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Как выглядит Россия из космоса?

Как выглядит Россия из космоса?

Каждую неделю Европейское космическое агентство (ESA) публикует на своем сайте фотографию какого-нибудь удивительного уголка мира. Спутник, который присылает снимки на Землю, уже не раз пролетал над многими странами, в том числе и над Россией. Какой же видит нашу страну этот огромный «космический фотоаппарат»?

Тайга, реки, вулканы, мегаполисы и очень-очень много снега — вот какой предстает Россия на снимках с орбиты. За последние десять лет спутник успел пролететь над островом Самойловским в дельте реки Лены, запечатлеть дым от огромных лесных пожаров, которые душили всю страну летом 2010 года, проплыть над Санкт-Петербургом, сфотографировать Ладожское озеро, запечатлеть грозные льды Балтийского моря и в то же время побывать на Балтике летом. С высоты полета спутника сине-зеленые водоросли на поверхности Балтийского моря напоминают огромный причудливый узор.

Не обделил вниманием спутник и северо-запад России: здесь он сфотографировал Ненецкий автономный округ и Печорское море. И конечно, космический аппарат уже повидал могучие просторы Камчатки и даже Ключевскую сопку, самый высокий активный вулкан в Евразии. А еще сделал захватывающие кадры Енисея и Амура. Путешествуя по России, аппарат ESA добрался даже до Дальнего Востока, где запечатлел побережье Японского моря и вулканическое поле Сихотэ-Алинь.


Как выглядит Россия из космоса?

Северо-запад российской Арктики — Ненецкий автономный округ и Печорское море.

Как выглядит Россия из космоса?

Балтийское море зимой.

Как выглядит Россия из космоса?

Летняя Балтика. Сине-зеленые водоросли видны на поверхности моря.

Как выглядит Россия из космоса?

Река Амур и российско-китайская граница.

Как выглядит Россия из космоса?

Восточное побережье Камчатки. В центре — Ключевская сопка, самый высокий активный вулкан в Евразии.

Как выглядит Россия из космоса?

Полуостров Камчатка.

Как выглядит Россия из космоса?

Ключевская сопка.

Как выглядит Россия из космоса?

Дельта Лены.

Как выглядит Россия из космоса?

Космодром Плесецк.

Как выглядит Россия из космоса?

Российский Дальний Восток: побережье Японского моря и Сихотэ-Алинь.

Как выглядит Россия из космоса?

Якутск и окрестности.

Как выглядит Россия из космоса?

Охотское море.

Как выглядит Россия из космоса?

Братское водохранилище на Ангаре.

Как выглядит Россия из космоса?

Дым от лесных пожаров над Москвой, июль 2010 года.

Как выглядит Россия из космоса?

Зимняя Сибирь. В левом нижнем углу виден Енисей.

Как выглядит Россия из космоса?

Санкт-Петербург и Ладожское озеро.

Как выглядит Россия из космоса?

Цимлянское водохранилище на Дону.

Как выглядит Россия из космоса?

Волга впадает в Каспийское море

Как выглядит Россия из космоса?

Енисей.

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