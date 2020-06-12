Что думают иностранные зрители о советских фильмах

Названия фильмов «Операция Y», «Роскошный круиз для психа», «Киднеппинг по-кавказски» или «Привет! Я царь Иван» кажутся нам абсолютно незнакомыми. Однако за ними скрываются фильмы, которые мы знаем наизусть и любим с детства, а под такими непривычными названиями они выходили в разные годы в прокате в других странах. Иностранные зрители культовые советские фильмы чаще всего воспринимают прекрасно, многие считают, что их уровень намного выше голливудских. Однако некоторые моменты, невинные на наш взгляд, могут вызвать у них недоумение, неприятие и даже шок.





«Москва слезам не верит»

«Кин-дза-дза!»

«Операция Ы» и все остальные приключения Шурика

«Невероятные приключения итальянцев в России»

«Белое солнце пустыни»

Детские фильмы