Как правнук Сталина борется с родным отцом за квартиру предка-генералиссимуса

Кем приходится Селим Бенсаад великому вождю?

Правнук Сталина у могилы матери.

Селим любит рисовать.

Почему обострился конфликт между отцом и сыном?

Родители Селима в 1978 году.

Конфликт между отцом и сыном обострился после смерти Галины.

Пока суд, да дело…http://navote.ru/?p=21530

Двери в ту самую московскую квартиру.

«Сталинки» потеряли интерес покупателей

Переулок, в котором расположен дом, где некогда проживала галина Джугашвили.

Постройки тех лет не теряют в цене.