8 проверенных способов, как избавиться от жирных пятен на разных видах обоев

Особенности различных обоев

Бумажные обои плохо переносят влагу, поэтому их сложнее всего отмыть / Фото: cs.petrovich.ru

Для кухни лучше всего выбирать моющиеся обои / Фото: prostroiky365.ru

Винил устойчив к различным загрязнениям, поэтому жир медленно проникает в структуру материала / Фото: cs.petrovich.ru

На флизелине можно использовать как щадящие средства, так и более агрессивные / Фото: oboi-palitra.ru

Если пятно поставлено на окрашенных обоях, придется удалять краску / Фото: floorroom.ru

Народные методы

Ластик можно использовать даже на бумажных обоях / Фото: remoskop.ru

Белый хлеб хорошо впитывает остатки жира / Фото: pitaniemalysha.ru

Смешайте соду с водой до полужидкой смеси и обработайте загрязнения / Фото: img.lifehackk.com

Для усиления свойств уксуса добавьте к нему несколько гранул марганцовки / Фото: mblx.ru

Вместо туалетной бумаги можно использовать бумажную салфетку/ Фото: cleanadvice.ru

Мел - природный абсорбент, который впитает жир из обоев за несколько часов / Фото: media.glassdoor.com

Очищенный бензин выступает в качестве растворителя / Фото: hozopttorg.com

Крахмал справится со свежими и не очень старыми пятнами / Фото: frukti-yagodi.ru

Для застарелых пятен лучше использовать бытовую химию / Фото: planktons.ru