороны.
Спустя три года военных действий, в результате которых успело погибнуть 3 млн человек в дело вмешалось мировое сообщество, которое рекомендовало прекратить насилие и признать единство Нигерии. К этому времени одна из трех сторон уже была в явном лидерстве.
Суданская война
1955-1972 1983-2005
Гражданская война в Судане проходила в два этапа.
Если сложить годы протяженности первой и второй гражданских войн в Судане, то получится 39 лет. Почти четыре десятка лет христианский юг и мусульманский север (в исторической бытности территории Британии и Египта соответственно) не могли прийти к компромиссу. Судан получил суверенитет в 1956 году и большинство ключевых для государства объектов были размещены на севере страны. Это и стало причиной недовольства юга.
Позже мусульманская часть страны не согласилась участвовать в формировании федерации и развернулась настоящая война. В общей сложности в первой и второй войне в Судане погибло 2,5 млн человек, причем не только из-за военных действий, но и из-за голода, который возник пока население больше было занято войной, а не экономическим развитием.
Окончательный компромисс не найден.
Вторую суданскую войну называют одной из самых вопиющих насильственных актов, которые можно было устроить во имя нефти и религии. Миллионы разрушенных судеб, голод и нищета, в которых живет уже несколько поколений суданцев стали результатом этих распрей. Что касается религиозного вопроса, то христианская часть страны противилась попытке расширения исламского правительства по всему Судану.
К тому же идет дележка территории, часть земель пригодна для ведения сельского хозяйства, а другая содержит нефтяные залежи. Попытки контролировать и то, и другое, рождали бесконечную череду конфликтов. Озвученная выше цифра по погибшим – это данные участников боевых конфликтов, в то же время обе стороны ведут этническую зачистку, подсчет которой не вел никто, ее данные могут ужасать. Бесконечные гонения, вовлечение детей и женщин, огромное количество беженцев – вот печальный итог распрей.
В 2005 году было объявлено официальное перемирие, но юг Судана стал независимым государством лишь в 2011 году, однако это не стало окончанием боевых действий. Перестрелки, стычки, то и дело возникающие между севером и югом – это реалии.
Гражданская война в Руанде
1990-1994
Война, перешедшая в геноцид.
Конфликт произошел между теми, кто поддерживал действующего президента и революционерами, которые называли себя патриотическим фронтом. Война началась с того, что вооруженные силы вторглись на территорию страны и требовали выполнения своих условий. Спустя три года стороны пришли к компромиссу и подписали соглашение, которое устроило обе стороны.
Казалось бы, конфликт был исчерпан, но в 1994 году самолет президента, на котором он возвращался с конференции, был сбит. Вместе с ним на борту находился президент Бурунди. Оба лидера погибли. Это стало новой точкой отсчета гражданской войны, начался настоящий геноцид со стороны патриотов, по некоторым данным за сто ней было уничтожено до одного миллиона человек.
Революция в Гаити
1791-1803
Восстание рабов, которое не удалось подавить.
Этот вооруженный конфликт не принято называть гражданской войной, его чаще обозначают восстанием, однако фактически это гражданская война. В истории это единственный факт успешного восстания рабов. Гаити было французской колонией и в нем насчитывалось более 500 тысяч рабов и около 40 тысяч колонистов.
Тяжелые условия жизни сокращали количество населения на 7% ежегодно. После того как терпению местного населения настал конец, ни одна армия, которая присылалась для подавления восстания, не смогла справиться с повстанцами. Хотя среди них была даже армия Наполеона.
Результатом этого сражения стало создание республики Гаити. Однако на этом все положительное в этой истории заканчивается. Чудовищная и глупая часть есть в любой войне, не обошлось и в этой. Лидер республики вдруг провозгласил себя ни кем-нибудь, а императором, причем одним из его первых указаний было уничтожение белого населения.
В результате того, что вчерашние рабы и хозяева поменялись местами, было уничтожено более 40 тысяч белых колонистов, а общее число погибших на этой войне – около 450 тыс человек.
Война в Бирме
1948-2012
Война в Бирме.
Эта страна, начиная с 2010 года, называется Республикой Союз Мьянма. Ранее это было колонией Великобритании, после того как она стала независимой, в стране тут же разыгралась война, впрочем ничего необычного. Однако если остановиться на том, что стало причиной вооруженного конфликта, то становится не по себе.
Действующее правительство Бирмы вело войну, причем на протяжении почти 65 лет с коммунистами. Но на кону была не власть в государстве и установление государственного строя, а контроль за трафиком наркотической продукции. Да, противостояние с коммунистами было не таким жестоким как в Китае, и число жертв несопоставимо, всего 200 тысяч человек и это учитывая временную протяженность. Однако сама причины войны наглядно демонстрируют уровень жизни и преступности в стране, возможно, что революция – это не самое страшное, что может там происходить.
Гражданская война в Америке
1861-1865
Американская цена свободы.
Это было противостоянием юга и севера, причем в первом был рабовладельческий строй. Это стало одной из причин вооруженного противостояния, другой причиной историки называют систему налогообложения. Хотя системы как таковой в ту пору просто не было. Север стремился повышать налоги, для того чтобы обеспечить промышленное производство, и был категорически против рабства. Тогда как экономика юга держалась на рабах, а вот налоги, принятые на севере страны, лишь мешали вести торговлю с миром.
Юг организовал Конфедеративные Штаты Америки, его позицию поддерживали мировые лидеры – Британия, Франция. А вот Север поддержала лишь одна мировая держава - Россия. В этой войне погибло более 600 тысяч человек, было проведено больше двух тысяч сражений.
Сирийская война
2011
Война уничтожила практически все.
Противостояние правительства и вооруженных группировок-исламистов длится не первый год. Несмотря на то, что официальная версия ООН не идет дальше религиозного конфликта, ни одна из сторон не согласна с тем, что они воюют за религию и только. Однако предоставить емкое и содержательное объяснение причин конфликта тоже никто не готов.
Если взглянуть на ситуацию иначе, то становится понятно, что назвать войну гражданской, когда привлечено такое количество иностранных сил, довольно сложно. К тому же воющие уже даже не помнят за что они борются.
Мировому сообществу было бы просто восстановить мир на этой территории, просто перестав поддерживать одну из сторон. Но 8 млн беженцев и полмиллиона погибших – и это только официально.
Гражданская война в Испании
1936-1939
Гражданская война в Испании.
Одна из наиболее известных в истории гражданских войн, запомнившаяся своими зверствами и жестокостью. Она была между республиканцами-демократами, находившимися в тот момент в правительстве и националистами. Обе стороны вели себя крайне жестко, не гнушались чисток и уничтожения всех, симпатизирующих противоборствующей стороне.
В результате военного конфликта жертвами стали полмиллиона испанцев, еще столько же получили статус беженцев, поскольку предпочли бежать, спасая свои жизни. Последствия для самой страны были феноменальными и привели к диктатуре фашизма, которая длилась почти четыре десятилетия. Фактически Испания стала учебным полигоном для Второй мировой войны. Нацисты использовали Испанию как испытательную площадку для своих солдат и новых военных технологий.
Гражданские войны во Франции
1562-1598
Одна из крупнейших религиозных войн.
Это была настоящая серия войн между католиками и протестантами. Пожалуй, одна из наиболее известных в мировой истории войн, имевших под собой религиозные причины. Обе стороны были поддерживаемы весьма авторитетными лицами, потому конфликт долго не мог разрешиться, уж слишком много желающих пытались решить свои собственные вопросы чужими руками.
Бурбоны стали поддерживать гугенотов, за католиков вступилась Екатерина Медичи, а с нею и партия Гизов. Открытое противостояние началось после нападения на гугенотов, которое было организовано герцогом де Гиз. В ответ был взят Орлеан, который в последующем стал центром гугенотского движения. Протестантов стала поддерживать королева Великобритании, за католиков стал бороться испанский король и папа Римский.
Первое мировое соглашение было подписано после того как умерли лидеры обеих сторон, он гарантировал свободу вероисповедания на всех территория, что впрочем никак не решало причину конфликта, скорее замораживало его. Дальнейшие стычки на этой почве возникали ввиду того, что обе стороны пытались играть пунктами этого соглашения. Как только заканчивались деньги в казне, конфликт сводился на нет.
Резня протестантов в Париже и Варфоломеевская ночь, ставшая олицетворением жестокости и произвола. В результате, лидеру гугенотов, который стал королем, удается объединить вокруг себя государство и прийти к миру, который бы был по-настоящему крепким, а не рушился, как только наполнится казна.
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