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Бесполезные танки Второй мировой

Современный танк представляет собой высокотехнологичный боевой комплекс, способный в одиночку перевернуть ход сражения. Но еще во время Второй мировой дело обстояло совсем иначе: 5 худших танков, в том числе и советских, скорее мешали пехоте. Бесполезные танки Второй мировой

Советский Т-26 имел слишком слабое вооружение — пушка 45-мм и пара пулеметов, некоторые поставлялись только со стрелковым оружием. Броня не выдерживала пулевого обстрела, поэтому их производство свернули почти сразу после начала войны. Еще менее удачным вышел американский средний танк М3. У него было две крупнокалиберных пушки и два пулемета, зато броня оставляла желать лучшего. Кроме того, основное орудие калибром 75-мм устанавливалось прямо в корпусе: для выстрела приходилось разворачивать к противнику корпус танка. Бесполезные танки Второй мировой

Проблемы с броней преследовали и еще один советский танк, Т-35. Он оснащался двумя башнями, за что конструкторы расплатились маневренностью. Большая часть этих танков попала в плен при взятии немцами Киева.



Французский FCM 2C и немецкий Panzerkampfwagen I имели все те же проблемы. Как и другие худшие танки Второй мировой, были сняты с производства в самом начале войны.

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