Караси в сметане и без костей

Мой дед был заядлым рыбаком, а бабушка — весьма разборчивой. Окушков и линей она ценила высоко, плотвичек ругала за костлявость, караси же у неё проходили по самой низшей категории: тоже костлявые, да ещё и тиной воняют. И если было какое-то блюдо, способное их примирить, это определённо караси в сметане! Во-первых, этот рецепт позволяет избавиться от мелких косточек, так что есть карасей будет несложно. Во-вторых, сметана так замечательно смягчает их вкус, что едва ли кто-то за столом вспомнит про запах тины.

Как и многие, я предпочитаю морскую рыбу речной, но приготовив карасей в сметане, с удивлением обнаружил, что неприхотливые жители прудов по вкусу не уступают более благородной рыбе: потрясающие вкус и аромат мгновенно вывели их в высшую лигу! Так что откладывайте ваши дела, наловите (или купите) карасей и приготовьтесь заново открыть для себя эту рыбку.