Что думают иностранные зрители о советских фильмах

Названия фильмов «Операция Y», «Роскошный круиз для психа», «Киднеппинг по-кавказски» или «Привет! Я царь Иван» кажутся нам абсолютно незнакомыми. Однако за ними скрываются фильмы, которые мы знаем наизусть и любим с детства, а под такими непривычными названиями они выходили в разные годы в прокате в других странах. Иностранные зрители культовые советские фильмы чаще всего воспринимают прекрасно, многие считают, что их уровень намного выше голливудских. Однако некоторые моменты, невинные на наш взгляд, могут вызвать у них недоумение, неприятие и даже шок.
«Москва слезам не верит»
Вышедший буквально через год после бойкота американцами Московской Олимпиады, этот фильм неожиданно смог проделать брешь в «железном занавесе». Он завоевал «Оскар», но наше руководство было настолько не готово к такому повороту событий, что даже не выпустило Владимира Меньшова на церемонию, и заветная статуэтка попала к нему в руки лишь восемь лет спустя. Однако весь мир с удивлением открыл для себя, что русские – не бесчувственные роботы, а люди, проблемам и эмоциям которых можно сопереживать. Залы американских кинотеатров были забиты, и фильм стал по-настоящему любимым за рубежом. Интересно, что через некоторое время Рональд Рейган специально пересматривал его перед визитом в СССР, считая эту картину энциклопедией советской жизни.
«Кин-дза-дза!»
Это еще один фильм, который обычно вызывает у иностранцев бурную положительную реакцию. Для избалованных спецэффектами зрителей, похоже, настоящим откровением становится идея о том, что фантастику можно снимать вот так – без зрелищных кадров и рассекающих галактики блестящих звездолетов. При этом юмор, необычность сюжета и гениальная игра актеров полностью перекрывают некоторые технические недостатки. Обычными эпитетами иностранцев, впервые приобщившихся к нашей антиутопии, являются: «Лучший из когда-либо сделанных фильмов» и «Воистину великий». Большая часть американцев очень жалеют, что этот шедевр недостаточно известен в мировом кинематографе, хотя, на самом деле, в свое время фильм с большим успехом демонстрировалась в странах Северной и Южной Америки, в Европе, Китае и Японии.
«Операция Ы» и все остальные приключения Шурика
Так как с буквой «Ы» в иностранных языках обычно бывает большая проблема, при переводе названия ее обычно заменяют на «Y». Однако при этом все трудности восприятия исчерпываются. Наша любимая комедия воспринимается жителями всех других стран просто «на Ура». А Александр Демьяненко по праву вызывает немалое удивление – почему настолько прекрасный актер не известен во всем мире, ведь он «намного смешнее Джима Керри». Это сравнение часто встречается в отзывах. А вот при просмотре «Кавказской пленницы», например, у иностранных товарищей возникают следующие вопросы: - Мой осел идет за вами как привязанный» - этой фразой правда можно завести знакомство? Серьезно? - Фильм идет всего 6 минут, а дело дошло до алкоголя! Если этот сотрудник ресепшена сильно напился, кто же будет за него работать? - Поднять настроение заложнику при помощи танцев и песен? Неплохой план. - Плохие парни стреляют солеными огурцами вместо настоящего оружия. Кажется, это самые миролюбивые плохие парни в истории кино. - О нет! Вот это концовка! У меня осталась куча вопросов. Куда они вообще направляются? Почему она в белых туфлях на шпильках ходит в горах? Где ее вещи вообще? Так они любят друг друга или нет?
«Невероятные приключения итальянцев в России»
Конечно, восприятие кино – очень личностный момент, и здесь нельзя вешать ярлыки, ориентируясь на мнения нескольких зрителей, но, тем не менее, любимая в России, комедия Рязанова у итальянцев иногда вызывает раздражение. На их взгляд, фильм слишком повторяет примитивные стереотипы о мафии и выставляет итальянцев в идиотском свете. Вероятно, критически настроенным зрителям лучше не показывать песню «Уно моменто» в исполнении Фарады и Абдулова.
«Белое солнце пустыни»
«Русский вестерн» с «русским Индианой Джонсом» очень нравятся иностранцам. Наверное, в этом фильме есть все, что они ожидают от нас – приключения, красивые девушки, исторический фон, совершенно особая тоска по Родине, и невероятная глубина, за которой весь мир привык находить «загадочную русскую душу». Фильм был выпущен в иностранный прокат еще с легкой руки Леонида Ильича Брежнева, который был его поклонником, и с тех пор неплохо известен во всем мире.
Детские фильмы
Вот тут мнения иностранцев порой могут расходиться с нашими, и очень серьезно. Некоторые советские шедевры воспринимаются ими прекрасно. «Тайна третьей планеты» обычно удивляет невероятным художественным стилем, который сравнивают с «психоделическими снами». В «Красной шапочке» и «Приключениях Буратино» иностранцы поражаются замысловатым сюжетом, профессиональной игрой детей-актеров и, разумеется, невероятной красоты музыкой. Хотя сложности в восприятии случаются и здесь: «Buratino (т.е. Пиноккио) играет выдающийся мальчик-актер, чью забавную детскую фигуру превратили в маниакальную, пугающую бестию, добившись этого странным костюмом и чудовищным гримом. Его высокий голос и пронзительный смех заставят ваши уши звенеть, если вы, конечно, не привычны к такому, однако он играет точно и обворожительно.» (мнение иностранного зрителя) Однако одна из наших сказок почему-то вызвала очень негативную реакцию у американцев. Разумеется, были среди них и те, кому фильм понравился, но большинство все-таки высказываются о ней очень резко. Речь идет о «Морозко»: - Самый странный фильм в истории кино… - Да, этот фильм кажется ужасным. Но заметьте, в нём присутствует нездешний сюрреализм… - Хуже всего, что этот фильм называют детским… Это шизофреническая, ужасающая, психопатическая мешанина. Если бы я посмотрел этот фильм в детстве, я бы сошёл с ума. - Мне ещё было интересно узнать пикантные подробности о жизни в сельской России. Я и понятия не имел, что перед знакомством с потенциальным мужем русские девушки делают клоунский макияж и надевают корону, как в закусочной Burger King! Странно, что зритель, привыкший к фильмам-ужасов, особенно плохо воспринял «ходячие дома, длиннобородого уродливого парня, который замораживает деревья и убивает птиц, санки похожие на свинью и грибообразного гнома». Правда, надо отметить, что подобное мнение высказывают именно заокеанских зрителей. Жители Восточной Европы, например, любят сказку не меньше нас. Вероятно, они лучше знакомы с Бабой-Ягой и Дедом Морозом.
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