Как выглядит Россия из космоса?
Каждую неделю Европейское космическое агентство (ESA) публикует на своем сайте фотографию какого-нибудь удивительного уголка мира. Спутник, который присылает снимки на Землю, уже не раз пролетал над многими странами, в том числе и над Россией. Какой же видит нашу страну этот огромный «космический фотоаппарат»?
Тайга, реки, вулканы, мегаполисы и очень-очень много снега — вот какой предстает Россия на снимках с орбиты. За последние десять лет спутник успел пролететь над островом Самойловским в дельте реки Лены, запечатлеть дым от огромных лесных пожаров, которые душили всю страну летом 2010 года, проплыть над Санкт-Петербургом, сфотографировать Ладожское озеро, запечатлеть грозные льды Балтийского моря и в то же время побывать на Балтике летом. С высоты полета спутника сине-зеленые водоросли на поверхности Балтийского моря напоминают огромный причудливый узор.
Не обделил вниманием спутник и северо-запад России: здесь он сфотографировал Ненецкий автономный округ и Печорское море. И конечно, космический аппарат уже повидал могучие просторы Камчатки и даже Ключевскую сопку, самый высокий активный вулкан в Евразии. А еще сделал захватывающие кадры Енисея и Амура. Путешествуя по России, аппарат ESA добрался даже до Дальнего Востока, где запечатлел побережье Японского моря и вулканическое поле Сихотэ-Алинь.
Северо-запад российской Арктики — Ненецкий автономный округ и Печорское море.
Балтийское море зимой.
Летняя Балтика. Сине-зеленые водоросли видны на поверхности моря.
Река Амур и российско-китайская граница.
Восточное побережье Камчатки. В центре — Ключевская сопка, самый высокий активный вулкан в Евразии.
Полуостров Камчатка.
Ключевская сопка.
Дельта Лены.
Космодром Плесецк.
Российский Дальний Восток: побережье Японского моря и Сихотэ-Алинь.
Якутск и окрестности.
Охотское море.
Братское водохранилище на Ангаре.
Дым от лесных пожаров над Москвой, июль 2010 года.
Зимняя Сибирь. В левом нижнем углу виден Енисей.
Санкт-Петербург и Ладожское озеро.
Цимлянское водохранилище на Дону.
Волга впадает в Каспийское море
Енисей.
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