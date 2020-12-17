Караси в сметане и без костей

Мой дед был заядлым рыбаком, а бабушка — весьма разборчивой. Окушков и линей она ценила высоко, плотвичек ругала за костлявость, караси же у неё проходили по самой низшей категории: тоже костлявые, да ещё и тиной воняют. И если было какое-то блюдо, способное их примирить, это определённо караси в сметане! Во-первых, этот рецепт позволяет избавиться от мелких косточек, так что есть карасей будет несложно. Во-вторых, сметана так замечательно смягчает их вкус, что едва ли кто-то за столом вспомнит про запах тины.
Как и многие, я предпочитаю морскую рыбу речной, но приготовив карасей в сметане, с удивлением обнаружил, что неприхотливые жители прудов по вкусу не уступают более благородной рыбе: потрясающие вкус и аромат мгновенно вывели их в высшую лигу! Так что откладывайте ваши дела, наловите (или купите) карасей и приготовьтесь заново открыть для себя эту рыбку.
средняя
40 минут
Ингредиенты
4 порции
1 кг. некрупных карасей
1/2 лимона
2 луковицы
1 ст. сметаны 15%
1/2 ст. сливок 22%
мука
Этот рецепт карасей в сметане позволяет избавиться от мелких косточек и смягчает вкус незатейливой рыбы, мгновенно выводя её в высшую лигу! Алексей Онегин рыба, рецепт, карась, соус, запекание, духовка Основное блюдо Русская кухня
Карасей для приготовления в сметане лучше брать самых свежих и не самых крупных: размером с ладошку или чуть меньше будут в самый раз. Очистите и выпотрошите карасей и отрежьте плавники. Теперь подготовим рыбу к запеканию и избавим её от костей. Секретарь из чеховского рассказа «Сирена» советовал следующее:
— Не буду, не буду! Виноват-с! — извинился секретарь и продолжал шёпотом:— Как только скушали борщок или суп, сейчас же велите подавать рыбное, благодетель. Из рыб безгласных самая лучшая — его жареный карась в сметане; только, чтобы он не пах тиной и имел тонкость, нужно продержать его живого в молоке целые сутки.
Но если вам эта роскошь недоступна, есть более простой способ придать карасям тонкость. Надсеките каждую рыбу с обеих сторон ромбиком с расстоянием между насечками около 0,5 см, посолите, сбрызните лимонным соком и оставьте на 20 минут. Лимонный сок облагородит карасей тонким ароматом, и к тому же немного размягчит кости.
Влейте в сковороду немного масла для жарки, добавьте лук, нарезанный полукольцами, и обжаривайте, помешивая, несколько минут на среднем огне. Когда лук размягчится и станет золотистым, переложите его в отдельную посуду, верните сковороду на огонь и при необходимости добавьте ещё масла, чтобы его слой был не меньше 1 см. Запанируйте карасей в муке, стряхнув излишки, и обжаривайте на огне выше среднего по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистости. В процессе жарки мелкие и самые назойливые кости практически исчезают!
Распределите половину обжаренного лука в форме для запекания, а сверху выложите обжаренных карасей вместе с оставшимся луком. Размешайте сливки со сметаной до однородности и залейте этой смесью содержимое формы. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 20-30 минут, до тех пор, пока сметана не зарумянится. Подавайте карасей горячими, посыпав их измельченной зеленью.
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