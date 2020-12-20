Как быстро ликвидировать течь в трубе, если нет возможности вызвать сантехника

Образовавшаяся течь в трубе – это не просто повод для серьезного расстройства, но и существенная угроза всему домохозяйству. Конечно, лучше всего дать работать с сантехникой квалифицированным специалистам. Однако, иногда ситуация складывается так, что дожидаться эксперта просто нет никакой возможности и течь в трубе следует остановить прямо здесь и сейчас. Есть один оперативный проверенный способ.
Накладываем бондаж и перетягиваем стяжками. /Фото: yandex.by.
Перед тем, как взяться за работу по устранению течи, необходимо максимально быстро и точно оценить ситуацию с протечкой: как расположены трубы, из какого материала они сделаны, насколько сильной является течь. Главная проблема может оказаться вовсе не в том, что течь придется устранять под давлением, а в том, что труба находится очень близко к стене. Сложнее всего ремонтировать скрытые магистрали труб.
Можно использовать специальный бондаж. /Фото: iobogrev.ru.
В любом случае, первым делом следует очистить место работы. Затем следует выяснить причины протечки и по возможности устранить их, чаще всего это бывает коррозия металла. Следует учитывать, что при удалении ржавчины, габариты протечки могут увеличится еще больше. После этого стоит оценить дальнейшую перспективность поверхностного ремонта, возможно, куда целесообразнее будет отключить воду и сделать не поверхностный ремонт, а полную замену трубы.
Или сделать кустарный вариант. /Фото: zimakmakina.com.
Если же протечку все-таки следует устранить максимально быстро, то следует использовать хомут и бандаж. Это специальный оцинкованный корпус, который вмонтированы герметичные прокладки из резины. Для каждого вида труб (размеров) существуют свои виды бандажа. Для наиболее эффективной фиксации системы, следует применить на конструкции несколько точек затяжек.
Любое подобное решение - временное. /Фото: domsdelat.ru.
Также специальный хомут можно сделать своими руками. Для этого понадобится кусок резины толщиной около 1 см, габариты которого больше, чем размеры протечки на несколько сантиметров. Резинка прикладывается к протечке, после чего фиксируется на трубе обычными хомутами. Само собой, любой бондаж является временным решением и в перспективе трубу все-таки стоит поменять.
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