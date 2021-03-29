Неожиданные способы применения бумаги для выпекания

Пергамент или бумага для выпекания появилась в домашнем хозяйстве в 1927 году, а теперь есть почти в каждом доме. Но ее можно использовать не только, как защиту противеней в духовке. Хотите узнать — как?





Для ручек и кранов



Хромированные поверхности выглядят стильно, но за ними так неудобно ухаживать. Попробуйте пергаментную бумагу. Бумага пропитана воском, поэтому оставит на поверхностях защитный слой, когда вы протрете ими краны или ручки холодильника. Также бумагой можно быстро убрать с нержавейки жирные отпечатки пальцев.

Для утюга



Если вы быстро протрете бумагой поверхность утюга, он станет лучше скользить по тканям. Еще один способ — постелить пергамент, насыпать на него соль и отгладить бумажку. Конечно, когда утюг слишком старый и подошва сильно поцарапана, лучше купить новый прибор.

Для микроволновой печи

Чтобы соусы и жир от разогреваемых котлет не брызгал на стенки микроволновки, накрывайте тарелочку пергаментом. Так микроволновую печь придется мыть намного реже.

Для книг

Если вы случайно намочили страницы книги или учебника, толкнув стакан с водой, разделите странички и проложите пергамент между ними. Так бумага не сморщится, когда высохнет.

Для раковины

Если подтекает труба под раковиной, попробуйте герметизировать ее с помощью пергаментной бумаги.

Для краски

Открутите нижнюю часть, оберните бумагу вокруг резьбы и закрутите обратно.

Вырежьте из бумаги кружок, положите его на банку с краской и закройте крышкой. Это предотвратить образование пленки на краске, из-за которой потом возникают комочки.

Для сыра



Вернувшись домой из супермаркета, снимите с сыра пластиковую пленку и оберните его в пергамент. Он лучше сохранит его вкус, позволяя сыру дышать.

Для тканей

В пергаменте хорошо хранить натуральные ткани, он не пропускает влагу и свет.

Для шкафов



Пергаментом можно защитить поверхности кухонных шкафчиков и холодильника, которые со временем покрываются слоем жира и пыли. Так вам не придется их оттирать и мыть, а достаточно будет лишь сменить защитный бумажный слой.

Для молнии



Чтобы не заедала молния, проведите по ней кусочком пергамента.

Для животных



Знаете, что из-за статического электричества, которое может накапливаться в шерсти животных, они нервничают и испытывают дискомфорт? С помощью пергамента его можно снять, просто погладив своего любимого малыша по шерстке.

Для открывалки



Пергаментной бумагой удобно чистить открывалки от забившихся крошек и жирного налета.