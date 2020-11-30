Как очистить квартиру от сюрпризов питомцев перед Новым годом

Любимые животные дома гарантируют уют и бесконечный поток эндорфинов. Но вот чего они не гарантируют, так это идеального порядка и чистоты в доме. Именно по этой причине многие чистюли даже рыбок дома не заведут. Ведь это еще один предмет, который нужно регулярно чистить, вот еще.





ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ ДОМА

Шерсть питомца

Место животного

Мытье полов

Как избавиться от неприятного запаха в доме

Энзимы

Самодельная химия

Только не надо думать, что те, кто заводит домашних питомцев, автоматически становятся неряхами. Просто есть несколько простых принципов, которых следует придерживаться всё время, чтобы в доме не было посторонних запахов и грязи. То, что каждый день хозяевам собак и котов прибавляется работы по дому — это факт. Но что поделать, если у любимчиков лапки, они же не могут за собой убрать. Вот несколько вещей, о которых всегда нужно помнить заботливым хозяевам, которые хотят сохранить дом чистым.Если домашнего кота можно спокойно купать раз в несколько месяцев, то собаку придется мыть чаще. Ветеринары не советуют вдаваться в крайности, питомцев можно купать не чаще раза в месяц, особенно в холодное время года. Но это не значит, что если шерсть питомца уже попахивает, надо ждать еще две недели, чтобы следовать предписанию ветеринара. Всё-таки нужно учитывать, как и где ты выгуливаешь питомца.Собак, которые любят поваляться в грязи, приходится споласкивать очень часто, не пускать же грязнулю в дом.Если с купанием можно повременить, то с мытьем лап — никогда. Всегда мой лапы животного теплой проточной водой, особенно уделяй внимание области между подушечками лап. Животик можно сполоснуть. Старайся насухо вытирать лапы, чтобы избежать грибка у собаки. Для этого, кстати, можно раз в неделю мыть лапы специальным антибактериальным шампунем для животных или использовать хозяйское мыло без отдушек.Разумеется, если питомец воспитанный, он спит на своем месте. Хозяева часто забывают постирать подстилку, из-за чего в доме может появиться неприятный запах. Отстирать «ароматный» лежак можно с помощью порошка для стирки детских вещей. Опять же, очень хорошо выводит неприятные запахи и пятна хозяйственное мыло. Некоторые используют хлорсодержащие средства для стирки, но в этом случае лучше сушить подстилку на свежем воздухе. Средства для стирки следует выбирать тщательно, так как у многих животных может быть аллергическая реакция.Если твой непослушный питомец любит поваляться на хозяйской кровати, то пледы и постельное белье придется менять в два раза чаще, чем тем, у кого собаки и коты не смеют забираться на постель.Самое простое, что можно сделать во избежание неприятного запаха — помыть пол. Идеально, если в доме, где живет питомец кафельные полы, сложнее, когда они деревянные. Дерево очень сильно впитывает запахи, от которых сложно избавиться. Сухая уборка хотя бы через день неизбежна, так как животные, даже гладкошерстные, линяют в доме круглый год. Протирать поверхности влажной тряпкой нужно каждый день, так как шерсть летит повсюду: на столы, на диван, в рот хозяину, не только на пол.Ради мести или по чистой случайности животное может пометить какое-то место в доме. Тогда неприятного запаха не избежать. Как оказалось, специальные средства для выведения меток бессильны. Средства с хлоркой уничтожают бактерии, но не запахи. А спиртосодержащие чистящие средства только маскируют запах.Находчивые хозяева советуют использовать энзимы, то есть средства для очистки почвы, канализации, водоемов. Это средства можно найти в хозяйственном магазине или в Интернете. Стоят они недорого и продаются в виде порошка, который нужно разводить водой. Нельзя смешивать эти средства с хлорсодержащими, иначе хлор разрушит ферменты в энзимах и они окажутся бесполезными. Раствор можно налить в пульверизатор и опрыскивать пахнущие места в доме, в том числе и на мебели, или помыть раствором полы.Если кот пометил мягкую мебель, поплачь, но не спеши выбрасывать (мебель. Кота можно простить). С такой пакостью может справиться самодельное экстренное средство. Для начала хорошенько вымочи остатки мочи сухим полотенцем. Затем смешай соду и уксус. Полученную массу нанеси на испорченное место и оставь на час. Затем пропылесось мебель. Еще советуют смешать перекись с хозяйственным мылом, говорят, что хорошо выводит неприятные запахи и метки животных.Ко всему прочему, не забывай проветривать помещение каждый день. Помни, что любимые животные дома никогда не навредят твоему жилищу. Это при условии, если питомцы воспитаны и ухожены. Главное самому быть организованным и понимать, какая ответственность на тебе лежит за живое существо. А как ты борешься с неприятными запахами в доме?