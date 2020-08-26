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Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали

Вещи, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, стали настолько неотъемлемой частью наших будней, что мы даже перестали задаваться вопросом, почему они именно такие, какими мы их знаем с самого начала. Иногда даже до конца не понимая, зачем они нужны. Перед вами одни из самых распространённых вещей и предметов, для разработки которых потребовался мозговой штурм. Возможно, это позволит вам раскрыть для себя весь их потенциал, и некоторые повседневные вещи откроются для вас с совершенно неожиданной стороны.

1. Поля в тетрадях


Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали

Помните, как в начальной школе охватывал ужас, когда случайно заходишь за поля, не уместив или не сумев перенести слово на другую строчку? Многие ошибочно думают, что поля придуманы для заметок. Производители начали делать эти поля с целью защиты письменной работы. Дело в том, что когда-то крысы в домах были обычным делом, и одним из любимых их лакомств была бумага. Поэтому широкие поля позволяли оставлять в сохранности написанное на бумаге даже после того, как крысы обгрызали её по краям. То же касается и книг. Кроме того, все мы знаем, как легко со временем могут истрепаться края тетради, а если она с полями, то записи наверняка останутся невредимыми.

2. Помпоны на шапках


Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали

Сейчас они выглядят мило и забавно, чаще всего являясь деталью детских головных уборов, но когда-то они несли определённую функцию.
Французские моряки носили головные уборы с помпонами, чтобы не повредить голову о потолок во время шторма.

3. Хлястики на пальто и куртках


Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали

Сейчас хлястики по большей части — это деталь декора одежды. Однако изначально они использовались на военных шинелях: их отстёгивали, чтобы использовать шинель в качестве одеяла, а также чтобы было легче сидеть на лошади. Застёгнутый хлястик позволял солдату приталить шинель и не спотыкаться в складках во время ходьбы.

4. Дверные ручки из латуни


Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали

Многие дверные ручки изготавливают из латуни, потому что этот сплав уничтожает бактерии. Таким образом, такие ручки, по существу, защищены от микробов. Идеально для семьи с большим количеством детей.

5. Кусочек ткани с пуговицей, продаваемый вместе с одеждой


Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали

Наверняка хотя бы раз, но при покупке новой одежды вам встречались кусочки ткани с пуговицами или кнопками, упакованные в маленьких кульках с зиппером. Конечно, пуговицу или кнопку можно использовать для замены потерявшейся или сломавшейся, а кусочек ткани — чтобы сделать заплатку. Но первоначальное предназначение образца ткани — проверять на нём различные чистящие средства, чтобы не испортить сразу всю одежду.

6. Заклёпки на джинсах


Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали

Эти крошечные пуговички, известные как заклёпки, — не что иное как безмолвные герои, продлевающие жизнь вашим джинсам. Они помогают скрепить ткань там, где она без них могла бы порваться быстрее всего.

7. Символ, похожий на стрелку, на приборной панели возле датчика уровня топлива


Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали

Многие, подъезжая к заправочной станции на новом автомобиле или на машине, взятой у друга на время, пытаются судорожно вспомнить (а то и просто не знают), с какой стороны находится бензобак. Оказывается, ответ всё это время находился на приборной панели. Этот крошечный символ в виде стрелки или треугольника, расположенный возле датчика уровня топлива, показывает, на какой стороне находится бензобак в машине, чтобы водитель мог подъехать к бензоколонке нужной стороной. Если стрелка указывает влево, то крышка заливной горловины находится слева, если вправо — то справа.

8. Выдвижной ящик под духовкой


Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали

Вы когда-нибудь задавались вопросом, для чего нужен ящик под духовкой, в котором многие обычно хранят кухонную утварь? На самом деле изначально производители сделали его для того, чтобы можно было хранить приготовленное блюдо в тепле до тех пор, пока его не подадут на стол. Многие ли ваши знакомые используют нижний ящик в этом качестве?

9. Маленькие отверстия в навесных замках


Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали

Из них выливается вода, попадающая в замок во время дождя, не давая заржаветь и засориться грязью. А ещё их можно использовать для смазки внутреннего механизма, чтобы он оставался в идеальном состоянии.

10. Цифра "57" на бутылке кетчупа Heinz


Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали

Рельефная цифра на бутылке — это то, что пресс-атташе компании называет слабым местом. Она специально расположена в месте, где сужается бутылка. По его словам, всё, что нужно сделать — это немного постучать по этому месту, и кетчуп будет вытекать гораздо легче. Оказывается, нет никакой необходимости сильно бить по бутылке в самых разных местах!

11. Щётки по бокам эскалатора


Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали

Эти щётки вовсе не предназначены для того, чтобы полировать обувь. Возможно, кто-то использует их для чистки обуви, однако эти щетинки на самом деле несут важную функцию для безопасности людей. Одна из причин несчастных случаев на эскалаторе — это застрявшая одежда и сумки людей, стоящих слишком близко к боковым сторонам. Эти нейлоновые щетинки заставляют человека бессознательно встать от них подальше, что позволяет избежать несчастных случаев.

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Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали

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