Благоприятные для спальни комнатные растения

Подходит ли спальня для комнатных цветов

Некоторые считают, что комнатные растения вообще не должны находиться в спальне. Ничто не должно мешать отдыху, и в этой комнате должны царить покой и тишина. Растения нужно поливать, рыхлить, подвязывать, убирать с них сухие листья, поэтому в комнате для отдыха им не место.

Кроме того, специалисты по фэнь-шуй считают, что недопустимо смешение энергетики растущий растений с энергетикой спящий людей.

Это достаточно распространенное мнение, однако я готова с ним поспорить. Приведу только несколько аргументов в защиту растений в спальне. Цветы в спальне нужны, потому что:

они красивы. Живые растения, которые украшают цветки с нежными лепестками, стоящие на окне в лучах утреннего солнца — что может быть прекраснее? Проснувшись в такой спальне, вы целый день будете ходить с хорошим настроением;

они приносят нам умиротворение. Зеленый цвет всегда считался успокаивающим, поэтому растения помогают создать в спальне подходящую атмосферу;

я думаю, что не так уж и вредно смешивать энергетику цветов с энергетикой людей. Возможно, даже и совсем наоборот.

Однако с чем я готова согласиться, так это с тем, что в спальне место не любым цветам. К их выбору для этой комнаты следует подойти внимательно.

Комнатные цветы, которые можно выращивать в спальне

Поэтому сегодня мы поговорим о том, какие комнатные цветы можно держать в спальне.

При том разнообразии комнатных растений, которые сейчас имеются в нашем распоряжении, подобрать подходящие для спальни совсем несложно.

Спатифиллум («Женское счастье»)

Этот прелестный влаголюбивый цветок подойдет и для спальни одинокой (пока) женщины, и для супружеской спальни. Он олицетворяет собой верность и любовь.

«Женское счастье» — неприхотливый цветок, который увлажняет и очищает воздух в помещении. Поэтому его смело можно ставить в спальне для создания в ней благоприятной атмосферы.

Ухаживать за этим цветком совсем несложно, для хорошего роста и цветения ему необходимы:

достаточно высокая температура (не менее 20 градусов);

отсутствие сквозняков (они губительны для растения, поэтому на подоконнике спатифиллум лучше не держать;

солнечное освещение, поэтому в дальний угол этот цветок лучше не убирать, ему нужен свет;

хорошее увлажнение, его нужно не только поливать, но и обязательно обрызгивать листья водой.

При этом воду для полива нужно обязательно отстоять не менее чем десять-двенадцать часов, цветок очень благодарно отзывается на правильный полив.

У этого цветка несколько разновидностей, и вы можете выбрать именно ту, которая подходит конкретно вам. «Ваш» цветок будет отлично расти при минимальном уходе за ним.

Бегония

Разновидностей бегоний бывает великое множество, поэтому вы без труд сможете подобрать такую, которая подойдет именно вам. Любую из них можно поставить в спальне, этот цветок вполне подходит для этой комнаты.

Бегония — распространенное растение, его выращивают и в квартирах, и в садах. В спальне его можно поставить на подоконник, цветок любит солнечный свет и влагу. При этом, выбрав однажды для нее место, бегонию лучше не переставлять, так как это не пойдет ей на пользу.

В хороших условиях бегония прекрасно растет и цветет, причем цветы ее могут быть самого разного окраса. Этот цветок любит свежий воздух и простор, это обязательно нужно учитывать.

Мирт (миртовое дерево)

Это очень подходящее для спальни растение, оно обладает успокаивающими и умиротворяющими свойствами. Кроме того, мирт удаляет бактерии и туберкулезные палочки. Миртовое дерево улучшает сон, поэтому его присутствие в спальне благоприятно сказывается на людях.

Уход за миртом не сложен, растение любит солнце, влагу и теплый воздух. Он иногда сбрасывает листья, реагируя таким образом на неподходящие для него условия.

После того, как вы приобрели для своей комнаты миртовое дерево, ему обязательно нужно устроить «период покоя» — некоторое время он должен постоять на подоконнике, пока не привыкнет к окружающей его атмосфере. После этого его следует перенести на постоянное место.

Мирт может расти и не на самом солнечном месте, однако только на солнце будут появляться цветы. Кроме того, мирт любит влажный воздух, поэтому его нужно как можно чаще увлажнять, в том числе и обрызгивать листья водой.

Пеларгония (герань)

Несмотря на специфический запах, это растение считается благоприятным для спальни. Она очищает и обеззараживает воздух, снимает головную боль, спазмы, нервное напряжение, а также нормализует давление. Герань снимает стресс и незаменима при сердечных заболеваниях.

Этот цветок легко переносит как повышение, так и понижение температур, любит солнечный яркий свет и обильный полив. Выбирайте для нее в спальне самое светлое место, поливайте и наслаждайтесь запахом и яркими соцветиями.

Лаванда

Прекрасно подходит для комнаты, в которой спят, лаванда — это растение обладает целым рядом полезных свойств. Она имеет нежный запах и удлиненные соцветия голубого и розового оттенков.

Лаванду нужно сразу сажать в объемный горшок, потому что она любит простор и свободу. в маленькой емкости растение цвести не будет. Она очень любит солнечный свет, поэтому размещать ее нужно на подоконниках, а еще лучше — подсвечивать дополнительно.

Аромат лаванды обладает поистине магическими свойствами: она поднимает настроение, избавляет от депрессии, снимает нервное напряжение, головную боль, она помогает справиться с утомляемостью и бессонницей.

Поэтому можно смело высаживать это растение в горшок и ставить в спальню. Только подбирайте сорт, подходящий для комнатного разведения.

Алоэ и каланхоэ

Нельзя назвать эти цветы особенно красивыми, тем не менее, их часто можно увидеть в спальне, и это вполне объяснимо — эти цветы ночью выделяют не углекислый газ, а кислород.

При этом алоэ имеет массу лечебных свойств: он отлично помогает при простуде, при насморке, сок алоэ добавляют в кремы и маски, он очень целебен. Листья алоэ перемалывают в мясорубке и смешивают с медом, это отличное средство при кашле.

А каланхоэ, помимо полезных свойств, еще и очень декоративен — если на подоконник поставить несколько экземпляров с соцветиями разного окраса, спальня будет смотреться очень нарядно.

Оба эти растения совсем несложны в уходе и легко переносят засуху, особенно алоэ, который является разновидностью кактуса. Горшки им нужны небольшие, к составу почвы оба эти цветка нетребовательны, их достаточно поставить на солнечное место и периодически поливать.

При таком уходе комнатные растения будут хорошо себя чувствовать, а каланхоэ — радовать вас обильным пышным цветением практически круглый год, зимой и летом.

Как расставить цветы в спальне

Разумеется, вышесказанное совсем не означает, что все перечисленные цветы нужно расставить в спальне — для того, чтобы внести гармонию в свою жизнь, вполне достаточно одного или двух цветов. Здесь действует принцип — лучше не переборщить.

Цветы в спальне можно поставить:

на подоконниках, если они любят яркий солнечный свет;

на прикроватной тумбочке;

на комоде;

просто на полу, если растение достаточно большое.

На широком подоконнике, если у вас в квартире именно такой, можно разместить и несколько горшков с цветами, и вытянутый контейнер, куда можно посадить подходящие растения — например, бегонии разных оттенков.

Если в вашей спальне подоконник узкий, можно поставить несколько небольших красивых горшочков с геранями — они прекрасно впишутся в ваш интерьер.

Небольшой аккуратный горшок с цветущим растением будет прекрасно смотреться на прикроватной тумбочке, особенно если она оборудована подсветкой. Например, кустик лаванды под лампой будет чувствовать себя прекрасно и наполнять воздух нежным ароматом.

Красивые горшки с цветами можно поставить и на комоде, только нужно выбрать растения, которые не нуждаются в ярком солнечном свете. Тогда они будут не только хорошо выглядеть в интерьере спальни, но не испытывать проблем с развитием, что тоже немаловажно — в спальне не место вянущим, засыхающим цветам.

Если у вас в спальне живет растение в большом красивом кашпо, смело ставьте его на полы, выбрав подходящее место — цветы на полу смотрятся очень стильно, если их правильно вписать в интерьер комнаты.

Заключение

Итак, в спальне вполне возможно выращивать комнатные растения, если правильно их подобрать, с учетом свойств, которыми они обладают:

растение для спальни не должно издавать резкий запах (например, не подойдет для спальни лилия), поскольку вы будете просыпаться с головной болью и плохим настроением — нельзя недооценивать значение запахов в нашей жизни;

комнатный цветок рядом с кроватью не должен поглощать кислород, поскольку это не приносит пользы. Поэтому в спальне не стоит ставить папоротники;

считается, что в спальне не ставят экзотические цветы типа орхидей — они не подходят для помещений, в которых люди отдыхают.

Зная эти тонкости, вы сможете украсить свою спальню теми растениями, которые подходят для этого помещения и нравятся именно вам. Ведь так приятно, просыпаясь утром, получать заряд бодрости и позитива.