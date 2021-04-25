7 простых шагов, которые помогут сократить потребление вредных жиров

В мире живёт не мало везунчиков, которые могут есть всё, что хотят и не толстеть при этом, но всё же большинство людей подвержены к накоплению жира в своём организме не в самых приятных глазу местах. Неправильное и нерегулярное питание, стрессы, недосыпание и многие другие негативные факторы не лучшим образом отражаются на фигуре, заставляя нас смотреть на себя в зеркало со слезами на глазах…

Если вам всё это надоело, и вы хотите привести свою фигуру в порядок, то для начала исключите вредные жиры из рациона. Как это сделать? Мы вам расскажем.

Откажитесь от майонеза

Откажитесь от майонеза в качестве заправки для салата. Лучше всего замените его оливковым маслом или маслом грецкого ореха. Эта придаст салату дополнительный вкус без ущерба здоровью и фигуре. Если вам этого недостаточно, попробуйте сбрызнуть салат лимонным соком или бальзамическим уксусом. И обязательно добавляйте свежую зелень и пряности.

Готовьте домашние соусы

В последнее время стало очень модным подавать на закуску сырые овощи с различными соусами. Не отказывайтесь от этого гастрономического тренда, но старайтесь готовить соусы самостоятельно, а не покупать в магазине. Отдавайте предпочтение соусам и дипам на основе нежирной сметаны или натурального йогурта, ведь они гораздо менее жирные.

Выбирайте полезные блюда в ресторане

Если вы едите дома, то контролировать количество потребляемых жиров гораздо проще. Но что делать в ресторане? Здесь есть свои секреты. Во-первых, заказав салат, попросите принести заправку к нему отдельно. Желательно, если это будет оливковое масло или классическая французская заправка на основе винного уксуса. Во-вторых, отдавайте предпочтение простых блюдам, приготовленным на гриле. Это может быть мясо или рыба с овощами. Ну и в-третьих, откажитесь от десерта, заменив его чашечкой кофе.

Пейте кофе без сливок

Кстати, о кофе. Тем, кто любит пить кофе со сливками или регулярно заказывает капучино на жирном молоке, мы советуем пересмотреть свои взгляды на пользу такого напитка. Незаметно для себя вы получаете лишние калории и жиры, просто выпив чашку такого напитка. В следующий раз попросите бариста сделать вам кофе на обезжиренном (не более 2%) молоке или заменить его растительным, например, миндальным.

Замените сливочное масло

Мы уже говорили о том, что не стоит полностью отказываться от животных жиров, но сократить их количество в рационе все-таки придется, если вы хотите сохранить здоровье. Несмотря на мнение специалистов, многие до сих пор продолжают готовить на сливочном масле, даже зная, что это вредно. И дело здесь не только в жирах, но и в канцерогенах, которые образуются при нагревании масла.

Если вы не готовы перейти на другой стиль питания и использовать гриль или пароварку, то хотя бы замените сливочное масло топленым, а еще лучше — кокосовым. На качестве жарки это не отразится, зато будет полезнее для вас и вашего организма. Согласитесь, что это не самая высокая цена за здоровье и долголетие.

Исключите полуфабрикаты из рациона

В данном случае в эту категорию мы относим все готовые продукты, продукты быстрого приготовления, а также различные покупные закуски. Все эти продукты не имеют никакой питательной ценности, зато содержат большое количество консервантов и животных жиров, которые вредят организму.

Лучшим решением будет самостоятельно делать заготовки и замораживать их, чем покупать уже готовый продукт. Например, попробуйте приготовить домашние блинчики с начинкой и убрать их в морозильную камеру. В нужный момент вам останется только бросить их на сковородку и немного подождать. Это не только вкуснее, но и полезнее.

Замените ингредиенты

На примере пиццы — любимого многими блюда, мы хотим показать вам, что вовсе не обязательно отказывать себе во всем. Достаточно просто заменить некоторые ингредиенты, и блюдо станет менее жирным и вредным. В данном случае мы рекомендуем вам отказаться от пиццы с большим количеством сыра и жирных мясных продуктов. Отдайте предпочтение пицце с брокколи, томатами, грибами и артишоками.