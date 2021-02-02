8 проверенных способов, как избавиться от жирных пятен на разных видах обоев

С испачканным обоями сталкивалась каждая хозяйка. В основном жирные отпечатки появляются возле выключателей, розеток или вокруг дверного проема. Если вы случайно испачкали обои, не отчаивайтесь. Народные средства помогут решить любую проблему.
Особенности различных обоев
1. Бумажные изделия
Бумажные обои плохо переносят влагу, поэтому их сложнее всего отмыть / Фото: cs.petrovich.ru
Испачкать бумажные обои легко, а вот для избавления от пятен потребуется особый подход. Мочить и тереть изделия нельзя, иначе испортится рисунок или порвется покрытие. Удалять пятна жира допустимо лишь «сухими» методами. Жесткие щетки и твердые скребки стоит заменить мягкими аналогами. Лучше всего помогают абсорбенты. Они впитывают грязь и не портят обои.
2. Моющиеся изделия
Для кухни лучше всего выбирать моющиеся обои / Фото: prostroiky365.ru
Оптимальный выбор обоев для кухни. Удалять загрязнения с моющихся изделий удобно, ведь можно мочить поверхность и вычищать щеточкой средней жесткости жировые остатки.
3. Виниловые изделия
Винил устойчив к различным загрязнениям, поэтому жир медленно проникает в структуру материала / Фото: cs.petrovich.ru
С данного материала хорошо выводятся загрязнения. Винил устойчив к влаге. Его можно протирать мыльным раствором и очищать бытовой химией. Также допустимо тереть пятно жесткой мочалкой или зубной щеткой. Материал стойко переносит загрязнения, поэтому жир медленнее впитывается в обои.
4. Флизелиновые изделия
На флизелине можно использовать как щадящие средства, так и более агрессивные / Фото: oboi-palitra.ru
Изделиям присущи водоотталкивающие свойства, поэтому пятна легко выводятся. Подойдет для этого как обычный мыльный раствор, так и агрессивная бытовая химия, порошки, абсорбенты. Загрязнения можно оттирать жесткой щеткой. Весомый плюс флизелиновых обоев - они не впитывают жир. Он просто застывает на поверхности и не проникает в структуру материала.
Единственный нюанс - учитывайте цвет обоев и наличие рисунка, поскольку едкие составы могут испортить покрытие. Для цветочно-узорчатых изделий выбирайте более щадящие методы.
5. Изделия под покраску
Если пятно поставлено на окрашенных обоях, придется удалять краску / Фото: floorroom.ru
Подобные обои изготавливаются из винила или флизелина, поэтому проблем с отмыванием неокрашенных изделий нет. Если оплошность случилась после нанесения краски, придется потрудиться. Сперва нужно вывести пятно любым доступным методом даже в ущерб покрытию. Дождитесь, пока материал высохнет, прогрунтуйте стену и нанесите на нее свежую краску. Обрабатывать следует не только пятно, но и зону вокруг него, чтобы получился красивый и равномерный цвет.
Народные методы
Если испачкали стены, не спешите применять бытовую химию. Сперва попробуйте подручные средства, которые более деликатно устранят загрязнения.
1. Ластик
Ластик можно использовать даже на бумажных обоях / Фото: remoskop.ru
«Терка» поможет удалить загрязнения, которые не успели проникнуть внутрь материала. Канцелярский предмет справится со следами пальцев возле выключателя и безопасен даже для бумажных изделий. Бережно потрите ластиком загрязнения, а затем стряхните катышки.
2. Мякиш хлеба
Белый хлеб хорошо впитывает остатки жира / Фото: pitaniemalysha.ru
Белый хлеб - отличный борец против свежих масляных пятен. Сомните плотный мякиш по размеру загрязнения и приложите к участку. Хлеб впитает жировые остатки, а пятно посветлеет и уменьшится.
3. Сода
Смешайте соду с водой до полужидкой смеси и обработайте загрязнения / Фото: img.lifehackk.com
Без пищевой соды не обойтись и при чистке обоев. Смешайте 50 г продукта с водой до образования полужидкой смеси. Окуните в раствор мягкую губку и нанесите на жирные места. Оставьте средство на 30 минут, далее смойте остатки влажной тряпкой. Лайфхак пригодится для очистки устойчивых к влаге материалов светлых оттенков. Поскольку сода обладает отбеливающим эффектом, она способна немного подпортить темные стены.
4. Уксус
Для усиления свойств уксуса добавьте к нему несколько гранул марганцовки / Фото: mblx.ru
Действенный вариант для обоев из винила и флизелина, но не бумажных изделий. Уксус - отличный жирорастворитель, лучше всего разводить его с марганцовкой. На 1 ст.л. продукта достаточно несколько крупинок перманганата калия. Перемешайте, смочите в средстве ватный диск и обработайте раствором пятна жира. После обработки промойте обои чистой губкой для избавления от уксусного аромата.
5. Утюг и туалетная бумага
Вместо туалетной бумаги можно использовать бумажную салфетку/ Фото: cleanadvice.ru
Щадящий метод, при котором вы не повредите обои и удалите пятно. Оторвите клочок бумаги и приложите к заляпанному месту. Разогрейте утюг до средней температуры, прижмите бумагу бытовым прибором и прогладьте пару раз.
На клочке проявятся следы жира. Заменяйте бумагу и гладьте до тех пор, пока пятно перестанет отпечатываться. Свежее загрязнение исчезнет бесследно. Застарелое заметно побледнеет, но способно остаться.
6. Мел
Мел - природный абсорбент, который впитает жир из обоев за несколько часов / Фото: media.glassdoor.com
Мел - природный абсорбент, который хорошо впитывает жир. Поможет с бумажными или моющимися изделиями. Сперва измельчите маленький кусочек мела и натрите им испачканный участок. Поверх приклейте кусочек салфетки или бумаги, чтобы известняк не осыпался. Спустя 2-3 часа счистите остатки мела мягкой щеточкойhttp://funhere.ru/?p=16267.
Если загрязнение никуда не делось, попробуйте другой вариант. Сделайте из бумажной салфетки конвертик и насыпьте внутрь мел. Приложите изделие к стене и проутюжьте. Благодаря повышенной температуре мел начнет активнее впитывать жир.
7. Очищенный бензин
Очищенный бензин выступает в качестве растворителя / Фото: hozopttorg.com
Нефтепродукту под силу даже застарелые пятна. Способ хорош для обоев под покраску, изделий из флизелина и винила. Бумажное покрытие безнадежно испортится и пропитается специфическим ароматом.
Окуните в бензин мягкую губку или тряпочку. Проверьте средство на небольшом участке обоев. Если все хорошо, тщательно протрите пятно. Можно прикладывать небольшие усилия, чтобы оттереть загрязнение. Оставьте средство на 7-10 минут. Далее пару раз промойте участок теплым мыльным раствором, чтобы удалить остатки жира и бензина.
8. Крахмал
Крахмал справится со свежими и не очень старыми пятнами / Фото: frukti-yagodi.ru
Пригодится картофельный или кукурузный порошок. Крахмал бережно удалит загрязнения, поэтому подходит для деликатных материалов. Разведите продукт в теплой воде, чтобы получилась кашеобразная масса. Нанесите смесь на испачканное место на 7 минут. Удалите подсохшую массу влажной губкой и пару раз помойте стену.
Для застарелых пятен лучше использовать бытовую химию / Фото: planktons.ru
Если грязные отпечатки красуются на вашей стене многие месяцы, а то и годы, народных методов может оказаться недостаточно. Тогда задействуйте бытовую химию вроде средства для мытья посуды, стирального порошка, «Доместоса» и «Силита». Однако подходят такие варианты лишь для изделий из винила и флизелина.
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