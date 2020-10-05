Ядовитые млекопитающие

Мы как-то привыкли опасаться змей, насекомых и паукообразных за их ядовитость. Никого не удивит, если змея или паук ядовит. На этих животных не распространяется презумпция невиновности, скорее наоборот – их автоматически считают ядовитыми, если только вы не специалист, который может определить вид и знать его свойства.



Я думаю, что удивлю многих, заявив о том, что млекопитающие тоже бывают ядовитыми. Да-да! Эти милые пушистые зверьки не хуже пауков способны нести мучительную смерть своим жертвам, выступая мрачными отравителями в своей среде обитания…









Начнём с землероек. Эти маленькие, но очень подвижные и злобные создания являются ядовитыми. Их слюна содержит токсины способные убить добычу, сопоставимую размерами с хозяйкой яда.







К счастью для нас, зверьки эти маленькие – до 10 см и до 15 г. Так, например, на территории США и Канады водится несколько видов бурозубок, которые имеют токсичную слюну.



Американская короткохвостая бурозубка.







Южная короткохвостая бурозубка.







Знай я, что на Гаити обитает ядовитый монстр, я бы с меньшей беспечностью разгуливал босиком по джунглям. Я был осведомлён от том, что ядовитых змей на острове не водится, а потому совершенно спокойно бродил по зарослям тропического леса.

Кто бы мог подумать, что именно на этом острове скрывается таинственный щелезуб, который в отличие от американских бурозубок достигает массы 1 кг, и это уже не маленькая ядовитая «мимимишечка», а полноценная токсичная машина убийств!Поразительно, но в отличие от змей, щелезубы не имеют иммунитета к собственному яду, а потому элементарно гибнут в стычках друг с другом. Однако несмотря на столь оригинальное оружие, зверёк стремительно проигрывает войну за выживание видам, завезённым на остров человеком: кошкам, собакам, крысам и мангустам. Увы, если меры не будут предприняты быстро, то дни этого удивительного создания будут в скором времени сочтены.На восточных Канарских островах водится родич американских землероек — канарская белозубка. Этот маленький но очень гордый проворный зверёк является самым свирепым (потому что единственный) хищником островов, которые он населяет. Его слюна содержит нейротоксин, который обездвиживает жертву на сутки. Места там суровые, еды мало, поэтому белозубка охотится впрок, и если находит жертву в момент когда не голодна, то может укусить её и припрятать на полдня, пока не проголодается, а парализованная жертва будет обречённо ждать своего часа.Канарская белозубка.Чем дальше в лес, тем толще монстры. Что вы будете делать, если на вас нападёт ядовитый косматый хомяк? Правильно! – Бежать! К счастью для людей, эти животные, скорее напоминающие скунса или дикобраза, чем хомяка, на нас не нападают. Долгое время считалось, что специальные железы этого зверя на боках выделяют яд, который защищает его от хищников, тем не менее, совсем недавно выяснилось, что это не совсем так.Косматый хомяк обдирает кору акокантеры абиссинской, содержащую ядовитые гликозиды, и потом вылизывает свою шерсть, втирая в неё токсичную жвачку. Содержащийся к коре уабаин вызывает остановку сердца и давно используется аборигенами для отравления стрел. Непонятно как, но этому хомяку удалось приспособиться и без вреда для себя пережёвывать ядовитую кору, а вот хищники, в том числе и довольно крупные, погибают, если укусили косматого изобретателя.Косматый хомяк.Дальше всё чудесатее и чудесатей… Кто бы мог подумать, что у таких забавных зверушек как утконос, имеется в загашнике ядовитое оружие? Тем не менее это так! На задних лапах самцов имеются полуторасантиметровые роговые шпоры, которые соединены с особыми бедренными железами , вырабатывающими сложный яд в брачный период. Яд достаточно мощный и его хватает, чтобы убить такого грозного противника как динго. Так что если вдруг увидите этого милого зверька — не спешите его потискать.Ну и завершает мой небольшой очерк лори! Да-да, среди приматов тоже есть ядовитые виды. Казалось бы, что может быть безобиднее толстого медлительного лори? Посмотрите на эту милашку? Как может быть медленный лори из рода толстых лори быть опасным? Оказывается может! Особая железа на локтевом сгибе выделяет секрет, который смешиваясь со слюной становится ядовитым. Подобно косматому хомяку лори, вылизывая себя, покрывают шерсть слоем защитного яда. Кроме того яд остаётся на резцах зверька, и он, обороняясь, может совершить ядовитый укус.Вот такой получился небольшой обзор ядовитых зверьков. Это не все виды, но большинство. Кстати, подобные зверьки встречаются не только за семью морями. Они есть и у нас, причём буквально под ногами. У наших обыкновенных кротов слюна тоже ядовитая, как у тех землеройках о которых я рассказывал в начале . Так что ребята, с кротами поосторожнее.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)