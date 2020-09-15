Какое золото не стоит надевать

«Время заглянуть в шкатулку!» — сказала мне подруга, а затем продолжила. «Есть украшения из золота, которые не надо надевать ни при каких обстоятельствах». Как не прислушаться к ювелиру с 15-летнем стажем, подумала я и решила пересмотреть все драгоценные украшения, которые у меня есть, на предмет их уместности и пригодности. Всем советую!

Сегодня мы поведаем о том, как, когда и при каких обстоятельствах не стоит надевать изделия из золота. Кто бы мог подумать!





УКРАШЕНИЯ ИЗ ЗОЛОТА

КУДА НАДЕВАТЬ?

СОВЕТ РЕДАКЦИИ

Если верить приметам, то носить золотые украшения, у которых уже был до тебя хозяин (то есть б/у, антиквариат) крайне опасно. Золото может нести в себе энергетику другого человека, и если судьба бывшего владельца была тяжелой, это может сказаться и на новом хозяине украшения.Например, золотое кольцо притягивает болезни своего владельца. Поэтому нежелательно покупать ношеные украшения у незнакомых людей.К тому же многие магические ритуалы (заговоры и порчи) проводятся с применением украшений. И обычное кольцо или цепочка могут превратиться в хранилище болезней и невзгод. Особенно опасны старые золотые кольца. Так как их замкнутый контур не дает выплеснуться энергии.Именно поэтому нельзя давать примерять или носить свои кольца.Особенно это касается обручальных колец. Если кто-то из твоих знакомых попросит поносить твое кольцо, отказывай не задумываясь. Так как человек, просящий об этом, может изменить энергетический баланс украшения.А для тех, кто не верит в эзотерическую сторону, существуют и реальные опасности, связанные с золотыми изделиями, о которых речь и пойдет дальше.Намечается шумная вечеринка? «Я надену всё самое красивое и дорогое!» — считают многие женщины и скорее достают из шкатулки то самое кольцо с бриллиантами или изумрудные серьги. Остановись, не делай так!Если украшение с драгоценными камнями находилось в общей шкатулке с другими украшениями, то есть большая вероятность, что закрепка бриллианта или изумруда могла повредиться. Без предварительной проверки надежности крепления не стоит надевать такого рода украшения в места, где ты будешь много танцевать, пить и общаться с другими людьми. Всего одно неловкое движение, и твоя любимая драгоценность может обрести себе новое место жительства или даже нового хозяина.Также не стоит надевать украшение, которое ты относила на чистку. Что касается самой чистки, то тут есть две опасности. Первая: специальные жидкости, которыми производится чистка, могут повредить клеевую основу. А именно эта основа зачастую и скрепляет драгоценные камни. Есть вероятность, что они могут выпасть и потеряться даже при легком нажатии.Вторая — это вред для здоровья. Состав самой очищающей жидкости не безопасен для кожи человека. Именно поэтому украшение после чистки нужно хорошенько промыть под проточной водой, дабы не было высыпаний на руке или шее.И последнее: не стоит забывать о грабителях. Надевая дорогие золотые украшения в многолюдные места и особенно в путешествия, ты можешь спровоцировать непорядочных людей на преступление. Будь осторожна, ведь это касается твоей безопасности!А еще предлагаю узнать лайфхаки по уходу за драгоценностями в домашних условиях. Кроме того, в статье ты найдешь несколько советов от House of Garrand — официального дома британских монархов.Как видишь, украшения из золота стоит носить обдуманно. Прежде чем надеть изделие из золота, задай себе вопрос: уместно ли это украшение для данного мероприятия. И если есть риски, то стоит отказаться от их использования, чтобы потом не сожалеть о потерянном украшении.