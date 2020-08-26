Неожиданные функции обычных вещей, про которые вы, возможно, не знали

Вещи, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, стали настолько неотъемлемой частью наших будней, что мы даже перестали задаваться вопросом, почему они именно такие, какими мы их знаем с самого начала. Иногда даже до конца не понимая, зачем они нужны. Перед вами одни из самых распространённых вещей и предметов, для разработки которых потребовался мозговой штурм. Возможно, это позволит вам раскрыть для себя весь их потенциал, и некоторые повседневные вещи откроются для вас с совершенно неожиданной стороны.



1. Поля в тетрадях

2. Помпоны на шапках

3. Хлястики на пальто и куртках

4. Дверные ручки из латуни

5. Кусочек ткани с пуговицей, продаваемый вместе с одеждой

6. Заклёпки на джинсах

7. Символ, похожий на стрелку, на приборной панели возле датчика уровня топлива

8. Выдвижной ящик под духовкой

9. Маленькие отверстия в навесных замках

10. Цифра "57" на бутылке кетчупа Heinz

11. Щётки по бокам эскалатора