«Пятерка» автомобилей, которые способны проехать 500 тыс. километров

Какой автолюбитель не заинтересован в том, чтобы его «ласточка» проехала многие десятки, а еще лучше сотни тысяч километров без необходимости капитального ремонта. Некоторые могут подумать, что с такой задачей справятся только какие-то раритетные суперкары, однако в действительности проехать даже 500 тысяч километров без серьезных поломок способны серийные автомобили, представленные на рынке.
1. Автомобили Volkswagen
Немецкие автомобили традиционно хороши. |Фото: carpixel.net.
Многие автомобили известного немецкого концерна демонстрируют просто невероятную выносливость при должном уходе. Речь в первую очередь идет про такие модели, как Passat B6, Jetta 5, Golf 5 и 6. При этом лучше всего брать те авто, что оборудованы силовым агрегатом BSE 1.6 MPI с отдачей 102 л.с. Проблема лишь в том, что данный двигатель выпускался только до 2015 года. С каждым новым годом отыскать такую машину становится все сложней.
Аналогичным образом дела обстоят с чешской Skoda Octavia, которая встречается на рынке с тем же мотором.
2. Автомобили Chevrolet
Французские автомобили ничуть не хуже. |Фото: cartechnic.ru.
При должном уходе французские Chevrolet показывают себя не чуть не хуже немцев. Автомобильными рекордсменами здесь выступают автомобили семейств Cobalt. Все потому, что оборудованы данные автомобили, как правило, супернадежным силовым агрегатом B15D2 объемом 1.5 литра и отдачей 106 л.с. Этот же двигатель ставится на многие южнокорейские Daewoo Gentra.
3. Автомобили Renault
Очень надежная машина достойная внимания. |Фото: news.drom.ru.
Модели Logan, Duster и Sandero легко могут побороться за звание «вечной машины». А все потому, что под капот многие модели получают моторы К4М и F4R. Высокое качество и надежность упомянутых агрегатов позволяют машинам пробегать без каких-либо проблем сотни тысяч километров. Эти же двигатели можно увидеть в машинах Nissan Terranо и Almera, а также в Lada Largus.
4. Автомобили Toyota
Японские автомобили не теряют качества многие годы. |Фото: yandex.ru.
Японский Toyota ничуть не хуже европейцев в плане надежности, особенно, когда речь заходит о моделях с двигателем 2AR-FE. В список счастливчиков попадают RAV4 XA30 и XA40, XV50, XV70 и Camry XV40. Для перечисленных машин 150 тысяч км – это вообще не цифра, хотя после такого пробега, ремень ГРМ все-таки поменять придется. Конечно, на 92-ом бензине 500 тысяч не проедешь, однако даже при самом бюджетном подходе перечисленные модели показывают чудеса выносливости.
5. Автомобили Honda
Из года в год машины марки пользуются огромным спросом. ¦Фото: yandex.by.
Напоследок нельзя не вспомнить и про отменные модели Honda. Проблема заключается лишь в том, что машин с двигателем R20A не так уж много на рынке. Речь, конечно же, идет про модели Civic, Accord и CR-V. Ходят перечисленные авто не только резво, но и долго. Правда ремень ГРМ менять все-таки придется примерно раз в 80 тысяч километров пробега.
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