Как правнук Сталина борется с родным отцом за квартиру предка-генералиссимуса

Знал ли Сталин, что теперь, 75 лет спустя, вокруг его имени развернется совсем другая война? Его правнук Селим Бенсаад пытается сохранить наследство генералиссимуса, не давая ему уйти в чужие руки. Правда бороться ему приходится со своим же родным отцом. Что на самом деле движет потомком Сталина: желание наживы или стремление сохранить память о вожде?
В исторических данных всегда подчеркивается, что Иосиф Виссарионович был равнодушен к богатству и вел аскетичный образ жизни. Если учесть некоторые моменты, то все именно так и было, особенно если сравнивать уровень достатка Сталина как вождя с современными представителями власти, то он явно уступает. Но все же он обладал безграничной властью и ему, как лидеру страны, не просто полагались, а были необходимы определенные условия жизни, а значит и материальные блага.
Потому, если и говорить о желании его потомков сохранить его наследство за собой, то стоит заметить, что речь идет о весьма серьезных суммах, а если быть точнее, то о квартире в Большом Златоустинском переулке. Ее Сталин завещал внучкам Юлие и Галине Джугашвили. Площадь трехкомнатной квартиры более 80 квадратных метров, а ее кадастровая цена более 30 млн. рублей.
Кем приходится Селим Бенсаад великому вождю?
Правнук Сталина у могилы матери.
Мать Селима – Галина Джугашвили, дочь старшего сына Сталина – Якова, рожденного Юлией Мельцер. Отец Селима Хосин Бенсаад, он уроженец Алжира и с внучкой вождя познакомился когда приехал в Российскую столицу чтобы получить образование. Но официально родители правнука Сталина расписаны не были, зарегистрироваться им разрешили только тогда, когда их общему сыну было уже четыре года.
Уже при рождении Селима было ясно, что с его здоровьем имеются серьезные проблемы. По некоторым версиям виновата в этом акушерка, которая сломала ключицу ребенку, был задет лицевой нерв. Страшно представить, что бы стало с медсестрой, будь на улице не 1971, а 1951. Но случилось то, что случилось, сначала мальчик просто криво улыбался, а один глаз закрывался не полностью, а через три года выяснилось, что он еще и не слышит. Отец не долго прожил с женой и сыном-инвалидом, вскоре он уехал обратно на родину и лишь изредка навещал свою семью. Селима мать отдала в обычную школу, что только усугубило проблемы в общении мальчика. Поэтому какое-либо стоящее образование он так и не получил, живет на пенсию, однако когда позволяло здоровье, подрабатывал грузчиком и никогда особенно не афишировал свое близкое родство с вождем. Он много рисует и считается неплохим художником, но из-за проблем со зрением, был вынужден оставить это свое хобби.http://navote.ru/?p=21530
Селим любит рисовать.
С самого своего рождения правнук Сталина жил со своей матерью в этой самой квартире, за которую сейчас идет борьба, он и сейчас проживает тут же, вместе со своей супругой Натальей (она тоже слабослышащая).
Эта трешка принадлежала второй официальной супруге Сталина балерине Юлие, точнее это был подарок Сталина для матери своего сына Якова. Затем квартира перешла Галине – дочери Якова, а сейчас это жилье по наследству перешло не только Селиму, но и его отцу.
Отец Селима всегда был персоной неоднозначной, поговаривают, что он жил на две семьи и что в Алжире у него была еще одна супруга и совместные с ней дети, что не мешало ему сразу после смерти Галины (2007 год) начать судебные тяжбы с собственным сыном-инвалидом.
Почему обострился конфликт между отцом и сыном?
Родители Селима в 1978 году.
В 90-е квартира была приватизирована в трех долях, между супругами и их сыном, после смерти Галины доли были распределены как: 5 часть Селину, 7 – его отцу. К подобному соглашению они пришли после подписания мирового соглашения, поскольку старший Бенсаад был против проживания в их общей квартире супруги своего сына. Именно тогда Селин и пошел на уступки для того чтобы иметь возможность проживать вместе со своей женой.
Конфликт между отцом и сыном обострился после смерти Галины.
Однако конфликт между близкими родственниками обострялся, как и многие другие семьи их испортил жилищные вопрос. Имеющий проблемы с коммуникацией Селин лишь недавно стал пользоваться интернетом, к тому же, отец ему запрещал давать интервью или отвечать на вопросы в сетях, ему казалось, что он, плохо слышащий и смутно видящий, сболтнет лишнего, а повышенное внимание им не к чему. Но ситуация усугублялась тем, что роль отца в жизни уже слишком взрослого сына не уменьшалась, он контролировал его образ жизни, запрещая ему, к примеру, пользоваться электроприборами. Но последней каплей стал конфликт, возникший из-за …окна. Селин хотел поменять в своей комнате окно, поскольку старое обветшало и было холодно, но отец запретил ему это делать, поскольку пришлось бы ломать стены.
Старший Бенсаад уже после смерти официальной супруги стал пытаться продать квартиру вождя, однако его сын выступил против. Если первый хочет, продав имущество, уехать обратно в Алжир, то Селин уверен, что квартира ему принадлежит по праву, ведь это не просто квадратные метры, а наследие страны. Сейчас родственники разъехались, правнук Сталина бежал из квартиры, после того как его отец сделал все, чтобы условия проживания стали невыносимыми.
Пока суд, да дело…http://navote.ru/?p=21530
Двери в ту самую московскую квартиру.
Отец и сын давно ведут хозяйство врозь, даже когда проживают на одной жилплощади. Готовят и питаются отдельно, коммунальные счета тоже каждый оплачивает самостоятельно. Однако квартира, наследие вождя, сейчас находится в плачевном состоянии именно из-за отсутствия хозяйской руки (видимо настоящий хозяин квартиры все-таки умер в далеком 1953).
Помимо обветшавших окон, в квартире кое-где нет электричества, старая проводка давно нуждается в замене, розетки тоже работают не все. Жильцы пользуются удлинителем, для того чтобы розеток было больше, были вынуждены поменять лампочки на менее мощные, потому что проводка попросту не выдерживает такой нагрузки. И соглашение отца и сына на запрет использования электрочайника и микроволновки, также было заключено из-за страха пожара. Краны протекают, а и без того подслеповатый инвалид, живет в постоянном полумраке.
«Сталинки» потеряли интерес покупателей
Переулок, в котором расположен дом, где некогда проживала галина Джугашвили.
Пока не началась массовая застройка и возведение современных комплексов с развитой инфраструктурой, за которой теперь нет необходимости ехать в центр, «сталинки» оставались единственным элитным жильем с баснословной стоимостью на них. О плюсах «сталинок» говорить не приходится, давно известно, что в таких домах толстые и высокие стены, широкие проемы и лестницы, огромные дворы, хорошее качество застройки. Но время берет свое и изношенность коммуникацией и устаревшая система вентиляции причисляется к недостаткам. Кстати, обычно, площадь элитного жилья на тот момент составляла для двушек – 75 квадратов, для трешек – 105, потому квартира Сталина площадью 80 квадратных метров не такая уж и роскошь даже по тем временам, особенно в качестве подарка для супруги, родившей наследника.
Постройки тех лет не теряют в цене.
В те времена жилые комплексы строились под работников определенных ведомств, от «важности» ведомства зависело многое, начиная от площади и заканчивая количеством лоджий. Квартира, ради которой сейчас воюет правнук Сталина, находится в доме для работников НКВД.
Однако, по словам экспертов, на цену квартиры во многом влияет и историческая составляющая. Ради фразы «тут жил Сталин», многие готовы доплатить баснословные суммы, потому говорить о кадастровой стоимости в 30 млн не приходится. Видимо поэтому отцу с сыном есть за что бороться. Как закончатся их тяжбы, покажет время, однако на стороне Селина не только юридические нюансы (он планирует оспорить завещание матери, которое было составлено в последний день ее жизни, в больнице, где она умирала от онкологии), но и историческая правда, все-таки правнуком вождя является именно он.
Если Сталин и вел аскетичный образ жизни, то аналогичного отношения требовал и от своего окружения, потому многие высокопоставленные чиновники тех лет, имея на руках все возможности, не позволяли себе жить на широкую ногу, хотя, безусловно, отдыхали, лечились и даже уходили из жизни лидеры социалистических стран совсем не так, как пролетарии.
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