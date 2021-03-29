За что велись самые вопиющие в истории гражданские войны и к чему они привели

Китайская гражданская война

Китайская война была одной из самых кровопролитных.

Тайпинское восстание

Восстание тайпинов.

Российская гражданская война

Красным и белым было, что делить.

Гражданская война легла в основу многих фильмов.

Нигерийская гражданская война

Гражданская война в Нигерии.

Суданская война

Гражданская война в Судане проходила в два этапа.

Окончательный компромисс не найден.

Гражданская война в Руанде

Война, перешедшая в геноцид.

Революция в Гаити

Восстание рабов, которое не удалось подавить.

Война в Бирме

Война в Бирме.

Гражданская война в Америке

Американская цена свободы.

Сирийская война

Война уничтожила практически все.

Гражданская война в Испании

Гражданская война в Испании.

Гражданские войны во Франции

Одна из крупнейших религиозных войн.