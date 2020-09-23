Где не стоит заряжать свой смартфон

Когда телефон разряжен, зарядить его в общественном месте кажется весьма удобным. Но лучше не рисковать, потому что зарядные станции и USB-устройства можно легко модифицировать, чем и пользуются злоумышленники, чтобы получить доступ к вашему телефону, включая установку программного обеспечения на него.







Вот 8 мест, где вы никогда не должны использовать общедоступный USB-порт для зарядки смартфона.





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